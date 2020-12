"Užasno stanje": The National Interest usporedio američke i ruske ledolomce

Russia Beyond Hrvatska

To je napisao publicist Brandon Walls u članku za američki list The National Interest, naglasivši da američka obalna straža ima dva broda. Jedan je ledolomac Healy, koji je sredinom kolovoza bio prisiljen vratiti se s Arktika zbog požara, a drugi je "Polarna zvijezda", posljednji ledolomac u funkciji, koji je uveden u eksploataciju tijekom 1970-ih.

"U usporedbi s ruskom flotom koja ima 40 takvih brodova, Sjedinjene Države imaju daleko manje mogućnosti", istaknuo je Walls.

Američki publicist smatra da SAD neće realizirati plan zamjene zastarjelih brodova i proširenja flote ledolomaca, i to ponajviše zbog problema s financiranjem. "Planom je predviđeno da se naprave tri teška i tri srednja broda, što bi utrostručilo sadašnju američku flotu, ali je i to vrlo slabo u usporedbi s ruskom flotom", tvrdi on.

Autor govori i o drugim problemima vezanim za spomenuti plan. Na primjer, svi ledolomci će imati dizel-električni pogon, dok ruski ledolomci većinom koriste nuklearni pogon. Publicist se pita kako je moguće da tako razvijena ekonomska sila poput SAD-a na svoje brodove postavlja zastarjelu opremu.

Walls izvodi zaključak da sadašnja američka strategija na Arktiku nije ni dalekovida ni ambiciozna.

Članak objavljen u listu The National Interest prokomentirao je vojni stručnjak Aleksej Leonkov, rekavši da u opisanoj situaciji s ledolomcima nema ničeg neobičnog. "Da bi došlo do rasta i širenja u tom pravcu potrebno je kretati se po ledu. A za to je potrebna flota ledolomaca. Amerikanci taj zadatak nisu sami riješili, nego su posao prepustili Kanađanima i Norvežanima kako bi zajedno s njima riješili svoje pitanje stvaranja flote ledolomaca", komentira Leonkov.

Dok je Amerika rješavala to pitanje, ističe ruski stručnjak, Rusija je planski gradila ledolomce za Sjeverni morski put, i to ne samo civilne brodove, nego i ledolomce u funkciji patrolnih brodova, tako da će The National Interest i ubuduće imati zbog čega jadikovati, jer će se ispostaviti da Amerikanci ne samo da nemaju ledolomce, nego nemaju nikakve brodove slične klase.