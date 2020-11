Analiza: Donose li "superstrojevi" Mi-28NM i Ka-52M dominaciju ruske vojske na bojnom polju?

Russia Beyond Hrvatska

Bazične letjelice Mi-28N i Ka-52 se ne mogu nazvati vremešnim borbenih helikopterima. Helikopteri poznatiji kao "Noćni lovac" i "Aligator" u naoružanje ruske vojske su počeli ulaziti tek prije pet-šest godina. Dakle, ove se letjelice mogu čak nazvati i relativno novim borbenim aparatima kada su u pitanju naoružanje i borbena tehnika. Po svojim tehničko-taktičkim sposobnostima ove letjelice ne zaostaju za inozemnim konkurentima kao što su američki udarni helikopter AN-64E Apache Gurdian i europski Tiger. Pored toga, ovi helikopteri su prošli i svoje borbeno krštenje u sirijskom ratu, gdje su se pokazali odličnima.

Ruske Zračno-svemirske snage predstavljaju jedinstven vid oružanih snaga u svijetu, koji u svom naoružanju posjeduje tri vrste udarnih helikoptera: Mi-28N, Ka-52 i Mi-35M. Pored ovih letjelica, u operativnoj borbenoj upotrebi se nalazi i znatan broj starijih aparata Mi-24P/VP. Kada u naoružanje počnu ulaziti udarni helikopteri Mi-28NM i Ka-52M, koje po svojim tehničko-taktičkim karakteristikama predstavljaju praktički nove letjelice, Zračno-svemirske snage Rusije će raspolagati sa čak šest tipova borbenih helikoptera.

Upravo zbog toga je važno saznati kakve će to nove borbene mogućnosti posjedovati nove letjelice, kao i kako će izgledati sama strukutura vojne avijacije nakon njihovog uvođenja u naoružanje.

Borbene letjelice s novim mogućnostima i ozbiljnim naoružanjem

Ми-28/mil.ru Ми-28/mil.ru

Uvođenje u naoružanje i dogovor oko nabave moderniziranih udarnih helikoptera Mi-28NM dogodili su se u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. Od njegovog prvog službenog leta 2016. godine pa do njegove provjere u borbenim uvjetima u Siriji prošle su svega četiri godine. Istovremeno je informaciju o nabavi suvremenih helikoptera za potrebe ruske vojske osobno najavio i predsjednik RF Vladimir Putin. U skladu s dokumentom koji je potpisan prošle godine između Ministarstva obrane Rusije i državne korporacije "Rosteh", ruska vojska (Zračno-svemirske snage) će nabaviti 98 suvremenih helikoptera, koje mediji nazivaju "Superohotnicima" (hrv. Superlovac).

Ako usporedimo: bazična verzija udarnog helikoptera Mi-28 je prošla vrlo složen i trnovit put koji je trajao praktički 20 godina. Nakon što su krajem 80-ih godina prošlog stoljeća "dvadesetosmice" na natječaju za novi udarni helikopter izgubile od svog konkurenta Ka-50, na njima je realiziran čitav niz modifikacija radi sudjelovanja na dopunskim testovima. Unaprijeđeni helikopter je 2009. godine uveden u naoružanje ruske vojske s indeksom "N" (noćni), ali s vrlomalom, točnije simboličnom količinom isporučenih aparata. Tek od 2013. godine kreće njegova ozbiljnija isporuka u borbene helikopterske eksadrile ruske vojske.

Što je poznato o udarnom helikopteru Mi-28NM? Izvana se "Superohotnik“ značajno razlikuje od svog prethodnika. Ozbiljne promjene je pretrpio nosni dio letjelice. Konkretno, tu se pojavio novi optoelektronički sustav. Također, moderniziran je i napadno-navigacijski kompleks letjelice. Pilot-operator na naoružanju je dobio znatno prostraniju kabinu u odnosu na bazičnu verziju helikoptera Mi-28N.

Iznad glavine glavne rotorske elise helikoptera se pojavila karakteristična kugla koja služi za smještaj radara. Ovakva lokacija za integraciju radara je nekoliko puta demonstrirana i na letjelicama Mi-28/Mi-28N. Štoviše, iračko ratno zrakoplostvo je za potrebe svojih snaga nabavilo eksportne serijske verzije helikoptera Mi-28N koji imaju ovakvu poziciju radara. Ipak, potrebno je istaknuti da helikopteri istog tipa, koji su kompletirani za potrebe ruske vojske, nisu koristili ovakve nadrotorske kugle s radarima prilikom realizacije borbenih zadataka na tlu Sirije.

Službeno, Ministarstvo obrane i korporacija Rosteh nisu priopćili kakvim konkretno modelima radara će biti opremljen modernizirani helikopteri Mi-28NM. Po svemu sudeći, radit će se o obitelji radara "Arbalet" (usavršena verzija). Ovi radari se s velikim uspjehom koriste na udarnim helikopterima Ka-52 "Aligator".

