ELITA: Tko su padobranci iz Uljanovska koji su desantirani na Nagorno-Karabah?

31. gardijska samostalna desantno-jurišna brigada je sastavljena od profesionalnih vojnika. Ovaj sastav ruske vojske je prošao specijalističku obuku kada je u pitanju realizacija mirovnih operacija u sastavu kolektivnih snaga sigurnosti. Svaki vojnik koji je pripadnik ove brigade mora poznavati engleski jezik, prenosi internetski portal Moskovski komsomolec.

U prethodnom vremenskom razdoblju brigada je dobila zadatak da svoje aktivnosti usmjeri na formiranje posebne taktičke grupe koja će imati funkciju organizacije i provođenja mirovne operacije u ratom zahvaćenom području. S tim u vezi realizirane su i brojne vježbe ove tematike na vojnom poligonu Polivno, koji se nalazi u neposrednoj blizini Uljanovska.

Scenarij ovih vježbi se uglavnom sastojao od uvježbavanja raznih modaliteta upotrebe zračno-desantnih jedinica ruske vojske u zoni izvođenja mirovne operacije u kojoj aktivno djeluju nezakonite oružane formacije. Ovaj kompleks provjera se sastojao od ujvežbavanja taktičkih principa prilikom obrane kontrolno-propusnih punktova i promatračnica, dostave humanitarne pomoći, likvidacije blokiranih neprijateljskih snaga, kao i organizacije podjele humanitarne pomoći u izbjegličkim kampovima. Pored toga, jedinice ove brigade koje su određene da djeluju u okviru mirovnih snaga realizirale su vježbu s bojevim gađanjem, gdje je simulirana borba s nezakonitim oružanim formacijama u zoni odgovornosti ove brigade. Tom prilikom su primijenjena i sredstva borbene tehnike kao što su desantna borbena vozila BMD-4M i oklopni transporteri BTR-MDM "Rakuška".

Zračno-desantna brigada, koja je poznatija kao "Uljanovska", opremljena je najsuvremenijim naoružanjem i borbenom tehnikom, kao i individualnom taktičkom opremom koja je namijenjena opremanju njezinih pripadnika. Prije nekoliko je godina ovaj specifični sastav ruske vojske među prvima dobio komplete uniforme nove generacije 6B52 "Ratnik". Što se tiče oklopnih vozila, brigada je usvojila nova desantna borbena vozila BMD-4M, kao i desantne oklopne transportere BTR-MDM "Rakuška". Ova tehnika ima sposobnost desantiranja padobranima iz zraka (vojno-transportni avioni Il-76).

Vitalij V. Kuzmin Vitalij V. Kuzmin

Konkretno, radi se o padobransko-besplatformskim sustavima PBS-950U i PBS-955 koji su specijalizirani za aviodesantiranje oklopne borbene tehnike. Pomoću ovih sustava je iz zraka moguće desantirati oklopna borbena sredstva BMD-4M i BTR-MDM "Rakuška" s kompletnom posadom koja se u njima nalazi. Padobranski sustavi PBS-950U i PBS-955 su razvijeni u okviru opitno-konstruktorskog projekta "Bahča-U-PDS". Oni će omogućiti efikasno desantiranje oklopnih borbenih vozila BMD-4M i BTR-MDM "Rakuška" u svim klimatskim uvjetima, iz svih verzija vojno-transportnih aviona koji su razvijeni na bazi Il-76.

Osnovnu vatrenu podršku što se tiče oklopne borbene tehnike padobranci će imati u vozilu BMD-4M koji predstavlja suvremeno dizajniranu borbenu platformu izuzetne vatrene moći, koja nije karakteristična za većinu borbenih oklopnih vozila. Ova platforma je vrlo prohodna, brza, može savladavati vodene prepreke i može se desantirati iz zraka. Vozilo je nastalo kao rezultat suradnje između konstruktorskih inženjera i pripadnika VDV-a, koji su predložili neke svoje ideje kako bi vozilo postalo što funkcionalnije u padobranskim jedinicama. Pretpostavka je da brigada iz Uljanovska posjeduje dva desantna sastava ranga bataljuna, koji su u potpunosti opremljeni ovim sredstvima.

