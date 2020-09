U Velikoj Britaniji visoko ocijenili rusku raketu "Burevjestnik"

Kako je izjavio šef vojne obavještajne službe Ujedinjenog Kraljevstva, general-poručnik, Jim Hockenhall, ona se u zraku može nalaziti praktički neograničeno vrijeme i izvoditi napade iz neočekivanih pravaca širom svijeta.



"Moskva testira krstareću raketu s nuklearnim motorom, koja ima globalni domet i omogućava izvođenje napada iz neočekivanog pravca", izjavio je Hockenhall, a prenosi Daily Mail. Navodi se da se zahvaljujući nuklearnom motoru raketa može nalaziti u zraku praktički neograničeno vrijeme.



Hockenhall je prokomentirao i druge segmente ruske vojne industrije. Prema njegovim riječima, Rusija je krenula putem razvoja kvalitetnog oružja, stvaranja novih tipova naoružanja. On je istaknuo velike investicije u razvoj podmorničke flote i dubokovodnih sredstava, između ostalog, autonomnih aparata koji mogu prebacivati nuklearne bojeve glave na ciljeve na obali ili čak do nosača zrakoplova na moru.



Kako je istaknuo šef britanske vojne obavještajne službe, sve to može Zapadu napraviti puno problema. Ali ipak, u ovom trenutku on smatra da najveću prietnju predstavlja Kina.