Ка-52 MOD Russia/via Globallookpress.com MOD Russia/via Globallookpress.com

Nije isključena opcija da se ovaj radar može po potrebi i ukloniti. Na temelju iskustava iz lokalnih ratova i vojnih konflikata, radari na helikopterima im ne daju veliku taktičku prednost u borbi protiv neregularnih formacija koje se isključivo oslanjaju na lako pješadijsko naoružanje i koje nemaju oklopnu tehniku ili suvremena sredstva za protuzračnu borbu. Ovo u praktičnom smislu znači da se udarni helikopteri ne trebaju kriti/lebdjeti iza prirodnih ili umjetnih prepreka i putem nadrotorskog radara opažati teren oko sebe. Američka i britanska vojska su uklonili slične takve radare sa svojih udarnih helikoptera AN-64 tijekom izvođenja borbenih djelovanja na prostoru Iraka i Afganistana. I iračko ratno zrakoplovstvo u posljednje vrijeme radi istu stvar. Snimke upotrebe iračkih udarnih helikoptera Mi-28NE tijekom izvođenja protuterorističkih operacija na svom teritoriju ukazuju upravo na ovu tendenciju. Dakle, radi se o radaru koji se po potrebi može lako skinuti.

Trup novog helikoptera je također uvećan. On je dobio karakterističan "trbuh". Ovo povećanje razmjera letjelice je uvjetovano integracijom novog helikopterskog motora VK-2500P. Dodatna konstrucijska proširenja u trupu letjelice su usmjerena na proširenje zapremine rezervoara za skladištenje dopunske količine goriva, kao i za kačenje dodatnog oklopa, što povećava njegovu borbenu žilavost u realnim situacijama.

Posada koja će upravljati "superohotnicima" će dobiti specijalne pilotske kacige s elementima proširene stvarnosti. Na prozirnom viziru kacige će se nalaziti indikatori koji će pokazivati parametre leta (napadni kut, brzinu, visinu, kurs i poziciju kompasa), zatim informacije o naoružanju (tip zrakoplovnog ubojnog sredstva, njegovu dostupnu količinu, nišansku točku), kao i taktičku situaciju u realnom vremenu (pozicije svojih trupa na zemlji, pozicije neprijatelja, izabrani cilj). Također, senzori na pilotskoj kacigi prate pokrete glave pilota i u skladu s tim vrše funkciju nišanjenja.

Pilotske kacige s proširenom stvarnošću ne koriste se samo u zrakoplovnim jedinicama ruske vojske. Takvi sustavi se već koriste na udarnim helikopterima Tiger, transportnim helikopterima NH-90 i A-129 Mangust. S druge strane, piloti američkog udarnog helikoptera AN-64E i dalje koriste stare kacige. Oni gore navedene informacije prikupljaju pomoću minijaturnog periskopa, koji je instaliran neposredno pored desnog oka pilota. Ovakav raspored pilotskih uređaja može nakon duže upotrebe dovesti do smanjenja psihofizičkih sposobnosti pilota, uslijed diskomfora koji uzrokuje glavobolju.

Udarni helikopter Mi-28NM je dobio ozbiljno unapređenje što se tiče naoružanja. Konkretno, u njegov arsenal su ušle dalekometne vođene rakete "Hermes", koje su u stanju uništiti točkasti cilj neprijatelja (osnovni borbeni tenk ili bunker) na daljini od nekoliko desetaka kilometara. Prema jednom verziji, upravo je integracija raketnog sustava "Hermes" i uvođenje nove rakete u naoružanje letjelice dovelo do rekonfiguracije nosnog dijela Mi-28NM.

Mi-28 MOD Russia/via Globallookpress.com MOD Russia/via Globallookpress.com

Pored unaprijeđenog arsenala raketa zrak-zemlja, perspektivni helikopter Mi-28NM će imati sposobnost b0rbe protiv ciljeva u zračnom prostoru. Tu se neće samo naći PZO sustavi ultrakratkog dometa kao što su "Igla" ili modernija "Verba". Konkretno, ruski konstruktori razmatraju opciju integracije pravih raketa klase zrak-zrak koje koriste lovački avioni. Radi se o raketi R-74, koja po svojim tehničko-taktičkim karakteristikama spada u projektile kratkog dometa. Ona je opremljena multispektralnom samonavođenom bojevom glavom, koja je vrlo otporna na ometanja u toplinskom i laserskom spektru.

