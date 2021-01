Ruska vojska sa šest "Ruslana" uvježbavala transport borbene grupe jačine 3000 vojnika (VIDEO)

16. siječnja je u Brjanskoj oblasti realizirana prva ovogodišnja zajednička vojna vježba pilotskih posada dvije zrakoplovne pukovnije, u kojoj je istovremeno angažirano čak šest strateških zrakoplovnih transportera An-124-100 "Ruslan".

Vježba je realizirana na visini od 4 tisuće metara. Daljina rute koju su ovi avioni preletjeli iznosila je 600 km, dok je srednja brzina leta dostizala 500 km/h.

Osnovni cilj ove vojne vježbe bilo je povećanje letačkog iskustva mladih pilotskih posada koje lete na teškim vojno-transportnim avionima An-124-100 "Ruslan". One su imale zadatak istovremeno i na veliku udaljenost transportirati značajan dio desantnih jedinica opremljenih standardnim naoružanjem i vojnom tehnikom, prenosi službeni internetski portal Ministarstva obrane Rusije.

Tijekom ove su vježbe mladi piloti u grupnoj formaciji realizirali sve tehničke elemente upravljanja letećim "kolosima" kao što su avioni An-124-100 "Ruslan", i to od faze polijetanja, slijetanja, letenja u grupi po zadanoj ruti itd. Sama realizacija ove vježbe odvijala se u složenim meteorološkim uvjetima, gdje su se smjenjivale padaline, niska naoblaka i snažni udari vjetra.

Kompletna vojna vježba realizirana je pod dirigentskom palicom zapovjednika vojno-transportne avijacije u okviru ruskog ratnog zrakoplovstva, generala Vladimira Benediktova, uz sudjelovanje glavnog zapovjedništva vojno-transportne avijacije, kao i stožera 12. zrakoplovne vojno-transportne divizije.

An-124-100 predstavlja sovjetski/ruski teški transporter velikog doleta koji spada u transportne letjelice četvrte generacije. Njegova eksploatacija je počela u siječnju 1987. godine. Do sada je proizvedeno ukupno 55 ovih letjelica. Procjene su da jedna letjelica košta oko 300 milijuna američkih dolara.

Njegove dimenzije su impresivne. Letjelica je dugačka 69 metara s rasponom krila od 73 metra. Težina praznog aviona iznosi 178 tona, dok s teretom i punim rezervoarima goriva može doseći 392 tone. Maksimalna nosivost aviona je 120 tona.

Pokreću ga četiri marševska dvoprotočna turbomlazna motora D-18T koji generiraju snagu od 229,85 kN. S maksimalnim teretom avion je u stanju preletjeti 4800 km.

Avion posjeduje teretni dio zapremine 1050 kubičnih metara. Radi boljeg razumijevanja dimenzija teretnog dijela, dovoljno je reći da je dugačak 36,5 metara i širok 6,4 metra. Visina od poda do stropa iznosi 4,4 metra.

U posljednje vrijeme se mogu čuti informacije da ruski vojno-industrijski kompleks radi na izradi projekta još većeg aviona, koji će se, sudeći po planiranim tehničko-taktičkim karakteristikama, moći prozvati supertransporterom. Prije svega, značajno je povećana njegova nosivost koja bi po projektu trebala porasti za čitavih 60 tona. An-124 može podići teret do 120 tona, dok će perspektivna letjelica (šifra "Slon") moći ponijeti čitavih 180 tona. Teretni odjel koji je do sada imao volumen od 1050 kubičnih metara bit će značajno proširen, a na njegovom stropu će se naći nekoliko šina za dizalice za utovar i istovar tereta težine do 30 tona. Iznad teretnog odjela će se nalaziti dio za prijevoz putnika kapaciteta do 100 ljudi.