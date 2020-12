"Letjelica budućnosti": Kako će teška aviocisterna Il-78M-90A povećati ubojitost ruskih raketonosaca

Russia Beyond Hrvatska

U okviru državnog plana opremanja ruske vojske suvremenim naoružanjem i vojnom tehnikom u tekućem desetljeću, Ministarstvo obrane Rusije je potpisalo ugovor sa zrakoplovnom kompanijom AO "Aviastar-SP" iz grada Uljanovska o isporuci deset novih letećih aviocisterni za opskrbu aviona u zraku Il-78M-90A. Ovo je preneseno na službenoj stranici kompanije proizvođača, ali i na stranici uprave Uljanovske oblasti.

Ugovor je parafiran u prostorijama kompanije u Uljanovsku. Inače, zrakoplovna tvornica AO "Aviastar" se nalazi u okviru šireg odsjeka koji je specijaliziran za konstruiranje i proizvodnju zračno-transportnih letjelica, a koji se nalazi u okviru PAO "OAK" (skr. Objedinjonnaja aviastroiteljnaja korporacija/hrv. Ujedinjena zrakoplovna korporacija). Ova korporacija je integralni dio državne korporacije "Rosteh". Dokument je potpisan od strane zamjenika ministra obrane Ruske Federacije Alekseja Krivoručka i Sergeja Jakova, prvog zamjenika generalnog direktora korporacije "OAK", koji istovremeno obavlja i funkciju generalnog direktora PAO "Il".

Nakon potpisanog ugovora, zamjenik ruskog ministra obrane Aleksaj Krivoručko je rekao da će uljanovska zrakoplovna tvornica "osigurati ritmičnu serijsku proizvodnju" ovih letjelica, što je prenio internetski portal ruske medijske kuće RT.

"Tvornica je na duge staze financijski osigurana narudžbama Ministarstva obrane Rusije, a danas je potpisan dopunski državni ugovor koji podrazumijeva isporuku deset perspektivnih letjelica – aviocisterni Il-78M-90A za potrebe Ministarstva obrane, što će još više ojačati financijsko-ekonomski položaj kompanije i stvoriti uvjete za otvaranje novih radnih mjesta koja će biti popunjena radnicima iz Uljanovske oblasti", citirala je informativna služba vlade Uljanovske oblasti riječi zamjenika ruskog ministra obrane.

Il-78M-90A AO "Aviastar-SP" AO "Aviastar-SP"

Univerzalna letjelica

Napominjemo da je sklapanje prvog eksperimentalnog modela aviocisterne Il-78M-90A započeto u veljači 2015. godine. Perspektivni avion su razvili aviokonstruktori OAO "Zrakoplovni kompleks im. S. V. Iljušina".

Opitno-konstruktorski radovi na razvoju perspektivne letjelice bili su zasnovani na potrebama koje je predočilo Ministarstvo obrane Rusije. Il-78M-90A je postao prvi avion za dopunu goriva u zraku, koji je napravljen na teritoriju Rusije. Ranije su se ove letjelice (misli se na bazičnu verziju Il-78) proizvodile u Uzbekistanu u okviru zrakoplovne tvornice iz grada Taškenta koja je nosila ime V. P. Čkalova ("TAPOiČ"). U 2012. godini ovo poduzeće je preimenovano u "Taškentski strojni zavod".

Il-78M-90A je napravljen na bazi aviona Il-76MD-90A, koji predstavlja osnovni vojno-transportni avion teške kategorije koji se nalazi u sastavu Zračno-svemirskih snaga ruske vojske. Radi se o prilično novoj letjelici. Prvi njezin primerak je kompletiran 2011. godine.

Il-76 Mark Agnor/Sputnik Mark Agnor/Sputnik

Prema zahtjevu Ministarstva obrane Rusije, leteća aviocisterna Il-78M-90A je zadržala transportne sposobnosti. Zato je prilikom njezinog projektiranja zadržana iskrcajna rampa (aparatura koja omogućava utovar i istovar transportnog odsjeka letjelice), kao i desantna oprema.

Ovaj avion se također može upotrijebiti i u operacijama gašenja velikih požara. Konstruktori su ostavili tehničku mogućnost integracije adekvatnih sustava i na Il-78M-90A, koji se nalaze u opremi specijalizoranih aviona za gašenje požara.

Istovremeno, što se tiče njezine osnovne namjene, aviocisterna Il-78M-90A ima značajno bolje sposobnosti od svog prethodnika. U njezin transportni odsjek mogu se ugraditi dopunski rezervoari za skladištenje goriva, uključujući i podtrupne agregate za njegovu dopunu.

Prema mišljenju ruskih vojnih stručnjaka, ovakva univerzalnost omogućava ovoj letjelici da po potrebi uspješno realizira više različitih zadataka.

"Danas u svijetu postoji vrlo mali broj letjelica s ovako širokim mogućnostima za njezino konvertiranje/prenamjenu. Ovakva sposobnost prenamjene omogućava ovom avionu izvršavanje različitih misija: ne samo za nadopunu različitih letjelica gorivom (lovačka i lovačko-bombarderska avijacija, uključujući i strateške bombardere, op. prev.), nego i za prijevoz tereta, uključujući, uključujući tu i živu silu s osobnom opremom i naoružanjem", rekao je za medijsku kuću RT ruski vojni stručnjak Jurij Knutov.

Il-76MD-90A AO "Aviastar-SP" AO "Aviastar-SP"

"Nova rješenja"

Procjene su da će novi Il-78M-90A postati osnovni avion za nadopunu u zraku borbenih letjelica velikog doleta, frontovske i specijalne avijacije.

