Ruska vojska usvaja prvu robotiziranu oklopnu bojnu opremljenu udarnim borbenim robotima "Uran-9"

Da bi pogodio svoju metu, novog robota ne može zbuniti niti dimna zavjesa niti noćna izmaglica. Gledajući sa strane kako pored vas prolazi oklopljeni gusjeničar koji je sastavljen od 12 tona čistog čelika, jednostavno ne možete povjerovati da u njemu nema posade, da nema nijedne žive duše, slikovito prenosi internetski portal TV Zvijezda.

Ovo borbeno vozilo nema standardne uređaje za opažanje. Kompletan vanjski nadzor vrši se pomoću kamera. Radi se o robotiziranom borbenom sustavu "Uran-9", čija je svrha potpuno uklanjanje ljudske posade na bojnom polju.

Ova izuzetna borbena sredstva budućnosti već se danas nalaze u službi ruske vojske. Dvadeset i dva borbena robota postaju operativna. Njihov prethodnik, "Uran-6", za razliku je od robota-ubojice "Uran-9" namijenjen za podršku u realizaciji mirovnih operacija. Njegova osnovna namjena je razminiranje terena. S druge strane, "Uran-9" je dizajniran kao udarni robot, kojim se upravlja daljinski bez direktnog izlaganja operatora vatri neprijatelja. Ovakav tip naoružanja trenutno se ne nalazi ni u jednoj vojsci na svijetu. "Uran-9" je istovremeno izviđač, ali i sredstvo koje će dati snažnu vatrenu podršku svojoj pješadiji.

Svaki je modul naoružan topom od 30 milimetara. Ovaj borbeni robot u stanju je u uvjetima smanjene optičke vidljivosti/noć otkriti i uništiti bilo koju metu koja se nalazi u radijusu 3 tisuće metara od njega, ili 5 tisuća metara u dnevnim uvjetima.

Senzori koji se nalaze iznad modula s naoružanjem obavještavaju odgovarajuće sustave za upozorenje da se robot nalazi na nišanu neprijatelja. U nastavku ovog procesa, "Uran-9" će samostalno izračunati pravac gdje se npr. nalazi neprijateljski operator s protutenkovskim raketnim sustavom, lansirati dimne bombe i brzo se izvući iz opasne zone. Ovaj robot inače ima i solidne parametre pokretljivosti. On se može kretati po neravnom terenu brzinom i do 45 kilometara na sat.

Pored toga, dizel-električni motor omogućava robotu da se kreće praktički nečujno. S napunjenim rezervoarom goriva "Uran-9" ima vremensku autonomiju otprilike 5 sati intenzivne eksploatacije, što odgovara prijeđenom putu od 200 kilometara.

"Uran-9" je praktički autonoman. Operator mu jednostavno postavi zadatak, nakon čega ga stroj sam izvršava. Ovdje ljudski faktor ima funkciju samo pratiti i kontrolirati njegove postupke.

Također je vrlo važno napomenuti da njime upravlja i umjetna inteligencija, koja ne samo da prikuplja i vrši predaju informacija operatoru, nego nudi i konkretne prijedloge koji će dovesti do uspješnog rješavanja borbene misije. Za to se vrijeme posada nalazi na skrivenoj i zaštićenoj lokaciji (mobilni upravljački punkt), na udaljnosti i do 5 tisuća metara od mjesta gdje se aktivno realizira borbena operacija.

Što se tiče unutrašnjosti kontrolnog punkta, radna mjesta operatora izgledaju kao da su povezana s igraćim konzolama: tu se nalazi upravljačke palice u obliku džojstika, veliki led displeji s ekranima osjetljivim na dodir. Sam mobilni upravljački punkt nalazi se na šasiji kamiona koji je oklopljen najvišim stupnjem zaštite. Bez obzira na veliku količinu oklopa, samo vozilo je vrlo pokretljivo i ima visok nivo prohodnosti.

Osnovni tehničko-taktički parametri robotiziranog borbenog sustava "Uran-9"

"Uran-9" opremljen je automatskim topom 2A72 koji koriste borbena vozila pješaštva, kao i sparenim mitraljezom PKTM. Njegova vatrena moć maksimalizirana je dodavanjem lansera u kojima se nalaze protutenkovske rakete "Ataka". Ove rakete mogu uništiti svoj cilj na daljinama i do 5000 metara. Odlikuje ih izuzetno velika penetracija koja može probiti čitav metar homogenog čelika koji je zaštićen reaktivnim pločama. Pored "Atake", tu se nalaze i raketni bacači "Šmelj-M", koji posjeduju streljivo s termobaričnim bojevim glavama koje su izuzetno učinkovite protiv neprijateljskog pješaštva.

"Uran-9" je zasićen blokom optoelektroničke opreme koja mu omogućuje učinkovitu uporabu bez obzira na doba dana (dan/noć) ili meteorološke uvjete.

Platforma na kojoj se nalazi cijeli ovaj sklop omogućuje robotu da se po složenom terenu kreće brzinom i do 35 km/sat. S punim rezervoarom "Uran-9" može savladati udaljenost od 200 km. Njegova ukupna bojeva masa doseže 12 tona.