KAVKAZ-2020: PZO sustavi S-400, "Buk-M2" i "Pancir" uspješno se obračunali s neprijateljem

Russia Beyond Hrvatska

Oko su dvije mješovite eskadrile, sastavljene od borbenih letjelica Su-34, Su-24M, Su-30SM, MiG-29SMT i drugih, imitirale zračni napad na sustav PZO Južnog vojnog okruga. Ova grupa je imala zadatak savladati PZO neprijatelja i uništtii vitalne radarsko-opažačke stanice, vatrene pozicije s lansirnim sustavima PZO i avijaciju koja se bazirala na aerodromima, prenosi službeni internetski portal Ministarstva obrane Rusije.

Prilikom prodora kroz ešaloniranu PZO avioni su letjeli na različitim visinama, koristeću brzine od 200 do 2000 km/h. Letjelice su se kretale u različitom borbenom poretku. Neke su letjele individualno, neke u paru ili u sklopu udarnog odjeljenja. Napad je vršen u skrivenom režimu rada, gdje su isključeni svi uređaji koji mogu detektirati njihovo kretanje.

Moćna radarsko-opažačka sredstva grupacije PZO, koja su bila raštrkana na više lokacija, uspjela su detektirati elemente ove grupe i na njih navesti dežurne lovce-presretače Su-30SM. Po uočenim ciljevima se djelovalo raketama klase "zrak-zrak" i "zrak-zemlja". Rakete su lansirane elektronski. Rezultat združenog djelovanja lovačke avijacije i raketnih sustava PZO S-400, "Buk-M2" i "Pancir-S" je 100% uništenje svih zahvaćenih ciljeva.

Pored toga, posade koje upravljaju hibridnim raketno-topovskim sustavima kratkog dometa "Pancir-S" su imale zadatak oboriti imitacije raketa koje lete velikom brzinom. I ovaj zadatak je uspješno realiziran.

Strateška vojna vježba "Kavkaz-2020" se realizira od 21. do 26. rujna na teritoriju Južnog vojnog okruga i u akvatoriju Crnog mora i Kaspijskog jezera. Cijelom vježbom zapovijeda načelnik Glavnog stožera ruske vojske, general Valerij Gerasimov. Prema prvim podacima, u vježbi je angažirano oko 80 tisuća ljudi, uključujući i sastave koji dolaze iz MČS-a i Rosgvardije. Pored toga, u vježbi sudjeluje i oko 1000 stranih vojnika (Armenija, Bjelorusija, Kina, Iran, Burma i Pakistan) ekvivalenta dvije bataljunsko-taktičke grupe.

Podsjećamo da je ruski protuzračni sustav S-400 "Trijumf" namijenjen za borbu protiv svih suvremenih i perspektivnih sredstava zračno-svemirskog oružja. Njegov maksimalni horizontalni domet je oko 400 km (raketa 40N6E), dok po visini djeluje i do 35 km. Formacijski, u okviru jednog diviziona se najčešće nalaze 2-3 baterije ovog sustava, s ukupno 8-12 transportno-lansirnih jedinica. Dakle, jedan divizion u svom sastavu ima 48 raketa spremnih za momentalno djelvoanje. Cijela raketna pukovnija hipotetički može napasti 96 zračnih ciljeva neprijatelja, u operativnom borbenom radijusu do 400 km.

9K317 "Buk-M2" predstavlja moderniziranu verziju PZO sustava srednjeg dometa, koji je naoružan novom izuzetno potentnom raketom 9M317, koja ima sposobnost boriti se protiv čitavog spektra zračnih ciljeva od aviona strateške i taktičke avijacije, pa sve to taktičkih balističkih raketa i zrakoplovnih bombi. Jedan divizion "Buk-M2" može istovremeno napasti 24 različita zračna cilja. Pored toga, on to sve radi u uvjetima masivne primjene sredstava za PeB (protuelektronsku borbu), što ga čini izuzetno žilavim protivnikom u borbenom poretku PZO. Maksimalni horizontalni domet sustava 9K317 "Buk-M2" je 50 km.

96K6 "Pancir-S1" je protuzračni hibridni raketno-topovski sustav kratkog dometa, namijenjen za zaštitu civilnih i vojnih objekata od napada svim suvremenim i perspektivnim sredstvima zračnog napada, u svim meteorološkim uvjetima, bez obira na doba dana (dan/noć), pri masovnoj uporabi protivničkih sustava za protuelektronsku borbu. Raketama može gađati ciljeve na daljini 20 km/visini 15 km, dok topovima pokriva daljinu do 5000 metara. Topovi djeluju brzinom od oko 4800 granata u minuti. Zahvaljujući svojoj univerzalnosti sustav se može upotrijebiti i protiv kopnenih i nadvodnih ciljeva.