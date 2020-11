Kinezi pisali o ruskom radaru koji su nazvali "zakletim neprijateljem" lovca F-35

Russia Beyond Hrvatska

Kako se navodi na internetskom portalu InoSMI, koji se pozvao na kineski informativni portal Sina, američki višenamjenski lovac-bombarder F-35 posjeduje kvalitetnu razinu nevidljivost/stelnosti, što mu osigurava sposobnost da izbjegne detekciju i presretanje od suvremenih raketnih sredstava protuzračne obrane. Međutim, Rusija je razvila revoluvionarnu radarsku stanicu metarskog dijapazona, specijalno dizajniranu za otkrivanje borbenih letjelica pete generacije. Spomenuti radar je konstruiran da bude glavno sredstvo suprostavljanja američkoj zračnoj sili. U suradnji s dalekometnim raketnim sustavima S-400 "Trijumf" i S-500 "Prometej" ovo će biti sasvim dovoljno da se neutralizira opasnost koju predstavljaju nevidljivi lovci pete generacije.

Radarska stanica koje funkcionira u metarskom dijapazonu "Nebo-U" predstavlja trodimenzionalni radar, koji je u stanju detektirati i pratiti veliki broj različitih zračnih objekata na udaljenosti od 600 km i visini do 75 tisuća metara, prenosi internetski portal RG. Kada ovaj radar "zahvati" protivničkog lovca pete generacije, on realizira operaciju njegovog presretanja u suradnji s dalekometnim raketnim sustavima S-400 "Trijumf". Radarska stanica je u stanju svoje podatke u realnom vremenu prenositi i do sustava PZO koji se nalaze u sustavu ešalonirane obrane kao što su Buk, Tor, Pancir...

Pored toga, perspektivni PZO/PRO raketni sustav S-500 "Prometej" je opremljen novim tipom radarske stanice koja je osnažena antenom s aktivnom faznom rešetkom u X-dijapazonu. Ovako koncipirana radarska stanica ima značajno veću preciznost prilikom točne lokalizacije otkrivenog cilja, kao i veći efektivni domet (km) prilikom njegove detekcije. Odlikuje je izuzetna brzina rada (praćenje situacije u zračnom prostoru i brzo prenošenje najkompleksnijih podataka) do svih segemenata i vatrenih pozicija koje se nalaze u integriranom "raketnom kišobranu".

Na kraju ovog teksta kineski internetski portal zaključuje da Rusija u ovom trenutku posjeduje nekoliko izuzetno suvremenih tipova opažačkih radara, dok se njezina vojska (točnije PZO/PRO) može osloniti na širok spektar visokih tehničko-taktičkih i eksploatacijskih sposobnosti. Prema tim navodima, hipotetički zračni napad s masovnom upotrebom lovaca pete generacije (F-22 i F-35), koji bi bio usmjeren na obrambenu zonu koju pokrivaju gore navedena sredstva, bio bi fatalan po napadača.

Nedavno su jedinice Zapadnog vojnog okruga dobile modernizirane verzije ovog radara koja nosi oznaku "Nebo-UM". Kod ovog modela radara značajno je izmijenjen raspored osnovnih komponenti zahvaljujući novoj elementnoj bazi. Radarska stanica otkriva i prati zračne objekte kao što su avioni, helikopteri, krstareće rakete, bojevi blokovi balističkih raketa, gdje vrši njihovu indentifikaciju. Potom kompletne podatke o ciljevima šalje u najbliži zapovjedni punkt protuzračne raketne pukovnije, gdje oni odlučuju o njihovoj daljnjoj sudbini. Pored standardnih zadataka koje izvršava jedan radar, duboka modifikacija "Nebo-UM" je sposobna otkriti izvor koji generira radioelektronske smetnje, uključujući tu i taočnu identifikaciju njegove lokacije.

Efektivni domet dubokomoderniziranog radarskog sustava "Nebo-UM" iznosi oko 600 km. U tom prostoru on može identificirati letjelice koje se nalaze na visini i do 80 km. U kompletu se nalazi nekoliko modula antensko-aparatnog kompleksa, upravljačka kabina u kojoj se nalazi posada, i automatski sustav elektroosiguranja.