U Rusiji pronađena prva potpuno očuvana mumija špiljskog medvjeda (FOTO)

Ranije su istraživači pronalazili samo lubanje i kosti, no ova mumija ima sve unutrašnje organe i njušku.

Uzgajivači sobova na Velikom Ljahovskom otoku (Jakutija) pronašli su dobro očuvano tijelo izumrlog špiljskog medvjeda, javlja stranica Sjeveroistočnog federalnog sveučilišta.

"Na današnji je dan ovo jedini prolazak svoje vrste – tijelo medvjeda s mesom i kožom. Mumija je potpuno očuvana, svi unutrašnji organi su na mjestu. Na fotografijama se vidi da je očuvana i njuška. Ranije su se pronalazile samo lubanje i kosti", kaže šefica laboratorija "Molekularne paleontologije" sveučilišta Jelena Grigorjeva.

Špiljski medvjed je prapovijesna vrsta koja je živjela u Euroaziji u srednjem i kasnom pleistocenu (razdoblje od prije 2588 milijuna godina do prije 11,7 tisuća godina), a nestala je prije oko 15 000 godina. Prema preliminarnim procjenama, pronađeni medvjed je mogao živjeti prije oko 22 do 39,5 tisuća godina, piše The Siberian Times. Točni uzrast još nije utvrđen.

Mumiju medvjeda će istraživati suradnici laboratorija Muzeja mamuta i Molekularne paleontologije Sjeveroistočnog federalnog sveučilišta zajedno s ruskim i stranim kolegama.

Istraživanja će biti kompleksna, kao i prilikom istraživanja ženke Maloljahovskog mamuta, otkrivene na jednom od otoka Jakutije 2012. Tada su znanstvenici utvrdili da je ona živjela prije 29 000 godina, da je imala devetero mladunaca, da je jedno mladunče umrlo ubrzo poslije rođenja. Ona je poginula u 67. godini života (prosječna dužina života mamuta je 60-65) nakon što je pala u jamu, povrijedila kosti i nije mogla iz nje izaći.