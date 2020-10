"Crvena plima": Što je izazvalo pomor morskih životinja i mekušaca kraj obala Kamčatke?

Sredinom rujna, kada su se surferi počeli žaliti na peckanje u očima, mučninu i različita trovanja, svjedočenja o zagađenju Tihog oceana kraj obala Kamčatke naišla su na veći interes. U isto vrijeme na Halaktirskoj plaži, koja je prepoznatljivo mjesto na Kamčatki, ljudi su počeli pronalaziti na stotine uginulih morskih životinja i mekušaca, a "Greenpeace" je u vodi kraj obale zapazio mrlje nepoznatog porijekla i žutu pjenu, koja se nije zadržavala samo na površini vode, nego je prodirala i u njenu dubinu.

Sada, poslije uzimanja uzoraka i višestrukog testiranja, službenici smatraju da je uzrok jasan. Za one koji nisu stručnjaci on je pomalo neočekivan.

U pitanju su toksini koje proizvode alge.

Radi se o prirodnoj pojavi koja se naziva "crvena plima". Ovo objašnjenje je danas službeno. Tako se u znanstvenoj sredini naziva anomalijsko intenzivno razmnožavanje mikroalgi koje luče otrovne toksine. Kada se radi o konkretnoj situaciji na Kamčatki, toksine je lučila alga iz roda Gymnodinium. "One su odgovorne za proizvodnju relativno velike količine različitih toksina. Zanimljivo je da su to upravo toksini koji djeluju na beskičmenjake", izjavio je potpredsjednik Ruske akademije znanosti.

Ovaj zaključak izaziva dosta sumnjičavosti kod ljudi koji do sada nikada nisu čuli za "crvenu plimu". "Znam da objašnjenje zvuči komično i da podsjeća na lažnu vijest, ali što se čovjek više udubi u tematiku i sasluša znanstvenike, to više shvaća da mi zapravo vrlo malo znamo o oceanu", prokomentirao je zaključke znanstvenika gubernator Kamčatke, Vladimir Solodov.

Zašto nitko nije upozorio ljude?

Zato što se "crvene plime", iako je to prilično agresivna pojava, ne mogu uvijek zapaziti, kaže biolog Tatjana Orlova u intervjuu za portal "Meduza". Ona čitavog života proučava "crvene plime".

"Na Kamčatki iz godine uočavamo crvene plime. U tome što se dogodilo nema ničeg izvanrednog. To je globalni problem, ova pojava se redovno sreće po cijelom svijetu", kaže ona. "Ali važno je znati: ona se ne može uvijek vidjeti, a samim tim se ne može uvijek ni analizirati, jer je vrlo mala vjerojatnost da će morska struja uginule životinje izbaciti baš na obalu na kojoj ima ljudi."



Na Kamčatki ima veliki broj obala koje ne posjećuju ljudi. Da nije bilo stjecaja okolnosti kao što je prisustvo surfera i vjetar koji je puhao prema obali, cvijetanje teško da bi netko uopće primijetio, a kamoli upozorio ljude na to. Jer pritom voda ne dobija uvijek crvenu nijansu. Prema riječima Orlove, ovoga puta na Kamčatki nije došlo do tako burnog cvijetanja da se ono moglo registrirati na snimkama iz svemira. Kako bi se ono uočilo, bilo je potrebno analizirati uzorke vode, što je i učinjeno.

Pritom same po sebi ove mikroalge nisu opasne i služe kao hrana za sav život u oceanu, one su neka vrsta trave za ocean. Ali u određeno vrijeme one mogu proizvesti "čitav spektar teških otrova i izazvati različita trovanja". Između ostalog, mogu prouzročiti smrt čovjeka, bilo neposredno ili posredno.

Skeptici

Pa ipak, ne vjeruju svi u verziju o "crvenoj plimi" kao uzroku nesreće, čak ni među stručnjacima. 10 kilometara sjeverno od Halaktirske plaže nisu pronađeni toksini karakteristični za ovu pojavu. "Tako da je događaj bio lokalne prirode i čak i ako se radi o algama, najvjerojatnije su njihovom razmnožavanju doprinijeli pesticidi koji su došli s Kozeljskog poligona", pretpostavlja hidrogeolog i ekolog, Georgij Kavanosjan.

"Npr., zagađenje koje su svi primijetili možda je bilo sekundarno, a pitanje je šta ga je izazvalo, šta je pokrenulo dalje procese?ˮ - slaže se rukovoditelj klimatskog projekta "Greenpeacea" u Rusiji, Vasilij Jablokov, mada "Greenpeace" zasad nije utvrdio da je došlo do izlijevanja otrova iz priobalnih objekata.



Svjetski fond za prirodu također tvrdi kako podaci koji su prikupljeni do danas ne mogu biti osnova za jednoznačan zaključak: "Zasad ne postoje informacije koje bi ukazale na neko konkretno tehnogeno zagađenje ili na neki određeni prirodni toksin."