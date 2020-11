Američki stručnjaci: Hoće li ruski lovac-presretač 6. generacije PAK DP promijeniti pravila igre?

Ovaj avion se u posljednje vrijeme označava kao nevidljivi presretač šeste generacije ili PAK DP (za njega se upotrebljava i oznaka MiG-41), za koji se smatra da će biti bespilotan. Radi se o nasljedniku sovjetskog lovca-presretača MiG-31, koji je proizveden u velikom broju jedinica (po kodifikaciji NATO-a: Foxhound). Generalni direktor korporacije "Mikojan Gurevič" Ilja Tarasenko je u razgovoru s ruskim novinarima rekao da je rad na avionu MiG-41 prešao u "eksperimentalnu fazu" i dodao da će kompletan razvojni ciklus letjelice PAK DP trajati oko deset godina. Naravno, završetak rada nije isto što i serijska proizvodnja i uvođenje u naoružanje, tako da točna količina eksperimentalnih lovaca-presretača PAK DP koje će proizvesti korporacija "MiG" zasad nije poznata, prenosi internetski portal inosmi.ru.

Prema dostupnim podacima, rad na projektu perspektivnog lovca-presretača naredne generacije je završen prošle godine. Ilja Tarasenko je rekao da će sam avion biti napravljen po koncepciji operativnog lovca MiG-31, koji se modernizira na standard BM i uvodi u operativno borbeno dežurstvo ruske vojske. Inače, modernizirani lovac-presretač MiG-31BM (kodifikacija NATO-a) je namijenjen za presretanje zračnih ciljeva na velikim udaljenostima, koje su po borbenom radijusu nedostupne klasičnim lovcima. Borbeni aparati ovog tipa su sposobni rješavati zadatke u uvjetima koje diktiraju suvremeni oblici upravljanja borbenim djelovanjima, kao što je mrežnocentrični oblik komunikacije s praktički svim sudionicima u borbi. MiG-31BM je opremljen radarskom stanicom koja ima visokoosjetljivu faznu antensku rešetku (FAR) "Zaslon-M", koja može dobaciti na daljinu i do 320 km. Novi napadno-navigacijski sustav omogućuje istovremeno praćenje do 24 cilja, od čega računalo ili operater bira skupinu najopasnijih ciljeva i navodi vatru na njih. Jedan Mig-31BM sada može umjesto četiri istovremeno gađati i do osam različitih ciljeva. Za ovaj zrakoplov je razvijena i raketa velikog dometa R-37 koja ima operativan domet od čak 300+ km. Ova raketa nema apsolutno nikavu konkurenciju u svijetu (američka raketa z-z s najvećim dosegom AIM-47 "Falcon" ima maksimalni domet od 210 km). Gabariti ovog aviona su posebno impresivni. On ima dužinu od gotovo 22 metra, a maksimalna uzletna masa doseže 46,2 tone. Poboljšana pogonska grupa, koja se sastoji od dvoprotočnih turbomlaznih motora D-30F6, omogućuje da se zrakoplov mase gotovo 46 tona dovede do granica hiperzvučne brzine (maksimalna brzina MiG-31 iznosi 3000 km/h). Maksimalna visina leta iznosi 20 600 metara. Operativni dolet letjelice koja je naoružana s četiri rakete R-37/R-33 s dva podkrilna spremnika s gorivom iznosi 3000 km. Zrakoplov ima sposobnost nadopunjavati se gorivom u zraku (avio-cisterna).

Zahvaljujući upotrebi nove tehnologije koja je primijenjena prilikom razvoja ruskog lovca pete generacije Su-57, novi avion će značajno nadmašiti svog prethodnika kada su u pitanju letno-tehničke karakteristike letjelice. Ako je MiG-31BM u stanju ostvariti brzinu od 2,8 Ma, dok je njegova krstareća brzina oko 2,3 Ma, projektirani parametri presretača nove generacije su takvi da će njegova maksimalna brzina biti u rasponu od 4,0-4,3 Ma, a krstareća brzina ne manja od 3 Ma. Međutim, ruski stručnjaci smatraju da će nova letjelica moći dostići vrtoglave brzine koje su veće od 5 Ma.

