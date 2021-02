Američki stručnjaci o prednosti "Sputnika V" pred američkim cjepivima

Russia Beyond Hrvatska

Keystone Press Agency/Global Look Press

Rusko cjepivo protiv koronavirusa "Sputnik", za razliku od sličnih preparata koje proizvode američke tvrtke Pfizer i Moderna, ne zahtijeva izuzetno nisku temperaturu za skladištenje, što je njegova glavna prednost. To je izvijestio TASS, pozivajući se na izjave stručnjaka s tri američka sveučilišta.

"Iz onoga što sam pročitao o cjepivu, shvaćam da se može čuvati na temperaturi koju održava redoviti hladnjak. To je, naravno, velika prednost, jer omogućuje dostavu cjepiva u zemlje u kojima postoji mnogo manje mogućnosti za skladištenje na ultraniskim temperaturama", rekao je Daniel Kuritzkes, voditelj odjela za zarazne bolesti na medicinskom fakultetu Sveučilišta Harvard.

Rekao je i da je "Sputnik V" jedan od preparata koji mogu dugoročno pomoći u konačnom stavljaju pod kontrolu situacije s pandemijom koronavirusa u svijetu. Dodao je da je ruski preparat po svojoj učinkovitosti usporediv s cjepivima Pfizera i Moderne te nadmašuje razvoj cjepiva AstraZenece i Johnson & Johnsona.

"U trećoj fazi ispitivanja njegova će učinkovitost vjerojatno iznositi 91,6%", rekao je Dean Winslow, specijalist za zarazne bolesti medicinskog centra Sveučilišta Stanford, komentirajući nedavni članak o "Sputniku V", objavljen u znanstvenom časopisu The Lancet. Dodao je da je taj pokazatelj nešto niži od onog kod američkih cjepiva (95%), no potvrdio je činjenicu da je ruski preparat lakše skladištiti, s obzirom na to da se radi o DNA, a ne RNA cjepivu. S njim se složio i Rodger MacArthur, specijalist za zarazne bolesti sa Sveučilišta Augusta.

Prema Ruskom fondu za izravna ulaganja, temperatura skladištenja "Sputnika V" kreće se od +2 do +8 stupnjeva Celzija. To mu omogućuje skladištenje i transport u uobičajenom hladnjaku bez potrebe za "hladnim lancem". Cjepivo Pfizera zahtijeva temperaturu od najmanje -70 stupnjeva, a Modernino cjepivo od najmanje -20 stupnjeva Celzija.

"Sputnik V", razvijen u Centru Gamaleja, prvo je registrirano cjepivo protiv koronavirusa na svijetu. Prema podacima Ruskog fonda za izravna ulaganja, lijek je trenutno registriran i u Bjelorusiji, Argentini, Boliviji, Srbiji, Alžiru, Palestini, Venezueli, Paragvaju, Turkmenistanu, Mađarskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Iranu, Gvineji, Tunisu, Armeniji, Meksiku i Nikaragvi.