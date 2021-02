Stern (Njemačka): "BMPT 'Terminator' je Putinov tenk specijaliziran za ulične borbe"

O njima se već dugo priča, a sada prvi primjerci potpuno novih borbenih strojeva za podršku tenkova "Terminator", ali i duboko modernizirane verzije osnovnog borbenog tenka T-90M "Proboj" ulaze u naoružanje ruske vojske.

Osnovni borbeni tenk T-90M "Proboj" predstavlja prilično "nabrijanu" verziju tenka koji je konstruiran još u vrijeme hladnog rata. Na sličan je način njemački Bundeswehr modernizirao svoj osnovni borbeni tenk "Leopard II". Što se tiče ruskog tenka T-90M "Proboj, kod njega su primijenjena najnovija dostignuća ruske tenkovske konstruktorske misli, koja su namijenjena tenkovima nove generacije T-14 "Armata". Tenk zaista posjeduje izuzetno visok stupanj borbene upotrebljivosti, unatoč relativno niskoj cijeni proizvodnje (u odnosu na zapadne analoge). S druge strane, značajno skuplja "Armata" najvjerojatnije će se proizvoditi u malim serijama, rezimiraju njemački vojni stručnjaci, što je prenio internetski portal inosmi.ru.

Što se tiče drugog borbenog stroja koji nosi oznaku BMPT "Terminator", ovdje se radi se originalnoj ruskoj koncepciji koja nema adekvatnog konkureta na Zapadu. Osnovnu platofrmu predstavlja šasija tenka T-90, na kojoj nema klasične kupole s dugačkom tenkovskom cijevi. Umjesto nje se na vrhu nalazi besposadna kupola koja je u doslovnom smislu naoružana "do zuba". Štoviše, ovo oruđe bez ikakvih problema možemo nazvati "vozilom na steroidima". Prve verzije "Terminatora" bile su kombinirane s gusjeničnom platformom koju koriste osnovni borbeni tenkovi T-72. Na ovaj je način sama proizvodnja "Terminatora" postala značajno pojednostavljena (samim tim i jeftinija, jer se u naslijeđu ruske vojske našao ogroman broj konzerviranih tenkova ovog tipa.

Specijaliziran za borbe u urbanom okruženju

Osnovna namjena ovog sredstva je neposredna vatrena podrška osnovnim borbenih tenkovima i drugim oklopnim vozilima (borbena vozila pješaštva, oklopni transporteri i oklopni automobili) prilikom izvođenja borbenih operacija u gradskim četvrtima. "Terminator" je razvijen na temelju zbira realnih borbenih iskustava koja su brižljivo nakupljana još od sovjetsko-afganistanskog rata, preko rata na Kavkazu, pa sve do posljednjeg konflikta na tlu Sirije. U uvjetima gradske borbe, gdje je teška oklopna tehnika prisiljena nastupati uskim uličicama koje su okružene visokim stambenim objektima, najveći problem predstavlja ograničena elevacija tenkovskog topa koji ne može djelovati po neboderima, a često se dogodi da se uslijed skučenosti prostora tenkovska kupola ne može okretati oko svoje osi. Na ovaj način tenkovi jednostavno gube sposobnost da se efikasno bore bez značajne podrške pješaštva. A takva je podrška znala često izostati, ili je pak bila nedovoljna, u borbi protiv vještog i žilavog neprijatelja koji uz to raspolaže značajnom količinom protutenkovskih sredstava i snajperskih pušaka. Prilikom konstrukcije "Terminatora" težilo se da se izbjegnu ovakvi problemi. Pritom mu brzina obrtanja kupole, kao i veliki raspon elevacije kod osnovnog naoružanja (automatski topovi), daju veliku fleksibilnost u zonama gdje bi se tenk vrlo teško snašao, točnije gdje bi postao lak plijen za pokretno pješaštvo.

"Terminator" posjeduje zaista bogat izbor kada je u pitanju naoružanje. On je u stanju pokriti veliki broj ciljeva gdje se utvrdio neprijatelj, uraditi to dosta precizno i s prilično velikom vatrenom moći. Osnovni borbeni tenkovi prije svega su projektirani da se obračunaju s protivničkom teškom oklopnom tehnikom. Međutim, u borbi s neprijateljskom živom silom koja ne posjeduje oklopna sredstva (lako naoružane grupe militanata) "Terminator" je daleko efikasnije rješenje. Sirijska vojska je tijekom izvođenja ofenzivnih operacija u urbanoj sredini često upotrebljavala PZO oruđa ZSU-23-4 "Šiljka", kojima su gađani zemaljski ciljevi. Na djelu se pokazalo da su automatski topovi koji se odlikuju velikom brzinom paljbe daleko uspješnije uništavali neprijateljske vatrene točke po različitim objektima, u odnosu na pojedinačnu paljbu iz tenkova.

Ruska državna televizija prošlog je mjeseca prikazala testiranja najnovije verzije BMPT "Terminator" na Uralu. "Jedinstvenost ovog borbenog sredstva ogleda se u tome da ono može istovremeno djelovati na tri grupe ciljeva", rekao je pukovnik ruske vojske Andrej Sigarjev, koji se nalazi na funkciji zamjenika zapovjednika 90. tenkovske divizije.

