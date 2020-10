Sjevernokorejska vojska domaćoj i svjetskoj javnosti predstavila PZO sustav koji nalikuje na S-400

Russia Beyond Hrvatska

Američki internetski portal Military Watch smatra da prikazani PZO sustav, koji neodoljivo podsjeća na ruski S-400, predstavlja jedan od najznačajnijih noviteta u naoružanju sjevernokorejske vojske. Ipak, to je za sada oruđe s velikim brojem nepoznanica, s obzirom na to da mu se još ne zna ni službeno ime. Pretpostavlja se da je njegov maksimalni horizontalni domet 250 km te da u odnosu na svog prethodnika KN-06 (Pyongae-5) ima naprednije tipove bojevih glava koje raketu navode na cilj.

Neimenovani raketni PZO sustav je jedan od mnogobrojnih noviteta koja je sjevernokorejska vojna industrija predstavila na velikoj vojnoj paradi povodom 75. godišnjice od osnivanja Radničke partije Koreje. Pored ovog sustava, najveću pažnju su privukli interkontinentalna balistička raketa "Hwasong-15", novi osnovni borbeni tenk, taktički raketni i artiljerijski sustavi, novi tipovi uniforme i druge opreme za pješadijske jedinice.

Što se tiče novog dalekometnog PZO sustava, on u velikoj mjeri nalikuje na poznati ruski PZO sustav S-400 "Trijumf" i, prema riječima američkog portala Military Watch, predstavlja jedan od najznačajnijih noviteta koji su se pojavili u naoružanju sjevernokorejske vojske.

Osnovno naoružanje PZO Sjeverne Koreje oslanjalo se na domaću verziju raketnog sustava S-300, koja nosi oznaku KN-06 (Pyongae-5). Ovaj sustav je po prvi put prikazan javnosti na vojnoj paradi prije točno deset godina povodom istog događaja. Na kamionskoj platformi se nalaze dva kontejnera s raketama zemlja-zrak efektivnog dometa od 160-180 kilometara. Pretpostavka je da su ovi sustavi u operativno borbeno dežurstvo ušli 2016./2017.godine.

Novi PZO sustav, koji smo mogli vidjeti na vojnoj paradi, vizualno nalikuje na dalekometni ruski raketni PZO sustav S-400 "Trijumf". Zajedno sa samohodnim transportno-lansirnim vozilima, koja su imala po četiri rakete, prikazani su i samohodni radari čiji način funkcioniranja nije poznat. Naime, ruski S-400 upotrebljava radare koji funkcioniraju u različitim dijapazonima, dok, primjerice, američki analog Patriot koristi radar sa značajno pojednostavljenijim sustavom detekcije zračnih ciljeva. Također, još nije poznato navode li se ove rakete na cilj pomoću toplinske ili radarske glave. Konačno, ne zna se ni ime prikazanog sustava, tako da njegove osnovne tehničko-taktičke sposobnosti možemo saznati tek nakon što se konačno objavi o kojem se konkretno oruđu radi, prenosi internetski portal RG.

Ako se pođe od pretpostavke da su ruski PZO sustavi S-300V4 i S-400 u stanju obarati zračne ciljeve na daljinama i do 400 km, a kineski HQ-9B na daljinama do 300 km, onda se za ovu korejsku verziju može smatrati da bi mogla dosegnuti horizontalnu granicu do max. 250 km. Količina ciljeva koji se istovremeno mogu napasti kao i maksimalni broj raketa koje se tom prilikom lansiraju na zahvaćene ciljeve također ostaju nepoznanica.