Ministar Šojgu: Svi ruski bombarderi dobili opremu koja je prošla "ratno kaljenje"

Ruski borbeni avioni koji u svojoj namjeni imaju bombardersku funkciju unaprijeđeni su tehnikom koja je prošla ratnu eksploataciju u Siriji. To se prije svega odnosi na nove sustave za preciznu neutralizaciju zemaljskih ciljeva upotrebom nevođenog i vođenog naoružanja, kao što su zrakoplovne bombe i rakete.

Svi su ruski borbeni avioni dobili novi sustav za gađanje ciljeva na zemlji, koji je provjeren u borbenim uvjetima, točnije u Siriji. Ovo je za rusku državnu televiziju "Rusija 24" rekao ruski ministar obrane Sergej Šojgu.

"Mi smo praktički do maksimuma unaprijedili zrakoplovne sustave koji su namijenjeni preciznom bombardiranju. Ova tehnika je prvo bila unaprijeđena, pa poslije provjerena, da bi svoju pravu provjeru imala u Siriji. U ovom smo trenutku mi ovim sustavima opremili praktički sve avione koji imaju bombardersku funkciju", rekao je ruski ministar obrane u intervjuu za ruski državni medij.

On je precizirao da je sustav provjeren u borbenim uvjetima, i kada je to rekao, mislio je na Siriju. On je tom prilikom rekao da je nemoguće utvrditi pravu vrijednost borbene tehnike ako ona ne prođe ratnu eksploataciju. Ministar je dodao i da je nemoguće potpuno obučiti vojsku oslanjajući se na upotrebu tehnike isključivo u vježbovnim uvjetima, prenosi internetski portal TASS.

Prema riječima ministra obrane Sergeja Šojgua, rezultati ruske borbene avijacije su ocijenjeni kao izuzetni. Tako nešto ne bi bilo izvedivo da nije ostvarena uska saradnja između proizvođača ove opreme i jedinica ratnog zrakoplovstva ruske vojske. Ministar Šojgu je dodao da ga raduje visoka ambicija ruskog vojno-industrijskog kompleksa, koji stremi savršenstvu kada je u pitanju njegova produkcija.