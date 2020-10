Srušio se posljednji lovac MiG-21 napravljen u SSSR-u

Ministarstvo obrane Republike Srbije je izvijestilo da je borbeni avion MiG-21UM iz sastava Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Vojske Srbije 25. rujna doživio nesreću na području sela Brasina tijekom izvođenja trenažnog leta.

Prema pisanju agencije TASS, oba su pilota poginula. Ozlijeđen je i lokalni stanovnik, koji je prebačen u bolnicu.

Ovaj je avion napravljen u tvornici aviona u Tbilisiju (Gruzija). Prvi je let izveo 1. prosinca 1986., a u Jugoslaviju je isporučen nakon što je prošao sva ispitivanja. Kasnije se pridružio Ratnom zrakoplovstvu i protuzračnoj obrani Srbije. Nakon duljeg razdoblja remonta, ponovno je uveden u upotrebu 2016. godine, no dvije se godine nije koristio. Postao je operativan tek u svibnju 2020. godine. Prema pisanju agencije TASS, u Srbiji je vijek trajanja lovaca ovog tipa produžen do 2025. godine.

Bio je to posljednji MiG-21 iz sastava Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Vojske Srbije i posljednji lovac ovog tipa sklopljen u Sovjetskom Savezu, napominje RG.