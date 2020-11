Amerikanci se uzdaju u novi sustav ATLAS koji će vremešni Abrams pretvoriti u ubojicu "Armate"

US Army/Global Look Press; Mihail Voskresenski/Sputnik

Američki inženjeri su integrirali sustav umjetne inteligencije (oznaka ATLAS, Advanced Targeting and Lethality Aided System) u "mozgove" svoje oklopne borbene tehnike. Radi se o lakom tenku Griffin I koji je naoružan automatskim topom kalibra 50 mm, ali i osnovnim borbenim tenkovima Abrams, za koje je predviđen ozbiljan projekt modernizacije u cilju tehnološkog dostizanja ruskog tenka četvrte generacije T-14 "Armata".

ATLAS je sustav koji ima zadatak u automatskom režimu radu samostalno otkriti i gađati neprijateljski cilj. Umjetna inteligencija u cijelom ovom procesu ima zadatak u složenim meteorološkim uvjetima, dan/noć, raspoznati ciljeve neprijatelja (razdvojiti ih od prijateljskih ciljeva) i predati podatke zapovjedniku odjeljenja na daljnje postupanje. Odluka o upotrebi naoružanja će biti u isključivoj nadležnosti ljudskog faktora.

Na test-poligonu koji se nalazi u Aberdeenu (država Maryland/SAD) završena su prva testiranja naprednog sustava ATLAS. Kao što smo napomenuli nešto ranije, ovaj sustav je integriran u kompleks za upravljanje vatrom eksperimentalnog lakog tenka Griffin I, koji za svoje osnovno naoružanje koristi automatski top kalibra 50 mm.

Glavni princip djelovanja ovog sustava je određen sljedećim redoslijedom: nakon njegove aktivacije, optoelektronički i infracrveni senzori visoke osjetljivosti, koji se nalaze na kupoli tenka, počinju skenirati prostor oko borbenog vozila. Svi podaci koji se tom prilikom prikupljaju idu u centralni procesor kompleksa. Elektronski mozak, koji koristi algoritme strojnog učenja, automatski selektira potencijalne ciljeve i samostalno izračunava njihove najvažnije parametre kao što su tip, brzina, udaljenost i sl.

Za to vrijeme nišandžija koji se nalazi na tenku, kao i zapovjednik tenka, u realnom vremenu primaju informacije koje im se očitavaju na ekranima koji se nalaze na njihovim formacijskim mjestima u vozilu. Dovoljno je da nišandžija prstom dodirne selektirani cilj na ekranu (ekran osjetljiv na dodir) i da ATLAS provede u djelo sve ono što bi on morao uraditi: automatski pomjera kupolu tenka ka selektiranom cilju i usmjerava glavno oružje na njega, izračunava daljinu do cilja, izračunava balistiku i automatski korigira elevaciju topa, samostalno bira najedakvatniji tip streljiva za njegovo uništenje (od potkalibarnog, kumulativnog pa sve do rasprskavajuće-razornog projektila) i bira najoptimalniji režim vatre da bi se cilj 100% uništio.

Za prelazak na sljedeću razinz radnje nišandžija ili zapovjednik mora odgovoriti potvrdno tako što putem ekrana izdaje adekvatnu zapovijed.

Nakon uništenja cilja, zapovjednik tenka na monitoru brzo bira sljedeći cilj koji mu nudi sustav i čitav proces počinje ispočetka. Dakle, sve se odvija kao u računalnoj videoigri.

Novi sustav navođenja omogućava američkim tenkistima dramatično skraćenje pripreme za otvaranje vatre koja se sastoji od trenutka kada je cilj detektiran pa sve do njegovog uništenja. Procjene su da se na ovaj način za čak 3x skraćuje vrijeme za vatreno djelovanje. Na ovaj način će nova tehnologija uspjeti smanjiti ili pak izjednačiti tehnološki zaostatak američkih osnovnih borbenih tenkova Abrams za ruskim tenkovima četvrte generacije T-14 "Armata".