Pored superiornih brzinskih sposobnosti, MiG-41 će moći ostvariti i rekordno visoke vrijednosti visine leta, međutim, konkretnije brojke po ovom pitanju zasad nisu poznate. Mnogobrojni ruski vojni komentatori aktivno debatiraju o tome hoće li MiG-41 biti u stanju doseći zonu bližeg svemira. Ova nagađanja je presjekao prvi čovjek korporacije "MiG", koji je jednom prilikom za internetski portal RIA Novosti rekao da će PAK DP biti u stanju djelovati i u svemirskom prostranstvu.

Nedavno se pojavila informacija da korporacija "MiG" radi na bespilotnoj verziji lovca-presretača PAK DP, međutim, postavlja se opravdano pitanje hoće li ovakav koncept biti ostvariv u bliskoj budućnosti. Američki vojni stručnjak Samuel Bendett je u razgovoru s novinarom internetskog portala The National Interest rekao da "konverzija suvremenih borbenih letjelica s posadom u bespilotne letjelice zahtijeva značajan progres kada su u pitanju nove tehnologije i resursi, koji u ovom trenutku predstavljaju problem za Rusiju, posebno zato što se transfer ove tehnologije najviše eksploatira iz razvoja bespilotnih letjelica".

Još uvijek nije jasno kakvo će naoružanje korisiti perspektivni ruski lovac-presretač PAK DP. General Viktor Bondarev, koji se nalazio na dužnosti zapovjednika Zračno-svemirskih snaga ruske vojske, u jednom je intervjuu rekao da će MiG-41 upotrebljavati dalekometne rakete klase zrak-zrak R-37, kao i da će njegov arsenal biti dopunjen perspektivnim programom raketnog naoružanja koje je još u razvoju. Rad na razvoju rakete velikog dometa R-37 započeo je 80-ih godina prošlog stoljeća, da bi ona u svom konačnom obliku bila predstavljena prošle godine, nakon duge pauze u znanstveno-istraživačkom i pokusno-konstruktorskom radu. Prve varijante ove rakete će do serijske proizvodnje perspektivnog lovca-presretača MiG-41 postati zastarjelo raketno naoružanje. Modernizirani model ove rakete R-37M, koji ima sposobnost leta hiperzvučnom brzinom, u ovom se trenutku i dalje nalazi u fazi razvoja i pitanje je hoće li ona biti kompatibilna s perspektivnim lovcem MiG-41.

Prema informacijama novinskog lista Gazeta, MiG-41 će dobiti "multifunkcionalni raketni kompleks presretanja na velikim daljinama, koji će biti u stanju oboriti hiperzvučne projektile" pomoću nekoliko odvojenih bojevih glava. Ova koncepcija koju je objavila Gazeta djeluje vrlo jednostavno: nakon detekcije neprijateljskog zračnog objekta koji se kreće hiperzvučnom brzinom pomoću zemaljskih radarskih stanica lovci-presretači MiG-41 lansiraju raketu-presretača velikog dometa. Prilikom leta ove rakete, ista se dijeli na nekoliko odvojivih jedinica sa samostalnim bojevim glavama, koje grupno napadaju zahvaćeni cilj. Ruski vojni stručnjak Dmitrij Kornjev smatra da će ovaj sustav biti upotrebljiv i za uništavanje platformi koje lansiraju hiperzvučne rakete. Sustav presretanja lovca MiG-41 može povećati borbenu učinkovitost ruskog sustava proturaketne obrane, međutim, zasad nije poznato hoće li on biti namijenjen za borbu protiv interkontinetalnih balističkih raketa ili taktičkih raketnih projektila koji se kreću hiperzvučnom brzinom.

Nema nikakve sumnje da će lovac presretač PAK DP u kombinaciji sa strateškim bombarderom nove generacije PAK DA predstavljati tehnološki najnapredniji avion koji će se pojaviti u ruskom ratnom zrakoplovstvu. Međutim, kao što to obično biva prilikom najavljivanja velikih projekata ruske vojne industrije i njihovog tumačenja, većina podataka se dobiva preko novinskih intervjua, curenja informacija od strane neimenovanih insajdera iz ruskog vojno-industrijskog kompleksa i stručnih analiza. Do tada nam ostaje vidjeti što će se u budućnosti događati kada je u pitanju daljnji razvoj perspektivnog lovca-presretača PAK DP.