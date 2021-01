NOVO: Pojavio se potencijalni izgled ruskog strateškog bombardera pete generacije PAK DA (FOTO)

Russia Beyond Hrvatska

PAK DA je projektiran na bazi aerodinamične sheme "letećeg krila" s maksimalnom upotrebom stealth tehnologije, koja će mu omogućiti nevidljivost za neprijateljske radare. Radi se o dozvučnoj letjelici, s osnovnim zadatkom dovođenja aviona u prostor iz kojeg će se sigurno lansirati krstareća raketa, koja će posjedovati elemente umjetne inteligencije. Ovisno o taktičkoj situaciji, raketa će u tijeku leta samostalno određivati svoj pravac i oblik rute do cilja. Također, ovaj avion će se moći i samostalno štititi, jer će u svom naoružanju imati čitav arsenal taktičkih zrakoplovnih raketa klase "zrak-zrak", što će mu omogućiti efikasnu borbu s neprijateljskim lovcima na srednjim i velikim udaljenostima.

Na Telegramu su se pojavile fotografije na kojima se vidi potencijalni izgled perspektivnog strateškog bombardera pete generacije PAK DA, koji će biti jedna od budućih okosnica ruske nuklearne trijade.

Sredinom prošle godine pojavile su se infomacija da je ruski vojno-industrijski kompleks ozbiljno krenuo u realizaciju ovog projekta. U tijeku je faza izrade specijalnih vrsta materijala od kojih će biti napravljeno tijelo letjelice, dok su ruski konstruktori započeli sklapanje pilotske kabine perspektivnog bombardera. Također se intenzivno radi na testiranju novog motora koji će imati izuzetne tehničko-taktičke karakterisike. On će moći izdržati udarni val nuklearne eksplozije i omogućiti letjelici kontinuirani let u trajanju od 30 sati. Kompletan projekt se realizira u okviru programa "Perspektivni zrakoplovni kompleks velikog doleta". Procjene su da će kompletan program sklapanja prototipa letjelice biti gotov do kraja ove godine.

Napominjemo da je u prosincu prošle godine zamjenik ministra obrane Aleksej Krovioručko priopćio da je projekt-skica aviona odobren te da je započela izgradnja detalja i glavnih dijelova za eksperimentalni model PAK DA. Samostalno se realiziraju i testovi motora koji će pogoniti ovu letjelicu.

Podsjećamo čitatelje da je strateški bombarder nove generacije PAK DA dužan u srednjoročnom vremenskom razdoblju zamijeniti postojeću flotu sastavljenu od bombardera Tu-22M, Tu-95 i Tu-160. PAK DA je projektiran na bazi aerodinamične sheme "letećeg krila" s maksimalnom upotrebom stealth tehnologije, koja će mu omogućiti nevidljivost za neprijateljske radare. Radi se o dozvučnoj letjelici, s osnovnim zadatkom dovođenja aviona u prostor iz kojeg će se sigurno lansirati krstareća raketa, koja će posjedovati elemente umjetne inteligencije. Ovisno o taktičkoj situaciji, raketa će u tijeku leta samostalno određivati svoj pravac i oblik rute do cilja. Također, ovaj avion će se moći i samostalno štititi, jer će u svom naoružanju imati čitav arsenal taktičkih zrakoplovnih raketa klase "zrak-zrak", što će mu omogućiti efikasnu borbu s neprijateljskim lovcima na srednjim i velikim udaljenostima.

U međuvremenu su postale poznate i osnovne tehničko-taktičke karakteristike perspektivnog motora za strateški bombarder nove generacije PAK DA, koji razvija Objedinjena korporacija za proizvodnju avionskih motora OAK. Cijela sklopka motora će biti u stanju izdržati udarni val nuklearne eksplozije. Motor će biti funkcionalan u rasponu temperature od -50 do +60 stupnjeva Celzija i osigurati kontinuiran let u trajanju od 30 sati. Njegov uporabni resurs će biti ograničen na 12 godina, s mogućnošću da se njegov životni vijek (generalni remont i modernizacija) produži na 21 godinu. Potisna snaga motora će iznositi 23 tone.