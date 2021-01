Kako je glavni rival automata AK-74 prošao na vojnom testiranju?

Sovjetsko vojno zapovjedništvo tražilo je početkom 1970-ih potpuno novi jurišni automat kojim bi bio zamijenjen zastarjeli AK-47. Koncern "Kalašnjikov" je na vojno testiranje poslao svoj model AK-74, a konkurencija iz gradića Kovrova predstavila je automat SA-006, za koji se ispostavilo da je po mnogim parametrima bolji od kalašnjikova.

Kako je izgledao automat SA-006?

SA-006 i njegova reinkarnacija u Specnazu

Automat SA-006 Arhivska fotografija Arhivska fotografija

"AK-47 ima čitav niz nedostataka: pretjerano moćan metak i neizbalansiranu automatizaciju. Zbog toga je prilično neprecizan, pogotovo ako se puca u stojećem stavu. To nije dobro za blisku borbu i nečujne operacije u objektima", rekao je izvor u ruskim oružanim strukturama koji je poželio ostati anoniman.

Ti nedostaci su, između ostalog, potaknuli vojno zapovjedništvo da potraži suvremenu zamjenu za AK-47.

Ispostavilo se da je model SA-006 jurišni automat s izbalansiranom automatizacijom.

Udarac nosača zatvarača o zadnji zid sanduka s rukohvatom amortizira se tako da je trzaj dvostruko manji.

"Tijekom vojnih testiranja AK-74 i SA-006 bili su daleko precizniji od AK-47, prije svega zahvaljujući kalibru 5,45x39 mm. A opet, SA-006 je bio 50% precizniji od modela AK-74, ali je na kraju ovaj drugi postao glavno oružje ruskih vojnika u narednim desetljećima", kaže Viktor Murahovski, glavni urednik časopisa Arsenal Otečestva.

Po riječima izvora u ruskim oružanim strukturama, vojska nije prihvatila SA-006. Umjesto toga je napravljen čitav niz modifikacija ovog modela, da bi na kraju ograničena količina automata bila otkupljena za jedinice Federalne službe sigurnosti. Reinkarnacija SA-006 danas je poznata pod oznakom AEK-971.

"On ima manji trzaj od AK-74, a brzina gađanja mu je 900 metaka u minuti. To je dobro, ali je takvo oružje osjetljivo i mogu ga koristiti samo iskusni strijelci", kaže on.

Automatska puška AEK-971 6P67 kalibra 5,45x39 mm. Vitalij V. Kuzmin

Po njegovim riječima, vojnik koji nije dovoljno dobro obučen ne bi znao ni kako da opslužuje AEK-971, jer ovaj automat ima mnogo više dijelova od AK-74 i za rasklapanje i sklapanje je potreban specijalan alat.

"Vi ne možete baciti AEK-971 u blato, a zatim ga izvaditi iz blata i početi pucati. Morate znati šti s njim raditi i u koje ga operacije nositi", ističe spomenuti izvor.

Odluku o tome da AK-74 bude osnovno oružje sovjetskih vojnika stručnjaci su jednostavno objasnili. Naime, sovjetskoj industriji je bilo lakše i jednostavnije praviti dijelove i streljivo za automate Kalašnjikova, jer je ta proizvodnja već bila uhodana. Pored toga, "kalašnjikovi" odgovaraju svim strijelcima, kako početnicima, tako i profesionalcima.

"Da je izabran SA-006, mnogo toga bi se moralo modernizirati ili iz korijena promijeniti, što bi skupo koštalo. A s obzirom na to da je AK-74 pokazao vrlo dobre rezultate, izbor je pao na njega", ističe glavni urednik časopisa Arsenal Otečestva.