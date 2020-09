Što je sve prikazano na impozantnom sajmu naoružanja "Armija-2020"? (SPECIJAL)

Na forumu je predstavljena velika količina oklopne borbene tehnike na kotačima. Od 16 modela kompanije VPK, čak šest je demonstrirano prvi put. Također je bilo prikazano borbeno vozilo pješaštva na kotačima K-17 "Bumerang".

Superprohodni terenski buggy "Tigar" predstavlja otvoreno vozilo s mogućnosti integracije različitog naoružanja. Razvojni inženjeri smatraju da će ovo vozilo biti vrlo upotrebljivo u jednicama specnaza i SSO MO RF. Njegova osnovna namjena je "operiranje" u dubini neprijateljskog fronta.

Vozilo je napravljeno na bazi specijalnog oklopnog vozila SBM VPK-233136. Njega pokreće turbodizel, koji je u stanju generirati 240 konjskih snaga. Vozilo je opremljeno automatskim mjenjačem. Na buggy je montiran nosač na koji se može nakačiti teški mitaljez "Kord" u kalibru 12,7 mm ili nekoliko "Pečenjega" ili PKM-ova kalibra 7,62 mm. Na "Tigra" se mogu montirati i laki prijenosni PZO sustavi.

Pored "Tigra" je predstavljeno još jedno lako oklopno vozilo "Strela", koje će imati masu od oko 4,7 tona, što je vrlo zahvalno za transport vozila i zračnim putem (vojno-transportni helikopteri Mi-8 u svojim različitim modifikacijama).

U vozilu će se moći prevoziti do osam vojnika. Oklopna zaštita će omogućavati zaštitu od pancirno-zapaljivog streljiva u kalibru 5,45x39 i 7,62x39 mm, koje se ispaljuje iz automatskih pušaka AK-74 i AKM. Pod vozila će biti otporan na eksploziju minsko-eksplozivnog sredstva ekvivalenta 2 kilograma TNT-a. Treba naglasiti zaista visoke kvalitete ovog vozila kada je u pitanju njegova pokretljivost. "Strela" će biti u stanju dostići brzinu od 155 km/h.

U ovom trenutku je razvijena cjelokupna obitelj ovih vozila, koja se može upotrebiti za izvršavanje različitih zadataka, što podrazumijeva integraciju različitih vidova naoružanja i druge vojne opreme. Prema mišljenju vojnih stručnjaka, neophodnost razvoja novog lakog oklopnog automobila se najviše mogla primijetiti prilikom realizacije prošlogodišnjih vojnih vježbi strateškog formata "Centar-2019", kada su vojno-transportni helikopteri Mi-8AMŠT u ratnu zonu transportirali UAZ-e na vanjskim nosačima. U tom trenutku je ruskim generalima bilo jasno da je neophodno razviti novo vozilo koje će, osim visoke pokretljivosti, imati i solidan nivo oklopne zaštite.

Predstavljena je i eksportna modifikacija oklopnog automobila SBM VPK-233136 koja je razvijena na bazi opreme koju koristi oklopni automobil "Atlet". Inače, kod novog oklopnog automobila "Atlet", koji će imati pogon 4x4, poboljšane su praktički sve karakteristike u odnosu na sadašnji model vozila "Tigar", koji se nalazi u eksploataciji ruske vojske. Prije svega treba naglasiti da je novo vozilo napravljeno na bazi iskustava borbene upotrebe oklopnih automobila obitelji "Tigar" u Sirijskoj Arapskoj Republici. Na primjer, u odnosu na svog prethodnika "Atlet" ima snažniju protuminsku zaštitu. Ovo vozilo može pod svojim kotačima izdržati eksploziju protutenkovske mine ili improviziranog eksplozivnog sredstva ekvivalenta 6 kg TNT-a.

