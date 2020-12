Rusija obnovila projekt testiranja oružja u arktičkim i pustinjskim uvjetima

Russia Beyond Hrvatska

"Na poligonu instituta 'Cniitočmaš' završena je procedura dobivanja atesta za komore u kojima se testira specijalno streljačko oružje kalibra do 30 milimetara na ekstremnim temperaturama od minus 60 do plus 60 stupnjeva Celzija i u otežanim uvjetima (prašina, kiša)", rečeno je agenciji RIA Novosti u informativnoj službi ovog poduzeća.

Od početka 1990-ih nije financirano održavanje poligona za testiranje tako da je poligon na kraju konzerviran. Laboratorij je s vremenom postao neupotrebljiv, a oprema zastarjela.

Rukovoditelj znanstveno-tehničkog centra za testiranje i eksperimentalno proučavanje naoružanja, vojne i specijalne tehnike "Cniitočmaša" Sergej Karasjov istaknuo je da su stručnjaci uspješno rekonstruisali izgubljenu jedinstvenu tehnologiju testiranja.