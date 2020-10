Modernizirani teškaš: BMP-3 dobiva top kalibra 57 mm i dva tipa raketa – mali i veliki "Kornet"?

Russia Beyond Hrvatska

Za razliku od prethodne verzije vozila na koju je integrirana ova kupola, čije je osnovno naoružanje automatski top 2A42 u kalibru 30 mm, njegova modernizacija će imati istu kupolu sa znatno jačim topom kalibra 57 mm. Pored toga, kupola će posjedovati i vođene rakete koje odlikuju izuzetne tehničko-taktičke sposobnosti (kumulativna i razorna bojeva glava). Najvjerojatnije će se raditi o vođenim raketama 9M133 kompleksa "Kornet", uključujući i lansere s raketama "Bulat", koje su sebe preporučile u skladu s najnovijim borbenim iskustvima, prenosi internetski portal RG.

Modernizirana "Epoha" će na sebi imati lansere s raketama "Kornet" i "Bulat". Prva raketa će imati zadatak uništiti tešku oklopnu tehniku neprijatelja, kakvi su, primjerice, osnovni borbeni tenkovi, opremljeni reaktivnim oklopom. Drugi tip raketa će biti specijaliziran za uništenje oklopne tehnike srednje težine, kao što su borbena vozila pješaštva, oklopni transporeteri i druga oklopna vozila.

Pored perspektivnih oklopnjaka "Kurganec-25", ovu kupolu će na svoje tijelo moći integrirati i borbena vozila pješaštva starije generacije BMP-2 i BMP-3.

Sudeći po dostupnim materijalima koji su objavljeni prilikom održavanja Međunarodnog sajma naoružanja i borbene tehnike "Armija-2017", masa vozila nakon instalacije besposadne kupole "Epoha" će se neznatno povećati, što neće imati negativne učinke na sposobnosti pokretljivosti.

U ovom se trenutku modernizirane verzije borbenog vozila pješaštva BMP-3 nalaze u fazi aktivnog ispitivanja. Značajan dio ovih aktivnosti je zabilježen i na videomaterijalima koje povremeno objavljuje Ministarstvo obrane Rusije. S integracijom ovakvog tipa bojevog modula životni vijek oklopnog sredstva ne samo da se može produžiti, nego će i njegove borbene-eksploatacijske karakteristike ostati u vrhu kada su u pitanju suvremena borbena vozila pješaštva.

Krajem 2017. godine Ministarstvo obrane Rusije je s poduzećima vojno-industrijskog kompleksa potpisalo ugovor težak 4 milijarde rubalja (oko 57,23 milijuna eura), koji podrazumijeva isporuke prve količine moderniziranih oklopnih borbenih vozila BMP-3. Zanimljivo je istaknuti da će ova sredstva biti isporučena s borbenom kupolom "Epoha", koja je inače inicijalno predviđena za opremanje borbenih oklopnih vozila nove generacije "Kurganec-25" i "Bumerang".

Inače, radi se o besposadnom borbenom modulu kojim se daljinski upravlja s mjesta zapovjednika vozila ili nišandžije. Na njega je integriran moderni SUV (sustav za upravljanje vatrom) koji ima sposobnost da automatski pronađe i selektira cilj i to u 2 dijapazona rada, aktivnom i pasivnom. Optički lokator može identificirati i zamaskirane ciljeve, a računalo omogućava gađanje do 2 cilja istovremeno. Kupola ima visok stupanj modularnosti, što znači da se na nju uz sitnije prepravke i modifikacije može, primjerice, nakačiti i najnoviji top izuzetnih borbenih sposobnosti A-220M u kal. 57 mm, koji se još nalazi u fazi ispitivanja.

U svojoj osnovnoj varijanti borbeni modul Epoha je opremljen automatskim topom 2A42 u kal.30 mm, efektivnog dometa oko 4000 m i kapaciteta 500 granata. Radi se o topu koji je razvijen još 80-ih godina prošlog stoljeća, u čuvenom zavodu „Tulamaš“ iz Tule. Top ispaljuje streljivo u kalibru 30×165 mm, a balističke karakteristike granate osiguravaju efektivan domet do 4000 metara (probojnost oko 50 mm homogenog čelika pod kutom od 60 stupnjevana daljini od 1000 m). Za ovaj top su razvijena 2 tipa strepljiva u kalibru 30×165 mm, pancirni i fugasni, a borbene platforme koje ga koriste kao osnovno naoružanje su oklopna borbena sredstva BMP-2, BMD-2, BMD-3, BTR-90, kao i helikopteri Ka-50, Ka-52, Mi-28. Pored ovog topa, tu se nalazi i spregnuti mitraljez PKT 7,62 mm s borbenim kompletom do 2000 metaka, kao i možda i najjači adut u vidu laserski navođenih raketa Kornet, opremljenih tandem-kumulativnim i termobaričnim bojevim glavama. Epoha ima sposobnost da nosi 4 ove rakete, efektivnog dometa i do 10 000 m, maksimalne probojnosti od čak 1300 mm oklopa ojačanog dinamičkom zaštitom (tandem-kumulativna raketa).

Aktivno se spominje i mogućnost integracije novog tipa lakih protutenkovskih raketa "Bulat", koje su žargonski prozvali "mali Kornet". Radi se o raketi koja će moći uništiti zemaljske ciljeve na daljinama od najmanje 3 km. Raketa "Bulat" će biti namijenjena za uništavanje lakooklopljene borbene tehnike, ukljućujući i niskoleteće zračne ciljeve kao što su bespilotne letjelice i helikopteri. Sama raketa je postala znatno jeftinija za proizvodnju i kompaktnija, posebno ako se usporedi s raketom 9M133, koju koristi protutenkovski raketni kompleks "Kornet". Zahvaljujući ovim tehničkim modifikacijama, ova raketa postaje vrlo konkurentna na svjetskom tržištu naoružanja i smiješi joj se lijepa izvozna perspektiva.