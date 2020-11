Ruski general otkrio detalje o rekordnom letu Tu-160

Zrakoplovi su u zraku proveli preko 25 sati. Tako je postavljen novi rekord u dužini i trajanju leta. O tome kako su ovi rezultati postignuti za TV kanal "Krasnaja zvezda" govorio je zapovjednik 22. gardijske teške zrakoplovne Donbaske crvenozastavne divizije, general-bojnik Oleg Pčela.



Prema njegovim riječima, u letu je sudjelovao najiskusniji letački i tehnički kadar. Tokom leta na visini od preko 6 000 metara i pri brzini od oko 500 kilometara na sat zrakoplovi-tankeri Il-78 triput su natočili 130 tona goriva u svaki Tu-160.



"Ovakav broj punjenja spremnika i prijem tolike količine goriva tokom jednog leta na ovom tipu zrakoplova je realiziran po prvi put", ističe Oleg Pčela.



On dodaje da su piloti morali provesti preko 16 sati u specijalnim morskim skafanderima tokom leta iznad neutralnih voda središnjeg dijela Sjevernog ledenog oceana, Tihog oceana, Karskog, Laptevskog, Istočnosibirskog, Čukotskog i Barentsovog mora.



Prema riječima general-bojnika, oprema u zrakoplovu omogućava posadi da pripremi hranu, skuha kavu ili čaj. U zrakoplovu postoji čak i neka vrsta mikrovalne pećnice. To osigurava uvjete za tako dug let.



Piloti su posle slijetanja izjavili da su bili spremni nastaviti let. "Ovaj let je, kao i mnogi drugi, pokazao da je dalekoletnao zrakoplovstvo u stanju ispunjavati zadatke u svakoj točki planeta", ističe Oleg Pčela.