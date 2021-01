Rusija isporučila Kubi sedam novih lokomotiva

Sedam lokomotiva ruske proizvodnje isporučeno je Kubi prema ugovoru između ruske tvrtke "Sinara - Transportna sredstva" i Željezničkog saveza Kube. Svečanost istovara sedam ranžirnih lokomotiva serije TGM8KM, proizvedenih u tvornici lokomotiva Ljudinovo, održana je u Havani prošlog prosinca.

"Ova nam je godina nesumnjivo bila izuzetno teška. Unatoč svim poteškoćama, željeznički sektor i dalje igra važnu ulogu za Kubu. Isporuka ovih sedam lokomotiva na samom kraju 2020. godine stavlja kubanski željeznički sektor u bolji položaj uoči nove godine, kada je potrebno da nastavimo ispunjavati svoje ciljeve u prometnom sektoru", rekao je kubanski ministar prometa Eduardo Rodríguez Dávila za RG.

"Ovaj projekt, koji se razvija pod pokroviteljstvom sporazuma postignutih tijekom sastanaka rusko-kubanske međuvladine komisije, može služiti kao primjer. Partneri u ovom projektu bili su u stalnom kontaktu, zahvaljujući čemu se projekt razvijao dinamično. Danas se još 53 ruske lokomotive, isporučene u okviru ugovora, koriste na Kubi i prometuju svim glavnim željezničkim linijama. Uz to, grupa ruskih tehničkih stručnjaka ima svoje stalno sjedište na Kubi i pomaže kubanskoj strani u održavanju i radu lokomotiva", rekao je kubanski ministar prometa.

Prema ministarstvu, ruske lokomotive aktivno su uključene u prijevoz robe na otoku: samo su tijekom prve polovice 2020. lokomotive serije TGM8KM prevezle više od milijun tona proizvoda: kroma, gipsa, metala, naftnih derivata, kao i alkohola dobivenog iz šećerne trske. Uz to je prevezeno ukupno oko 390 tisuća putnika.

"Imamo važne planove za daljnji razvoj suradnje s Kubom u oblasti željezničkog prometa. Razgovaramo o velikom projektu sveobuhvatne modernizacije kubanskih željeznica. Projekt je trenutno na čekanju, ali to ne znači da neće biti proveden. Bit će proveden čim uvjeti to dopuste. Nadamo se da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti", rekao je Aleksandar Bogatir, trgovinski predstavnik Rusije na Kubi.

Suradnja na polju željezničkog prometa između Rusije i Kube jedan je od najdinamičnijih primjera bilateralne suradnje. Ruske željeznice i Željeznički savez Kube potpisali su 2017. godine sporazum o projektu sveobuhvatne obnove i modernizacije željezničke infrastrukture Kube.