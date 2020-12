Rusija je predala Srbiji prvu pošiljku cjepiva "Sputnik V"

"Stiglo je 20 doza koje idu u naše laboratorije. Sigurnosno-informativna agencija ih je proslijedila na Torlak i tamo sada naši stručnjaci i ljudi iz Agencije za lijekove imaju vremena sljedećih dana ispitivati i reći možemo li ga prihvatiti ili ne", rekao je Vučić za RTS.



On je dodao da će se ruska cjepivo provjeravati istovremeno s cjepivom američke kompanije Pfizer.



"Prva Pfizerova cjepiva očekujemo do kraja godine. To će biti manja količina cjepiva, ali veću očekujemo u siječnju i veljači. Očekujemo 350 000 doza Pfizer cjepiva do kraja veljače ili početka ožujka", rekao je Vučić i dodao da će cijepljenje biti besplatno za sve građane Srbije.