Integracija nadrotorskog radara odličnih karakteristika, zrakoplovne rakete R-74, pilotskih kaciga sa sustavima proširene stvarnosti, uključujući i suvremeni optoelektronički sustav, stvorit će od ovog helikoptera visokokvalitetni borbeni stroj respektabilnih sposobnosti. Ali tu postoje i nevidljive zamke. Na temelju svjetskih iskustava, kada je u pitanju proizvodnja borbenih helikoptera, uvođenje zrakoplovnih raketa klase zrak-zrak je imalo pozitivan učinak samo kada su u pitanju američki helikopteri AN-1Z, koji u svom borbenom kompletu imaju rakete AIM-9. Samo lansiranje ovih projektila dovodi do ozbiljnog opterećenja trupa letjelice, što posljedično dovodi do prenaprezanja helikopterskog motora. Dakle, na temelju svega ovoga još je rano govoriti o definitivnom uvođenju zrakoplovnih raketa u naoružanje helikoptera Mi-28NM, iako postoji velika želja da se tako nešto izvede. Hoće li to biti funkcionalno, pokazat će vrijeme.

Ugledaj i uništi

Ka-52 Vitalij Timkiv/Sputnik Vitalij Timkiv/Sputnik

Za razliku od modernizacije udarnog helikoptera Mi-28NM, početak rada na projektu modernizacije njegovog takmaca Ka-52M "Superaligator" nije toliko naglašavan u medijskoj areni. Izvjesno je da se čitav projekt podizanja ukupnih tehničko-taktičkih i eksploatacijskih sposobnosti na razinu Ka-52M realizira u okviru pokusno-konstruktorskog rada kodnog imena "Avangard". Kao i slučaju "superohotnika", povod za unapređenje letjelice su iskustva njegove borbene upotrebe (Ka-52 "Aligator") na prostoru Sirije.

Prve informacije o paketu modernizacije za helikopter Ka-52 "Aligator" pojavile su se prošle godine. Tada je u okviru Međunarodnog sajma suvremenog naoružanja i borbene tehnike "Armija-2019" zamjenik ministra obrane Alekseja Krivoručka rekao da će ugovor oko nabave moderniziranog helikoptera Ka-52M biti zaključen tijekom sljedeće godine. U međuvremenu ovaj ugovor još nije potpisan, ali nema nikakve sumnje da će se to dogoditi već na narednoj manifestaciji sličnog obima.

Što se tiče konkretnih stvari koje će biti implementirane u projektu "Avangard", ruski konstruktori će posebnu pažnju usmjeriti na povećanje oklopljenosti same letjelice. Druga važna stvar će biti povećanje tehničkih sposobnosti optoelektroničlog i nišanskog sustava, koji se nalaze u opremi ovog helikoptera. Ovaj posljednji će morati ispuniti izuzetno zahtjevne tehničko-taktičke kriterije, kao što su otkrivanje i praćenje ciljeva na udaljenostima od nekoliko desetaka kilometara. Ovo će zaista biti revolucionaran iskorak, s obzirom na to da u današnje vrijeme optoelektronički uređaji mogu omogućiti ovu sposobnost na daljinama od najviše 10 kilometara.

Ukoliko na simplificiran način usporedimo Ka-52 i Mi-28N, onda se ovaj posljednji može pohvaliti nešto većim stupnjem borbene žilavosti."Noćni lovac" ima dosta izdržljiviju konsktrukciju koja je i napravljena da može podnijeti veću količinu oklopa ("leteći tenk"). S druge strane, Ka-52 nema takve mogućnosti, iako njegov letni zmaj sadrži komponente oklopne zaštite koje će na "superaligatoru" biti dodatno unaprijeđene. Nema nikakve sumnje da će modernizirani helikopteri Mi-28NM i Ka-52M sadržavati i elemente koji su napravljeni od nove generacije kompozitnih materijala. To se posebno odnosi na Ka-52M. Konkretno, ruska vojna industrija je 2018. godine pokrenula projekt izrade novog kompozitnog oklopa za "superaligatore".

Što se tiče naoružanja, pretpostavka je da će ono biti gotovo pa identično kod oba helikoptera. Međutim, za sada je poznato da je dalekometni protutenkovski raketni sustav "Hermes" prošao provjeru samo na letjelicama Ka-52. Ove rakete su ušle u borbeni komplet palubnih verzija ovog helikoptera oznake Ka-52K "Katran", koji su bazirani na nosaču aviona "Admiral Kuznjecov"¹.

Uloga Mi-28NM i Ka-52M u ruskoj vojsci

Dakle, modernizirani udarni helikopteri Ka-52M i Mi-28NM će dobiti novo naoružanje i opremu, gdje će po svojim spsosobnostima biti praktički identične borbene letjelicama. Također ne treba zaboraviti ni park operativnih helikoptera Mi-28N i Ka-52. Postavlja se pitanjr kakve će zadatake rješavati modernizirane letjelice i kakav će biti proces njihove integracije u flotu vojne avijacije?

