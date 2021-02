Kakva je razlika između prve verzije AK-12 i modela koji koristi ruska vojska

Prototip AK-12 predstavljen je svjetskoj javnosti još 2012. godine, no on se dosta razlikuje od modela koji danas koristi ruska vojska. Cilj "nove epohe" automata "Kalašnjikov" bio je nadmašiti glavne rivale na ovom tržištu automatskih pušaka, tj. ArmaLite, Heckler and Koch, FN i ostale. Model 2012. godine taj je cilj postigao.

Prototip

AK-74M je početkom 21. stoljeća već zastario, tako da su automati strane proizvodnje bili učinkovitiji u oružanim sukobima. Imali su bolju ergonomiju, modularnost i preciznost, i pravili su manji trzaj. Istina je da su rivali "Kalašnjikova" bili manje pouzdani u teškim vremenskim uvjetima, ali su ih pripadnici specijalnih jedinica radije koristili u operacijama širom zemaljske kugle.

Novi "Kalašnjikov" AK-12 iz 2012. godine koji je napravio koncern "Ižmaš". Prototip s mogućim varijantama okvira i dodatne opreme. Sputnik Sputnik

"Platformi AK bio je potreban niz modifikacija: izbalansirani automatski sustav funkcioniranja oružja za vrijeme paljbe, novi i lakši regulator režima paljbe iznad palca s obje strane automata, poluga za zapinjanje zatvarača i mogućnost izmještanja ručice zatvarača na lijevu stranu. S tim dodacima, uz ono što je već dodano sadašnjoj verziji AK-12, ovaj bi model mogao biti najbolji automat na bojnom polju", rekao je za portal Russia Beyond izvor u oružanim strukturama Rusije, koji je poželio ostati anoniman.

On je istaknuo da je prototip AK-12, predstavljen 2012. godine, imao sve te karakteristike, pored ovoga što ima danas, ali se nešto dogodilo te su inženjeri odlučili odustati od njih.

AK-12 za streljivo 5.45×39 mm s prerađenim kundakom od polimera i pištoljskim rukohvatom. Armija 2020. Nickel nitride (CC0) Nickel nitride (CC0)

Sadašnji AK-12

I pored svega, u novom AK-12 ipak je učinjen korak naprijed. Automat je dobio novi sklopivi kundak na izvlačenje koji se podešava prema konstituciji strijelca. Vojnik može prilagoditi oružje svojim potrebama u svim okolnostima – kada nosi pancir, puže po blatu ili travi, probija se kroz šumu ili gađa metu na poligonu.

Automat AK-12 6P70 kalibra 5,45 mm. Verzija iz 2016. godine. Vitalij V. Kuzmin/vitalykuzmin.net

AK-12 također je dobio novi pištoljski rukohvat koji sadrži sav alat potreban za kompletno rasklapanje automata.

Novi okviri imaju prozirni okvir kroz koji se vidi koliko je metaka ostalo. Automat je i dalje kompatibilan s okvirima za AK-74 i RPK-74, pa čak i s bubanj-okvirom s 96 metaka za novi mitraljez RPK-16. Istina, ti okviri s 96 metaka mogu se ispobati samo na poligonu koncerna "Kalašnjikov", ali još uvijek postoji mogućnost da se oni prikače na automat.

Tu su i Picatinny šine s gornje i donje strane, tako da se na automat mogu montirati razne vrste nišana, nišanske crvene točke (red-dot nišani), optika i lampe po izboru.

Vidimo da se na vrhu puščane cijevi nalazi nova plinska kočnica koja omogućava razbijanje prozora i sječenje bodljikave žice. Treba istaknuti da je sustav funkcioniranja AK-12 ostao isti. To je klasičan plinski klip dugog hoda s obrtnim zatvaračem.

Zašto je AK-12 izgubio funkcije s kojima bi bio jaka konkurencija automatima NATO-a?

Ruski stručnjak za vojnu industriju i instruktor za streljačko oružje koncerna "Kalašnjikov" Vladimir Onokoj ističe da bi te funkcije umanjile pouzdanost automata. Neke od njih nisu prošle testiranje na vojnim poligonima (u ovom članku portala Russia Beyond možete pročitati kako se izvodi to testiranje), a druge su visoki generali iz Ministarstva obrane okarakterizirali kao "nepotrebne i skupe".

"Dodavanje poluge za zapinjanje zatvarača podrazumijevalo bi stvaranje novih okvira za AK, što bi bio dodatni trošak u vojnom budžetu, a onda se postavlja pitanje što raditi s milijunima okvira za AK-74? Ista je situacija i s novim gumbom za odvajanje spremnika, jer bi kompanija u tom slučaju morala mijenjati unutarnju konstrukciju AK", istaknuo je stručnjak.

Kao što je već istaknuto, u modelu AK-12 ipak je napravljen očekivani korak naprijed. Je li ovaj model mogao biti bolji? Mogao je. Hoće li spomenuta poboljšanja biti realizirana u budućim modelima automata "Kalašnjikov"? Sigurno hoće.