Njegova ukupna masa će iznositi devet tona. Ovisno o tipu modifikacije vozila, novi oklopni automobil će moći prevoziti 2-8 vojnika s punom ratnom opremom. Motor će generirati snagu od 240 "konja", a u perspektivi se planira ugradnja još snažnijeg pogona. Maksimalna brzina ovog vozila neće biti manja od 120 km/h. S punim rezervovarom "Atlet" će moći savladati udaljenost od 1000 km.U skladu sa željama naručitelja, na "Atlet" će se moći integrirati različiti tipovi naoružanja, uključujući i daljinski upravljive borbene kupole. Kao i njegova prethodna verzija, novo oklopno vozilo će biti univerzalna modularna platforma za kačenje različitog naoružanja i borbenih sustava.

Predstavljena je i duboko modernizirana verzija oklopnog transportera BTR-82AT. Modernizirani transporter je dobio novi kombinirani dvokanalni nišan vertikalne stabilizacije, opremljen laserskim daljinomjerom. Vozila su dobila i termovizijski nišan. Za povećanje vatrene moći na BTR-82AT su postavljene vođene rakete tipa "Kornet".

Posebna pažnja je usmjerena na maksimalno ojačavanje oklopne zaštite vozila. Ova rješenja su zasnovana na temelju borbenih iskustava iz Sirije. Primijećeno je da su tijekom ovog konflikta zaraćene strane masovno dodavale štitove s protukumulativnim rešetkama. Ova zaštita se pozitivno pokazala prilikom borbe s RPG i vođenim protutenkovskim raketama. Tako da je ovo rješenje primijenjeno i prilikom modernizacije na standard BTR-82AT.

Treba napomenuti da eksperimenti s protukumulativnim rešetkama nisu nešto što je originalno za Siriju. Još za vrijeme konflikta u Čečeniji pojedina oklopna vozila su imala slična rješenja. Masovnija primjena ovakve oklopne zaštite je viđena tijekom b/d na prostoru Donbasa. Osnovni mehanizam ove zaštite je očuvanje bazičnog oklopa od direktnog kontakta s protutenkovskom raketom. Prilikom sudara s barijerom koja je postavljena ispred oklopa, dolazi do detonacije rakete i značajnog slabljenja kumulativnog mlaza koji nema snagu "progoriit" korpus vozila i unutar njega "spržiti" posadu. Prilikom osuvremenjivanja na standard BTR-82AT, ruski konstruktori su koristili kombinirana rješenja: integraciju protukumulativnih rešetki u kombinaciji s dodatnim pregradama od čeličnih panela. Na ovaj način je bitno ojačana oklopna zaštita cijelog vozila.

Konstruktori su napomenuli da dodatne oklopne pregrade mogu zaštititi posadu vozila od svih vrsta teških mitraljeza i antimaterijalnih snajperskih pušaka. Protukumulativne rešetke koje su "navarene" na korpus vozila su efikasne protiv ručnih raketnih bacača i bestrzajnih topova.

Prema riječima generalnog direktora OOO "VPK" Aleksandra Krasovickog, BTR-82AT je tehnološki znatno unaprijeđen u odnosu na svog prehodnika. Prilikom njegove izrade su se brižljivo analizirala iskustva iz realne borbene primjene. Novo vozilo je dobilo set komunikacijske i navigacijske opreme nove generacije. On se sastoji od digitalnog radiouređaja R-168-25U i navigacijskog kompelksa "Trona-A1", koji se može uvezati zajedno sa satelitima ili raditi u potpuno autonomnom modu ukoliko dođe do opstrukcije satelitske veze. Na vozilo je integriran i sustav za klimatizaciju. Ozbiljna unapređenja sustava za upravljanje vatrom su omogućila značajno skraćenje vremena za detekciju i zahvat cilja, kao i njegovo uništenje.

Borbena posada BTR-82AT se sastoji od 9-10 vojnika. Snaga dizelskog motora koji pokreće transporter je 300 konjskih snaga. Maksimalna brzina na cesti je do 80 km/h. Ukupna težina BTR-82AT dostiže 17 250 kg. Za sada nije poznato hoće li se povećanje njegovih gabarita i težine uslijed ugradnje dodatnog oklopa i rešetkastih ekrana negativno odraziti na njegova amfibijska svojstva.

