VIDEO: Ruska kompanija KamAZ testirala autonomni kamion"Čelnok"

Kompanija KamAZ je na svom YouTube kanalu objavila videozapis na kojem su predstavljene mogućnosti autonomnog teretnog kamiona "Čelnok". Glavna karakteristika ruskog autonomnog prijevoznog sredstva je nepostojanje kabine za vozača.

Model 3373 "Čelnok" je prvo komercijalno autonomno vozilo u Rusiji za koje je izdan. Kamion je dug 8 metara, širok 2,5 metra i visok 4 metra. Prema ovim karakteristikama uporediv je s modelom srednje nosivosti KamAZ 4308, s tim što autonomni kamion nema nikakvu kabinu, što značajno smanjuje njegovu cijenu i omogućava više korisnog prostora u vozilu.



Neto mase 8 tona, "Čelnok" može povesti do 10 tona korisnog tereta. Pritom on nema prednji i zadnji dio i može se kretati u bilo kojem smjeru. Zahvaljujući tome što su svi kotači na vozilu pogonski, kamion se može okrenuti na malom prostoru, a također se kreće dijagonalno u takozvanom režimu "krabe".



"Čelnok" posjeduje sinhroni elektromotor sa stalnim magnetima i bateriju od 60 kWh. Maksimalna brzina mu je 40 kilometara na sat, a s punom baterijom može prijeći do 50 kilometara. Prema riječima inženjera, s obzirom da je autonomno prijevozno sredstvo namijenjeno za zatvorene prostore tvornica automobila, ove karakteristike su dovoljne za vršenje postavljenih zadataka.