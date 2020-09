Američki časopis usporedio Rusiju i SAD po količini tenkova i druge oklopne tehnike

Russia Beyond Hrvatska

Aleksej Ivanov, TV Zvijezda/Global Look Press

Ovo je pitanje postavio urednik časopisa The National Interest Kris Osborn. Podatke o broju tehnike naveo je na temelju pisanja portala Globalfirepower. U članku se navodi da su ove godine Oružane snage Rusije dobile 160 jedinica tenkova i druge oklopne tehnike, između ostalog, modernizirane i obnovljene T-72 i T-80. Ruski park tenkova i druge oklopne tehnike ukupno broji 27 tisuća jedinica, a planirano je da se tome doda još 1200 tenkova.

"T-72B je usavršena varijanta tenka treće generacije T-72, kreiranog 80-ih godina. Toliko je vremenski moderniziran i američki Abrams", piše Kris Osborn.

On zatim zaključuje da se samo najnovije modifikacije mogu nositi s najnovijim Abramsom, ali spominje i T-14 "Armata". Tu se dominacija američkog oružja dovodi u pitanje, zaključuje autor članka.

On smatra da u ratnom konfliktu neće biti značajna brojčana nadmoć, nego karakteristike oružja. Kada se radi o tenkovima, to su domet, preciznost i izdržljivost. "Ako jedan tenk posjeduje senzore za otkrivanje i uništavanje oklopne tehnike neprijatelja na velikim udaljenostima, on će biti moćniji od desetak drugih tenkova", piše Kris Osborn.