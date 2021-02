Novi ruski ploveći tenk "Sprut-SDM1" bit će testiran u Sibiru

Russia Beyond Hrvatska

To je za RIA Novosti izjavio industrijski direktor klastera naoružanja ruske državne korporacije "Rosteh" Bekhan Ozdojev. On je dodao da je "Sprut-SDM1" ranije već testiran u Crnom moru. Ploveći tenk je pokazao sposobnost savladavanja vodenih prepreka po vjetru snage do tri stupnja. Zatim je tenk testiran u srednjem pojasu Rusije i u suptropskom pojasu, gdje je termometar pokazivao gotovo 40 stupnjeva Celzija.

Sada će biti provjereno kako se stroj ponaša pri niskim temperaturama. I tek će nakon toga "Sprut-SDM1" biti padobranom izbačen iz vojnih transportnih aviona Il-76MD. Na taj će način biti provjerena njegova aeromobilnost.