Novo oružje za ruske elitne oklopno-mehanizirane jedinice

Nakon obavljenog testiranja, prvi kontigent ovih borbenih strojeva isporučen je jedinicama 1. gardijske tenkovske armije Zapadnog vojnog okruga. Ova armija je unazad nekoliko godina preformirana i u ovom trenutku nosi ime jednog od proslavljenih operativno-strateških sastava Crvene armije još iz vremena Drugog svjetskog rata. Upravo njezine jedinice imaju čast ojačati se najsuvremenijim oklopnim borbenim sredstvima koje proizvodi ruski vojno-industrijski kompleks. Sve su prilike da će ova "oklopna šaka" ruske vojske na svojim zapadnim granicama dobiti i osnovne borbene tenkove nove generacije T-14 "Armata", uključujući i ostala oklopna vozila koja će biti izgrađena na njezinoj platformi. Podsjećamo da se u okviru 1. gardijske tenkovske armije nalazi i elitna Tamanskaja tenkovska divizija.

1. gardijska tenkovska armija izaziva veliku zabrinutost na Zapadu. Ona je u vojnim i političkim krugovima definirana kao punokrvni ofenzivni operativno-strateški sastav ruske vojske. Ruski mediji ovu armiju nazivaju "željeznim maljem koji može razbucati svaku obranu". To što će ona u međuvremenu biti ojačana novim sredstvima kao što je BMPT "Terminator" samo je još više zabrinulo zapadne analitičare. Tenkovska doktrina hladnog rata predviđala je operaciju na širokom prostoru, gdje bi do izražaja došli masovni sudari oklopno-mehaniziranih snaga s maksimalnom eksploatacijom taktike manevra. Kreiranjem borbenog stroja poput "Terminatora" Rusi sve više uviđaju da se suvremeni rat sve više seli u urbano okruženje gdje je potrebno razviti čitavu lepezu ofenzivnih borbenih sredstava za učinkovito uništenje neprijatelja u gradovima.

Na temelju karaktera suvremenih ratova možemo pretpostaviti da će BMPT "Terminator" postati jedan od najprodavanijih borbenih strojeva na svjetskom tržištu naoružanja. Prema informacijama iz ruskih medija, može se saznati da je u planu razvoj lakog tenka na kotačima, koji će omogućiti integraciju identične kupole kao na "Terminatoru" gusjeničaru. Na ovaj način će ovaj stroj dobiti sposobnost veće pokretljivosti, manevra, tečnije sveukupne borbene sposobnosti.

Podsjetnik

Borbeno vozilo za podršku tenkova BMPT-72 "Terminator" napravljeno je na bazi sovjetskog osnovnog borbenog tenka T-72. Njegova oklopna zaštita ojačana je suvremenim aktivno-reaktivnim sustavom koji podrazumijeva ugradnju ploča "Relikt" na osnovni oklop. Kompleks naoružanja nalazi se u zadnjem dijelu modula/kupole, dok se borbeni komplet nalazi u posebno zaštićenom dijelu vozila. Smatra se da je ovakav paket primijenjene oklopne zaštite, uz određene modifikacije prilikom sklapanja samog vozila, otporan na ručna raketna protutenkovska sredstva koja masovno koristi pješaštvo, uključujući i vođene rakete. Posada se sastoji od pet ljudi, kao što je to slučaj i sa samohodnim haubicama Msta-S. To je posljedica činjenice da je "Terminator" naoružan praktički "do zuba". On se može usporediti s "kopnenim razaračem".

Osnovno se naoružanje sastoji od sparenih automatskih topova 2A42 kalibra 30 mm (nalaze se u naoružanju borbenog vozila pješaštva BMP-2 i oklopnog transportera na kotačima BTR-82A) s borbenim kompletom od 900 granata. Pored topovskog naoružanja, na kupoli se nalazi i spregnuti tenkovski mitraljez PKT kalibra 7,62 mm. Na bočnim rubovima kupole nalaze se dva oklopljena lansera, u kojima se nalaze po dva transportno-lansirna kontejnera s vođenim protutenkovskim raketama 9M120-1 "Ataka" efektivnog dometa 6 tisuća metara. Konačno, na prednjem dijelu vozila se nalaze dva automatska bacača granata AG-17D koji su namijenjeni za djelovanje po skupinama neprijateljske žive sile rasprskavajuće-razornim granatama kalibra 30 mm.

Posada je u stanju vrlo učinkovito upravljati svim pobrojanim sredstvima naoružanja zahvaljujući automatiziranom sustavu za upravljanje vatrom "Ramka", koji je opremljen suvremenim balističkim računalom i uređajem za automatsko praćenje zahvaćenih ciljeva. Nišan je opremljen optoelektroničkim višekanalnim dnevno-noćnim uređajem koji se može okretati za 360 stupnjeva: tu se nalaze termovizijski i optički kanal, aparatura za gađanje navođenim raketama 9M120-1 "Ataka" i laserski daljinomjer. Izbor potencijalnih ciljeva s kojima se "Terminator" može vrlo uspješno boriti vrlo je širok. To su suvremeni osnovni borbeni tenkovi, lakoklopljena borbena sredstva, pješaštvo, niskoleteći helikopteri, bespilotne letjelice, inženjerijske fortifikacije i sl.