"Abakan", "Tornado" i "Hermes"

Koncern VKO "Almaz-Antej" prvi je put demonstrirao lansirnu jedinicu 51P6E2, koja se nalazi u sastavu taktičkog proturaketnog sustava kratkog dometa "Abakan", kao i višenamjenski PZO/PRO raketni sustav "Antej-4000" (eksportna varijanta sustava S-300V4). Ovaj posljednji je kao rezultat modernizacije značajno raširio svoje borbene mogućnosti. Tako je efektivni domet rakete 9M83ME prilikom gađanja aerodinamičkih ciljeva povećan sa 130 na 150 km, dok raketa 9M82MDE može pogoditi svoj cilj na daljini i do 380 km (ranije je maksimalna daljina presretanja s ovom raketom bila ograničena na 350 km). Također, kod rakete 9M82MDE je povećan i vertikalni efektivni domet tako da sada iznosi 33 km, što je za 3 km više nego prije.

Proturaketni raketni sustav "Abakan", koji se u ruskim medijima klasificira kao oruđe "nestrateške namjene", prije svega je namijenjen za borbu s balističkim zračnim objektima. Minimalna radarska refleksija koju emitira cilj iznosi 0,02 kvadratna metra. Maksimalna daljina presretanja balističke rakete iznosi 30 km. Njezina se putanja tom prilikom može nalaziti na visini od 25 km. U isto vrijeme se po jednom cilju mogu navoditi dvije rakete. Interval između dva lansiranja nije duži od 2 sekunde.

Na sajmu su se mogli vidjeti i ozbiljni noviteti kada je u pitanju raketna artiljerija. Konkretno, radi se o visokopreciznoj raketi koja se nalazi u naoružanju duboko moderniziranog višecijevnog lansera raketa "Tornado-S" kalibra 300 mm, koji je razvijen na bazi višecijevnog lansera raketa "Smerč". Za razliku od svojih prethodnih verzija, ova raketa ima sposobnost "kirurški" pogoditi konkretan zemaljski cilj. Efektivni domet rakete dostiže 120 km.

Sama konstrukcija rakete omogućava održavanje "čvrste" veze sa satelitskim sustavima. Ovo omogućava visoku točnost prilikom udara. Preciznost ove rakete je za čak 15-20 puta veća nego kod projektila iste veličine koji se nalaze u naoružanju višecijevnog lansera raketa "Smerč". Ovakav tip rakete se nije primjenjivao kada su u pitanju reaktivni artiljerijski sustavi.

Konstruktorskoe bjuro priborostroenija (KBP), koji nosi ime Šipunova, po prvi put je prikazao visokoprecizni raketni kompleks "Hermes", koji može pogađati točkaste zemaljske ciljeve na daljini i do 100 km. "Radi se o sustavu nove generacije, koji predstavlja 'kopču' između navođenih artiljerijskih granata i operativno-taktičkih raketnih sustava". rekli su za informativnu kuću TASS u press-službi kompanije "Visokotočnih kompleksov" (dio državnog koncerna Rosteh). Prve naznake da se radi na ovom sustavu pojavile su se 2015. godine.

Brojni eksperimentalni testovi koji su realizirani u terenskim uvjetima su potvrdili da se raketni kompleks "Hermes" može vrlo uspješno upotrijebiti protiv različitih zemaljskih ciljeva, osiguravajući zajamčeno uništenje svakog zapadnog tenka primjenom samo jedne rakete lansirane iz ovog kompleksa.

Raketa je opremljena autonomnim sustavom navođenja koji radi po principu "ispali i zaboravi". U sastav raketnog sustava "Hermes" ulazi nekoliko bespilotnih letjelica za izviđanje i navođenje, koji osiguravaju detekciju cilja i njegov zahvat.

Bespilotne letjelice i obrana od dronova

U odnosi na ranije održane sajmove "Armija", ove godine je primjetna značajno veća ponuda kada su u pitanju bespilotne letjelice. Broj različitih projekata iz ove kategorije produkcije ruskog vojno-industrijskog kompleksa je značajno uvećan. Tako je grupa "Kronštadt" na svom štandu prikazala kompletnu liniju bespilotnih letjelica različite namjene - "Helios", "Sirius" i "Grom". Svi ovi modeli pored svoje osnovne funkcije imaju i udarne karakteristike.

