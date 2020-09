Projekt "Haska-10": Kakve su mogućnosti prvog hoverkrafta koncerna Kalašnjikov?

Koncern Kalašnjikov je predstavio novo višenamjensko plovilo na zračnom jastuku "Haska-10", koje je namijenjeno za izvođenje operacija pomorskog desanta i transporta tereta u zonama koje se mogu ocijeniti kao najsurovije na svijetu. Ovaj je zanimljivi transportno-desantni čamac po prvi put predstavljen javnosti na nedavno završenom Međunarodnom vojno-tehničkom sajmu suvremenog naoružanja i borbene tehnike "Armija-2020" u Moskovskoj oblasti.

Koja je osnovna funkcija ovog plovila

Radi se o višenamjenskom transportnom sredstvu na zračnom jastuku (hoverkraft), koje je u stanju realizirati sve vojne zadatake transporta vodenim putem, uključujući upotrebu u spasilačkim službama i civilnim strukturama.

"Haska-10" može prevoziti do 10 tona tereta, recimo, transportni kamion "KamAZ" ili oklopni automobil iz obitelji "Tigar". Dužina ovog plovila je 21 metar, dok je njegova širina 12,5 metara. Visina dostiže 7,5 metara. Ukupan deplasman ovog transportno-desantnog čamca je 35,7 tona.

Plovilo pokreću dva motora od kojih svaki može generirati snagu od 800 "konja". Pomoću njih "Haska-10" na vodi može dostići brzinu od 40 čvorova (nešto više od 70 km/h). Posada se sastoji od tri čovjeka, a daljina plovljenja s jednom dopunom goriva iznosi 400 nautičkih milja (oko 750 km).

Projekt budućnosti

Dmitrij Tarasov, generalni direktor koncerna Kalašnjikov, je izjavio da su se za "Hasku" zainteresirale vojne delegacije iz Indije, Vijetnama i Kazahstana. U kompaniji također smatraju da je njihov najnoviji proizvod iz sektora pomorske tehnike upotrebljiv i za osvajanje Arktika, kao i nepristupačnih i udaljenih obala Sibira i Dalekog istoka.

Prema mišljenju vojnog analitičara Dmitrija Safonova, ovo sredstvo ima svoju perspektivu kada su u pitanju potrebe ruskog Ministarstva obrane, kao i MČS-a, ali i energetskih kompanija koje dolaze iz civilnog sektora.

"U ovom trenutku naša zemlja raspolaže s oko 3 tisuće plovila na zračnom jastuku. Oni prebacuju teret u najnepristupačnije dijelove Rusije, kao što je to slučaj s arktičkom zonom. 'Haska-10' se može naći u državnom programu razvoja brodograđevinske infrastrukture do 2030. godine, gdje se planira nabava veće količine plovila za potrebe vojske, spasilačkih službi i ostalih državnih struktura", rekao je Safonov za portal Russia Beyond.

Prema njegovim riječima, u Rusiji postoji potreba za obnovom flote plovila na zračnim jastucima. Pored toga, osim transportne funkcije, Haska će imati i čisto vojnu namjenu koja će uključivati desant mornaričkog pješaštva zajedno s lakooklopljenim borbenim vozilima i njihovo prebacivanje u zonu aktivnih borbenih djelovanja.

Inozemna konkurencija

Prema riječima prvog čovjeka koncerna Kalašnjikov, "Haska-10" predstavlja analog američkih desantnih čamaca na zračnom jastuku Landing Craft Air Cushion (LCAC), koji se nalaze u naoružanju Ratne mornarice SAD-a i koji služe za izvođenje operacija pomorskog desanta i transporta opreme i naoružanja s ratnih brodova na kopno/obalu.

Tom prilikom je vojni stručnjak naveo neke prednosti, ali i mane novog ruskog desantnog plovila "Haska" u odnosu na američkog konkurenta.

"Amerikanci su sredinom 80-ih godina prošlog stoljeća počeli upotrebljavati LCAC u svojim operacijama širom svijeta. Naše plovilo 'Haska-10' je premijerno prikazano prije tjedan dana i o bilo kakvoj je njegovoj realnoj borbenoj upotrebi još rano govoriti. 'Haska-10' je u stanju razviti brzinu od 40 čvorova, što je odličan pokazatelj na vodi. Međutim, američki LCAC ima prednost kada je u pitanju ukupni kapacitet za prebacivanje desantnog pješaštva i tehnike", rekao je Safonov.

Stručnjak je dodao da se realne mogućnosti ruskog desantno-transportnog čamca na zračnom jastuku "Haska-10" mogu ocijeniti tek kroz nekoliko godina njegove aktivne eksploatacije, kako u okviru Ministarstva obrane, tako i civilnih struktura. Prema informacijama koje dolaze iz otvorenih izvora, cijena jednog američkog LCAC varira od 21-46 milijuna dolara ovisno o paketu opremljenosti. U ovom trenutku koncern Kalašnjikov nije izašao s podacima koliko bi koštala jedna "Haska-10", međutim izvjesno je da će cijena eksportne varijante svakako biti prihvatljivija od konkurencije (ruska tehnika je uglavnom jeftinija na svjetskom tržištu naoružanja od zapadne tehnike). Dakle, na temelju ovih elemenata koji se u posljednje vrijeme nameću kao pravilo, očekivanja su da će "Haska-10" imati znatno pristupačniju cijenu u odnosu na američki LCAC.