Američke i ruske tehnologije u suvremenim ratovima 21. stoljeća

"Rat 21. stoljeća je po svom obliku mrežnocentričan. To podrazumijeva da su na ratnoj areni praktički svi njezini sudionici uvezani u jedinstveni informacijski sustav. Dakle, izviđački avioni, bespilotne letjelice, artiljerijski sustavi, tenkovi, borbena vozila, sve do pojedinačnog vojnika na frontu itd. je integrirano u jedinstven informacijski sustav koji radi u režimu totalnog vremenskog preklapanja (koordinacije)", rekao je za internetski portal Russia Beyond neimenovani izvor koji dolazi iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa (specijalnost: oklopna tehnika).

Prema njegovim riječima, kod vojnika i operatora koji upravljaju borbenom tehnikom na polju bitke će neizostavni dio opreme biti visokootporni prijenosni display nalik tabletu ili laptopu s kompletnim podacima o detektiranim ciljevima, informacijama o najefikasnijoj vatrenoj pripremi za njihovo uništenje, uključujući i različite režime navođenja koji se realiziraju automatski.

"Ovaj sustav uvezuje sve segmente na frontu, od običnog vojnika pa do oruđa s balističkim raketama. To je, kako bih rekao, digitalni rat", rekao je stručnjak.

Kako napominje ruski stručnjak, Armata je opremljena naprednim sustavima navođenja, koji su slični američkom, i već je integrirana u novi kompjuterizirani sustav vođenja rata.

"Analogni balistički računari su već uvedeni u sve ruske operativne tenkove kao što su T-72 i T-90. Zapovjednik tenka i ne mora vidjeti neprijatelja – njemu će jednostavno biti izračunate koordinate, a njegovo je samo pritisnuti dugme za okidanje", rekao je izvor za internetski portal Russia Beyond.

Prema njegovom mišljenju, američki ATLAS ne može uništiti "Armatu" kada bi se našli na borbenom polju, jer sustav za upravljanje vatrom ojačan umjetnom inteligencijom ne može nadomjestiti vatrenu moć osnovnog oruđa.

"Kod Armate su primijenjeni najnoviji sustavi dinamičke i aktivne oklopne zaštite. Na YouTubeu se mogu pronaći videomaterijali, na kojima teroristi iz američkog protutenkovskog raketnog sustava TOW pokušavaju uništiti osnovni borbeni tenk treće generacije T-90 (ovaj tenk ima znatno slabiju oklopnu zaštitu u odnosu na 'Armatu'). Na videoklipovima se može vidjeti pogodak u tenk koji nije imao uključenu aktivnu zaštitu (vjerojatno se misli na sustav optoelektroničkog ometanja 'Štora', op. prev.) i na kome je tenk od uništenja spasio sustav pasivne dinamičke zaštite koja se nalazi na osnovnom oklopu. Da je kojim slučajem u funkciji bila aktivna zaštita, ona bi zasigurno opstruisala rad protivničkog operatora i protutenkovska raketa ne bi ni pogodila svoj cilj", rekao je izvor za internetski portal Russia Beyond.

Pored ojačane oklopne zaštite, osnovni borbeni tenk nove generacije T-14 "Armata" posjeduje i sustave koji omogućavaju njegovo prikrivanje od neprijateljske izviđačke opreme koja funkcionira u optičkom i radarskom spektru.

Tehnološka utrka u naoružanju

"Amerikanci nisu stvorili tzv. know-how tehnologiju s primjenom sustava ATLAS. Analogna tehnologija je već primijenjena i u našim tenkovima, i ovo je rijedak slučaj kada nas naši partneri uspiju sustići", rekao je za internetski portal Russia Beyond glavni urednik časopisa "Arsenal Domovine" Viktor Murahovski.

Tom prilikom je nužno reći da je američka elektronika ipak kvalitetnija, brža i tehnološki naprednija u odnosu na naše domaće proizvode.

"Jednostavno, Amerikanci su poznati kao izuzetno pragmatični. Sustavi navođenja na tenkovima njih ranije uopće nisu zanimali, jer su u svojim ratnim operacijama za protivnike uglavnom imali zemlje trećeg svijeta, koje nisu imale ništa ni približno 'Armati'. Tek je s pojavom našeg tenka na međunarodnom tržištu suvremenog naoružanja i vojne tehnike konkurencija 'natjerana' da stvori nove tehnologije kojih ranije nije bilo u njihovim tenkovima", zaključuje ruski stručnjak.