Još jedan proizvođač bespilotnih letjelica "Radar-MMS" je po prvi put pokazao dron helikopterskog tipa. Novi ruski bespilotni helikopter ima zaista ogroman prostor za potencijalnu primjenu. On može obavljatu daleko širi spektar zadataka od standardnih potražno-spasilačkih misija, za koje je inicijalno namijenjen. U njegovoj daljnjoj evoluciji se može očekivati i izviđačko-udarna verzija naoružana visokopreciznim naoružanjem i ostalim borbenim sustavima.

S plafonom leta od 1500 metara i njegovom autonomijom koja iznosi dva sata, bespilotni helikopter je konstruiran kao višenamjenska platforma. Ona se može opremiti različitim tipovima senzora, uključujući multispektralnu kameru, zatim dozimetar gama-zračenja, minijaturni radar i magnetometrijski kompleks. Za upotrebu u spasilačkim operacijama bespilotna letjelica posjeduje reflektor, opremu za emitiranje zvuka i kontejner za transport spasilačkih sredstava.

Svoju lepezu proizvoda je prikazao i koncern "Automatika". Tu su se mogli vidjeti sustavi za borbu protiv dronova na srednjim daljinama "Bastion-Automatika", zatim modernizirani kompleks za ometanje dronova na kratkim daljinama "Kupol-PRO" i mobilni automatizirani sustav borbe s dronovima na velikim daljinama "Rubež-Automatika".

I "Roselektronika" je prikazala svoju verziju sustava za borbu protiv bespilotnih letjelica "Ataka". Ovaj kompleks je u stanju samostalno, bez sudjelovanja operatora, locirati i identificirati bespilotnu letjelicu po principu "svoj/tuđi", kao i automatski onemogućiti njezin daljnji prodor u zonu koju osigurava. Vrijeme prelaska kompleksa iz marševskog u borbeni položaj nije veće od 5 minuta. Kompleks je u stanju pokrivati radijus od 1000 metara i u toj zoni zablokirati sve kanale upravljanja i dijapazone radiovalova koje obično koriste upravljački punktovi s operatorima (od 2-6 GHz). Ovakav tip letjelica se vrlo uspješno može primijeniti za operacije nezakonitog nadzora i transporta raznog tereta.

Prilikom djelovanja kompleksa "Ataka-Trofi" zahvaćena bespilotna letjelica gubi vezu s upravljačkim punktom, i ovisno o isprogramiranom algoritmu, vraća se na točku odakle je poletjela ili ide u prisilno prizemljenje. Vrijeme reakcije sustava je desetinka sekunde.

Mobilna verzija kompleksa omogućava njegovu primjenu na bilo kojem terenu bez prethodne montaže dodatne opreme. Za potpuni autonomni rad "Ataka-Trofi" koristi generator za stvaranje električne energije na koji je integriran sustav za uklanjanje emisije ispušnih plinova. Cijelim kompleksom iz svoje kabine upravlja vozač-operator.

"Široka rasprostranjenost dronova višestruko uvećava potencijalni rizik od njihove nezakonite upotrebe. U svijetu je registrirana rastuća potreba za sredstvima koja imaju funkciju borbe protiv bespilotnih letjelica, i u vezi s tim zahtijevaju od nas da aktivno radimo i usavršavamo našu ponudu tzv. antidrone sustava. Konkretna prednost novog kompleksa 'Ataka-Trofi' je sposobnost operativnog djelovanja na svakom terenu - doslovno 's kotača' (bez neophodne pripreme), u cilju organizacije obrane različitih objekata kao što su industrijski kapaciteti, kritično važni objekti infrastrukture, a također i događaji na kojima se okuplja veliki broj ljudi kao što su sportske i kulturne manifestacije. Sustav ne narušava rad komunikacijske i druge tehničke opreme u radijusu koji pokriva, kao što su na primjer bespilotne letjelice koje vrše standardni nadzor", rekao je za internetski poral RG izvršni direktor državne korporacije "Rosteh" Oleg Jevtušenko.