mil.ru mil.ru

Ovo vozilo je sposobno voditi uspješnu borbu protiv svih suvremenih tenkova koji se danas nalaze u operativnoj upotrebi, na daljinama i do 5,5 km. Ovo mu omogućavaju protutenkovske rakete 9M117M1-3 "Arkan", koje se ispaljuju iz topa 2A70 u kal.100 mm, a čija tandem-kumulativna bojeva glava (9N136M) može probiti 700-750 mm oklopa zaštićenog dinamičkom zaštitom. Također, ovo vozilo može uništavati neprijateljsku živu silu i lakooklopljena borbena sredstva na daljinama i do 7 km. Pored gore spomenutih protutenkovskih raketa 9M117M1-3 "Arkan", u borbenom kompletu BMD-4M se nalaze i fugasne granate koje omogućavaju efektivno uništenje žive sile neprijatelja na tim daljinama. Ukupan borbeni komplet za top 2A70 iznosi 34 granate + 4 ptrk 9M117M1-3 "Arkan". Ne treba smetnuti s uma da je, pored osnovnog topa 2A70, ovo vozilo naoružano i brzometnim topom 2A72 u kal.30 mm (b/k 460 granata), kao i mitraljezom PKTM u kal.7,62 mm (b/k oko 2000 metaka)

Što se tiče transportne funkcije, ruski kontingent mirovnih snaga će upotrebljavati nova višenamjenska desantna oklopna vozila BTR-MD "Rakuška". Ovaj "gusjeničar" je proizveden u Volgogradskom traktorskom zavodu. Vozilo je teško 13,2 tone i naoružano s dva mitraljeza. Posadu čine dva člana, a može transportirati desantnu grupu do trinaest vojnika.

Wikipedija Wikipedija

Također će se tu nalaziti i nekoliko desetaka borbenih oklopnih transpora na kotačima BTR-82A. Ovo sredstvo predstavlja duboku modifikaciju oklopnog transportera BTR-80. Opitni modeli ovog vozila su napravljeni 2009. godine. Četiri je godine kasnije oklopni transporter usvojen u naoružanje ruske vojske. Masa vozila iznosi 15 400 kilograma. Ovaj transporter je sposoban prevoziti do 10 vojnika s punom borbenom opremom. Opremljen je dizelskim motorom koji generira 300 konjskih snaga. Zahvaljujući ovome, ali i oslanjanju na kotače, BTR-82A na cesti može dostići brzinu i do 100 km/h. Prilikom savladavanja vodenih prepreka "osamdesetdvojka" plovi brzinom do 9 km/h. S punim rezervoaarima ovaj oklopni transporter može savladati put u dužini od 600 km. Naoružan je automatskim topom 2A72 kal.30 mm s kojim je spregnut mitraljez u kal.7,62 mm. Maksimalna brzina paljbe koju ostvaruje ovaj top je oko 300 granata u minuti. Energija granate omogućava efektivnu borbu protiv žive sile neprijatelja na daljinama i do 4000 metara, kao i lakooklopljene borbene tehnike do 2000 metara. Pancirna potkalibarna granata "Kerner" u kal. 30x165 mm može probiti homogenu čeličnu ploču debljine 30 mm koja je naslonjena pod kutom od 60 stupnjeva, s daljine od 1000 metara. Modernizirane varijante ovog transportera (BTR-82AT) mogu biti naoružane i protutenkovskim vođenim raketama "Kornet".

Vitalij V. Kuzmin Vitalij V. Kuzmin

Ruski mirnovni kontingent će za zaštitu pješadije i borbene tehnike od minsko-eksplozivnih sredstava koristiti višenamjenski kompleks za radioelektronsku borbu RB-531B "Infauna". Konkretno, ovo vozilo je opremljeno takvim tipom opreme, koja je u stanju onemogućiti daljinsko aktiviranje minsko-eksplozivnih sredstava, ali i vođenog ubojnog oružja. Jednostavno, aktivacijom ovog sustava na određenom sektoru bojišta dolazi do blokiranja u rasprostiranju radiovalova koji se koriste za komunikaciju, ali i za upravljanje/aktivaciju ubojnih i eksplozivnih sredstava. Pored toga, zahvaljujući vrlo osjetljivim radiosenzorima, kao i softveru koji je integriran u ovo vozilo, ovaj sustav može detektirati točno mjesto gdje neprijatelj upotrebljava uređaje za komunikaciju i proslijediti ga udarnim grupama jurišne avijacije ili najbližim vatrenim pozicijama na kojima se nalaze artiljerijsko-raketna borbena sredstva.

