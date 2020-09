Evanđelje i šaka ruske zemlje: Kozmonauti otkrili što će ponijeti sa sobom na ISS

Russia Beyond Hrvatska

Zapovjednik svemirskog broda "Sojuz" Sergej Rižikov, koji na Međunarodnu svemirsku stanicu putuje u listopadu, sa sobom će ponijeti Evanđelje i šaku ruske zemlje. On je ovo rekao na konferenciji za novinare, prenijela je novinska agencija RIA Novosti".

"Kao i u slučaju prethodnog leta, ponijet ću za mene najvažnije knjige, minijaturna Evanđelja, kao i kamen s planine Tavor, jer je to ime naše posade. Također, neće izostati ni vrećica s rodnom zemljom, s obzirom na to da se ona nalazi na logu posade", rekao je on.

Lansiranje broda "Sojuz MS-17" raketom nosačem Sojuz 2.1a s kosmodroma Bajkonur planirano je za 14. listopada. U posadi će biti ruski kozmonauti Sergej Rižikov i Sergej Kud-Sverčkov, kao i Kathleen Rubins iz američke agencije NASA.

Kathleen Rubins, Sergej Rižikov i Sergej Kud-Sverčkov Roskosmos Roskosmos

Maskota posade, figurica koja služi kao indikator bestežinskog stanja, je pleteni "kozmonaut" Jurij, koji je ime dobio, po svemu sudeći, po Gagarinu. Zapovjednik posade Sergej Rižkov je rekao da je maskotu isplela žena kozmonauta Sergeja Kud-Sverčkova.