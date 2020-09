Što se sve zna o ruskom cjepivu Sputnik V nakon članka u medicinskom časopisu The Lancet?

Kreatori ruskog cjepiva protiv koronavirusa Sputnik V iz Instituta "Gamaleja" objavili su rezultate prve i druge faze kliničkih ispitivanja u jednom od najprestižnijih medicinskih znanstvenih časopisa The Lancet.

Sada su cijelom svijetu dostupni tehnički podaci o testiranjima, a to pruža mogućnost da se u izvjesnoj mjeri procijene točnost zaključaka i sigurnost eksperimenata. Ovaj članak je, kao i druge znanstvene publikacije, prošao znanstvenu recenziju. Ovdje navodimo njegove zaključke.

Znastvenici nisu ustanovili nikakve ozbiljne i/ili neočekivane prateće efekte u ovim fazama ispitivanja.

Otprilike u polovici slučajeva sporedni efekti su bili umjereni i, generalno, očekivani: povišena temperatura ne iznad 38,9, glavobolja i bol na mjestu prijema cjepiva. Kod onih koji su primili dvije doze cjepiva prateće pojave su bile izraženije poslije druge injekcije.

Cjepivo zaista izaziva imunološki odgovor kod svih dobrovoljaca najmanje 28 dana poslije imunizacije. Kod onih koji su primili dvije doze cjepiva u intervalu od tri tjedna imunološki odgovor je jači.

Kod cijepljenih se formiraju antitijela na "bodlje" koronavirusa, a također se povećava populacija takozvanih T-stanica, limfocita koji se bore protiv virusa.

U ukupnoj se količini antitijela kod cijepljenih osoba pojavljuju neutralizirajuća antitijela, koja ne samo što se povezuju s virusom, nego također blokiraju njegovo prodiranje u stanicu.

Sputnik V je cjepivo na bazi adenovirusa. To znači da se gen koronavirusa u stanice ubacuje pomoću virusa-nositelja (to je adenovirus koji je bezopasan za čovjeka, s kojim se on više puta sreo tijekom života). Znanstvenici su dodatno pratili formiranje imuniteta na adenovirusnu bazu cjepiva. Nisu zapazili da ranije preležana adenovirusna infekcija na neki način dolazi u koliziju s cjepivom i smanjuje njegovu učinkovitost.

Znanstvenici su usporedili nivo antitijela kod onih koji su ranije preležali COVID-19 i kod cijepljenih osoba. Kod cijepljenih je prosječan nivo antitijela čak viši nego kod osoba koje su ozdravile od koronavirusa, ali je udio neutralizirajućih antitijela pritom neznatno niži.

Zasad Sputnik V nije detaljno uspoređen s drugim cjepivima, ali se preliminarno može reći da je po nivou neutralizirajućih antitijela (koja su mnogo značajnija za procjenu učinkovitosti cjepiva) ona nešto slabija od, na primjer, oksfordskog cjepiva ChAdOx1.

Kreatori cjepiva priznaju da, unatoč ohrabrujućim rezultatima, njihovo istraživanje ima niz ograničenja. Ona se odnose na suviše mlad uzrast dobrovoljaca i kratak period promatranja. Značajan dio ispitanika su bili vojnici u dobi od oko 25 godina i odličnog zdravstvenog stanja. To znači da bi kod ljudi iz rizičnih grupa cjepivo moglo biti manje učinkovito ili izazvati više pratećih efekata. Zasad istraživači to nisu provjerili.