Ovaj avion će u zraku moći istovremeno opskrbljivati do dva borbena aviona iz kategorije frontovske/taktičke avijacije kao što su Su-27 i MiG-29. Nadopuna aviona ovog tipa se realizira pomoću agregata koji se nalaze na krilnim površinama letjelice. Avioni velikog doleta, kao i letjelice specijalne avijacije, mogu se nadopunjavati pomoću agregata koji se nalazi na repnoj površini Il-78M-90A. U oba slučaja radi se o zračnoj nadopuni gorivom. Sama nadopuna može se realizirati u svako doba dana i noći. S druge strane, kada se Il-78M-90A nalazi na zemlji, on ima sposobnost istovremeno nadopunjavati do četiri aviona.

Kako je u razgovoru s novinarima RT rekao zaslužni pilot ruske vojske general-bojnik Vladimir Popov, ovakve mogućnosti nove leteće aviocisterne su proizvod integracije dopunskih automatiziranih sustava za opskrbu gorivom.

"Istovremeno punjenje dvije letjelice u zraku je s tehničke strane lako izvedivo, međutim, kada se govori o psihofizičkom naprezanju, radi se o izuzetno složenom zadatku. Za pilote koji upravljaju letećom aviocisternom je vrlo komplicirano održati zadani režim leta, ali sada u pomoć priskače automatika", rekao je pilotski as.

Nova letjelica je opremljena s četiri turbomlazna motora nove generacije PS-90A-76. Kako su priopćili na stranici kompanije ODK "Permski motori", turbomlazni motori oznake PS-90A-76 su certificirani 2003. godine, dok je njihove serijska proizvodnja započela godinu dana kasnije. Ugovor o isporuci ovih motora Ministarstvu obrane Rusije za potrebe opremanja novih letećih aviocisterni Il-78M-90A je potpisan 2013. godine.

Prema riječima ruskih stručnjaka, novi motori su Il-78M-90A osigurali daleko veću nosivost i operativni dolet. "Poboljšane letno-tehničke karakteristike koje krase Il-78M-90A u velikoj su mjeri povezane s integracijom turbomlaznih motora nove generacije. Mi danas u Rusiji imamo razvijenu tehnološku bazu za konstruiranje i proizvodnju moćnih i učinkovitih avionskih motora", rekao je Jurij Knutov.

S ovim mišljenjem je suglasan i Vladimir Popov. On je rekao da su poboljšane letno-tehničke karakteristike teške aviocisterne povezane kako s primjenom motora nove generacije, tako i s unaprijeđenom avionikom, automatikom, moderniziranim trupom letjelice i njezinih krilnih površina.

"Zahvaljujući novim konstruktorskim rješenjima, značajno je povećana ukupna učinkovitost letjelice", rekao je stručnjak.

Nezamjenjiva uloga

Pored suvremenih motora koje krase poboljšane mogućnosti, Il-78M-90A je opremljen i moderniziranim pilotažno-navigacijskim kompleksom i takozvanom "staklenom kabinom/kokpitom".

Sustav "staklene kabine" predstavlja usavršeni kokpit letjelice, gdje se pilotska kontrolno-upravljačka tabla uglavnom sastoji od računalnih višenamjenskih pokazivača u boji, umjesto tradicionalnih prekidača s mnoštvom lampica. Na ovaj način piloti imaju daleko bolju preglednost i orijentaciju u kabini i prostoru, što dovodi do njihovih bržih reakcija, uključujući i daleko lakšu kontrolu i sinkronizaciju više složenih sustava koji su povezani preko jednostavne tipke. Primjena "staklene kabine" povećava preciznost očitavanja informacija koje primaju piloti, a također optimizira rashode kada je u pitanju održavanje letjelice, uključujući i generalnu sigurnost tijekom njezine eksploatacije.

Prvi let perspektivnog modela Il-78A-90A je održan u siječnju 2018. godine. Avion je širokom auditoriju predstavljen za vrijeme održavanja Međunarodnog zrakoplovno-svemirskog sajma MAKS-2019.

Glavni konstruktor PAO "Il" Nikolaj Talikov je rekao da letjelice poput Il-78M-90A imaju zadatak osigurati učinkovitost borbenih misija koje se odvijaju na velikim udaljenostima i nadopune gorivom avione vojno-transportne, bombarderske i lovačko-presretačke avijacije. Ovdje se na primjer mogu uzeti u obzir strateški supersonični avioni Tu-160 koji svoje zadatke mogu obavljati na daljinama većim od 10 tisuća kilometara, bez međuslijetanja za nadopunu gorivom.

YouTube

Treba napomenuti da je ruska posada koja upravlja strateškim bombarderom Tu-160 u rujnu ove godine oborila rekord od čak 20 tisuća prijeđenih kilometara u režimu neprekidnog leta.

Prema mišljenju vojnih stučnjaka, pojava ovih letjelica u sastava Zračno-svemirske vojske značajno će povećati borbenu osposobljenost i generalni potencijal vojske u cjelini.

"Avioni Il-78M-90A nisu samo letjelice koje mogu odgovoriti na sve zahtjeve današnjice, nego su projektirani i za budućnost. Strateški gledano, povećanje broja ovakvih specijalnih letjelica u redovima ruske vojske će značajno povećati sposobnosti tzv. udarne raketonosne avijacije velikog doleta. Uloga 'letećih aviocisterni' je od izuzetnog značaja. One omogućavaju izvođenje najkompleksnijih zračnih operacija na ogromnim udaljenostima", kategoričan je Jurij Knutov.