Taktički koncept upotrebe helikoptera Mi-28 i Ka-52 je u principu dosta različit. "Dvadesetosmica" je namijenjena za izvođenje borbenih zadataka neposredne vatrene podrške kopnenim snagama u napadu (OMJ, pješadija, specijalne jedinice), dok je Ka-52 izviđačko-borbeni helikopter, barem se tako označava u službenim dokumentima. Njegov osnovni zadatak je usmjeren na otkrivanje neprijateljskih pozicija i njihove tehnike na velikim daljinama, nakon čega može ili samostalno ozvesti zadatak njegovog uništenje (vođeno visokoprecizno naoružanje), ili navoditi artiljerijsko-raketne sustave, uključujući i taktičku avijaciju.

Ukoliko se osvrnemo na njihova borbena iskustva na području Sirije, Mi-28N i Ka-52 su u taktičkom smislu upotrebljavani u skladu sa svojim propisanim okvirima. Tako je Mi-28N u uskoj suradnji sa sirijskim kopnenim snagama (+ SSO op. prev.) svojim topovskim i raketnim naoružanjem uništavao terorističke pozicije. Ovi helikopteri su čak i vođeno raketno naoružanje upotrebljavali u zoni neposrednog izvođenja borbenih djelovanja. Prilikom realizacije operacije podrške kopnenim snagama, ovi helikopteri su uglavnom sudjelovali u paru i kretali se u kružnoj formaciji.

S druge strane, Ka-52 je imao prednost prilikom izvođenja noćnih akcija. On je s velike udaljenosti otkrivao tenkove terorista i njihovu drugu oklopnu tehniku, uporišne točke, promatračnice, zborna mjesta, i uništavao ih sa sigurnih daljina navođenim visokopreciznim naoružanjem. Istina, ima nekoliko snimaka na kojima se vidi djelovanje ovih helikoptera nevođenim raketnim zrnima i u neposrednoj zoni vatrenog kontakta. Međutim, tom prilikom ovi helikopteri nisu koristili klasičnu "kružnu" formaciju koju uglavnom koriste udarni helikopteri prilikom pružanja bliske vatrene podrške trupama na zemlji. Oni su svoja djelovanja izvodili munjevito, devizom "udari i bježi".

Treba istaknuti da se Ka-52 vrlo dobro pokazao prilikom organizacije druge ofenzive za oslobođenje grada Palmire. Zahvaljujući snažnom radaru i optoelektroničkim sustavima koje ima u svojoj opremi, ovaj helikopter je u noćnim operacijama nanio veliku štetu terorističkoj organizaciji Islamska Država. On se uglavnom koristio za navođenje udarnih odjeljenja taktičke avijacije opremljene jurišnicima Su-25.

Što se tiče moderniziranih helikoptera Mi-28NM i Ka-52M, oni će najvjerojatnije u prvih nekoliko godina njihove operativne upotrebe biti u rezervnim helikopterskim eskadrilama. Sudeći po potpisanom ugovoru s Ministarstvom obrane Rusije, količina naručenih aparata Mi-28NM će biti dovoljna za popunjavanje nekoliko helikopterskih brigada. Svaka od ovih formacija će se nalaziti u rezervnim udarnim snagama zapovjednika vojnih okruga. Ovi helikopteri će se upotrebljavati za ojačavanje kompleksnih kopnenih i pomorskih borbenih grupa. Istvoremeno će postojeći kapaciteti koji se sastoje od letjelica Mi-28N i Ka-52 biti osnovna sredstva ruskih helikopterskih pukovnija.

Kako se bude zahuktavala serijska proizvodnja ovih letjelica (Mi-28NM i Ka-52M), vremešni desantno-jurišni helikopteri Mi-24V/VP će postepeno izlaziti iz operativne upotrebe. Iz ove će serije u operativnoj upotrebi ostati jedino modernizirana verzija ovog helikoptera koja nosi oznaku Mi-35M, koja će imati zadatak podržavati jedinice za specijalne operacije i generalno specnaza. U ovom trenutku se radi na unifikaciji bazičnih verzija Mi-28N i Ka-52 sa svojim naprednim nasljednicima. Stoga je procjena da će kroz 5-6 godina situacija postati znatno bistrija, tj. za očekivati je da će se udarne helikopterske eskadrile ruske vojske oslanjati na dva helikoptera: Mi-28NM i Ka-52M.

¹ Dalekometne protutenkovske rakete "Hermes" su prošle svoju provjeru na udarnim helikopterima Ka-52K (mornarička verzija), koji su poletjeli s avioplatforme nosača aviona "Admiral Kuznjecov". Ova provjera je realizirana prije tri godine prilikom odlaska ovog broda u sastav protuterorističke zrakoplovno-pomorske grupe ruske vojske u Siriji.