Screenshot Screenshot

"Infauna" je upotrebljiva prilikom osiguravanja prolaska i napredovanja oklopno-mehaniziranih, motoriziranih i pješadijskih borbenih kolona ranga bataljuna kroz dio teritorija koji još nije u potpunosti očišćen od neprijatelja. Njegova osnovna funkcija je otkriti i blokirati izvore koji emitiraju radiovalove, kao i neprijateljske diverzantsko-terorističke grupe, koje će zasigurno na glavnim pravcima nastupanja organizirvati uzastopne zasjede. U slučaju VDV (Zračno-desantne vojske), kojem je ovo specijalizirano vozilo i namijenjeno, odmah po formiranju napadne oklopno-mehanizirane kolone nakrcane padobrancima, "Infauna" ima zadatak brzo aktivirati svoju antenu za ometanje i na cijeloj njezinoj putanji formirati "neprobojno polje" za svaki oblik neprijateljske radiokomunikacije i radioupravljanja. Pored toga, ovaj sustav ima zadatak u slučaju detekcije napada na padobransku kolonu akvitirati značajan broj dimnih bombi radi stvaranja dimne zavjese.

U naoružanju specijalne ruske grupe koja će osigurati prekid neprijateljstava na teritoriju Nagorno-Karabaha će se nalaziti i taktičke izviđačke bespilotne letjelice "Orlan-10".Ova letjelica je proizvod ruske kompanije "Specialjnij tehnologičeskij centr". Njezina osnovna namjena je zračno opažanje taktičkog bojišnog prostora u radijusu od 50-120 km. Integralni je dio specijalnog sustava veze "ESU TZ", koji radi na principima mrežnocentričnog ratovanja, a koji u realnom vremenu objedinjuje gotovo sve faktore koji sudjeluju na bojištu. "Orlan" je svoju borbenu premijeru imao u Siriji. Na temelju praktičnih iskustava, ruski konstruktori su modernizirali ovu letjelicu, opremivši je s 12 kamera visoke rezolucije, što omogućava trodimenzionalno mapiranje bojišta. Pored ovih modifikacija, specijalisti iz ove kompanije su u suradnji s kolegama iz holdinga "Roselektronika" napravili mobilni upravljački punkt koji omogućava istovremeno upravljanje tri nezavisne bespilotne letjelice "Orlan" na daljinama i do 100 km.

Ukratko o brigadi

31. gardijska samostalna desantno-jurišna brigada se nalazi u sastavu Zračno-desantne vojske ruske vojske. Njezino sjedište je u gradu Uljanovsku. Nastala je na bazi 104. gardijske zračno-desantne divizije, koja je 1998. godine preformirana u brigadu. Sudjelvoala je u borbenim operacijama ruske vojske na prostoru Kavkaza (Republika Čečenija), kao i prilikom intervencije u Južnoj Osetiji u kolovozu 2008. godine, gdje je sudjelovala s jednom bataljunsko-taktičkom borbenom grupom. U pojedinim medijima je registrirano njezino prisustvo i u Siriji, ali to nije službeno potvrđeno. Spada u jednu od najkvalitetnijih jedinica u sastavu ruske vojske. Na bazi nje se razmatra mogućnost ponovnog formiranja 104. gardijske desantno-jurišne divizije koja bi bila popunjena s tri padobranske pukovnije.

Formacijski sastav brigade se sastoji od zapovjedništva i pristožernih dijelova, jednog padobranskog bataljuna, dva desantno-jurišna bataljuna, jednog artiljerijskog diviziona, jedne čete za materijalno-tehničko osiguravanje, jedne eskadrile vojno-transportne avijacije i čete inženjerije. Ukupna jačina ovog sastava je procijenjena na 3500 vojnika i časnika. Kompletnu jedinicu čini profesionalni vojni kadar.

Rusko vrhovno zapovjedništvo je posvetilo punu pažnju tehničkom unapređenju ove brigade, posebno kada se govori o najnovijim borbenim i transportnim oklopnim sredstvima, koji su namijenjeni za izvođenje padobranskog desanta. Naime, 28. travnja 2017. godine u krugu vojarne u Uljanovsku, koja je inače dom ove brigade, održana je svečana ceremonija primopredaje bataljunskog kompleta koji se sastojao od 50 jedinica BMD-4M i BTR-MDM "Rakuška".