"Ataka-Trofi" je raširila ponudu sustava za borbu protiv bespilotnih letjelica, a koje proizvodi holding "Roselektronika". Nedavno su inženjeri holdinga uspješno realizirali testiranje stacionarne verzije kompleksa koja nosi oznaku "Ataka-DBS", u uvjetima simulacije napada većeg broja dronova s bližeg i daljeg rastojanja, uključujući i neutralizaciju letećih napasnika koji lete na ekstremno malim visinama. Važno je istaknuti da su inženjeri holdinga "Roselektronika" razvili obrambene sustave koji ne samo da detektiraju i onesposobljavaju uočene bespilotne letjelice, nego i otkrivaju točnu lokaciju odakle se njima upravlja (točno mjesto upravljačkog punkta s operatorom).

"Sprut", "Vitjaz" i "Serval"

Po prvi je put u novijoj povijesti na sajmu "Armija-2020" predstavljeno perspektivno podvodno vučno sredstvo "Sprut" za prvenstvenu upotrebu u ronilačko-diverzantskim jedinicama ruske vojske i generalno VMF-a.

"Sprut" su kreirali inženjeri kompanije "Burevestnik". Riječ je o jedinstvenom modelu koji je prošao sva neophodna tvornička testiranja gdje je potvrdio svoje tehničko-taktičke karakteristike koje nadmašuju sve analoge u svijetu. "Sprut" je kompletiran sa 100% ruskim komponentama, pogonskim agregatom i akumulatorskim baterijama.

Već prvi dan se za ovo sredstvo zainteresiralo zapovjedništvo ruske Ratne mornarice. "Sprut" je namijenjen za prebacivanje ronilaca i opreme do mjesta iskrvacanja ili do graničnog područja detekcije hidroakustičnim sustavima.

Još jedna novina koja se tiče podvodne tehnike predstavlja kompleks "Vitjaz". Početkom svibnja ove godine robotizirani podvodni aparat "Vitjaz-D" ruske proizvodnje se po prvi put spustio na najdublju točku koja se nalazi u Marijanskom rovu/Tihi ocean. Radi se o pionirskom pothvatu koji je dostignut s potpuno robotiziranom podmornicom. Tako nešto ranije nikom nije pošlo za rukom.

"Nastavljamo rad na ovom projektu, koji će trajati još dvije godine. Na kraju ćemo dobiti podvodni svemirski brod, koji je još više zasićen tehnologijom s umjetnom inteligencijom", priopćili su na sajmu rukovoditelji FPI-ja koje predvodi Viktor Litvinjenko. Izvjesno je da je rusko Ministarstvo obrane zainteresirano za razvoj ovog projekta koji će imati i svoju vojnu namjenu.

Na sajmu se mogao vidjeti model male podmornice za upotrebu u priobalnom području "Serval" (P-750B). Radi se o projektu koji razvijaju inženjeri kompanije "Malahit" iz Sankt-Peterburga.

Sudeći po izgledu koncept-makete, u projektu se planira realizacija novih tehničkih rješenja i principa. Konkretno, podmornica će dobiti anaerobnu pogonsku jedinicu pomoću koje će za nekoliko puta povećati autonomiju kretanja pod vodom. Također je pristuna i modularna arhitektura naoružanja. U prednjem dijelu podmornice će biti razmješteni torpedni aparati kalibra 533 mm, sredstva samoobrane i besposadna tehnika različite namjene,

Osnovna namjena lake podmornice "Serval" je izvođenje napadnih djelovanja po obalnim stacionarnim objektima neprijatelja, njegovim površinskim brodovima i podmornicama, transportnim konvojoma, akcijama iskrcavanja i prihvata izviđačko-diverzantskih grupa, realizacije radiotehničkog izviđanja. Posada se sastoji od 20 članova. Maksimalna brzina podmornice je 18 čvorova. Daljina plovidba je 4300 milja, a maksimalna dubina 300 metara.

"Poloz", nečujni pištolj i pametno oružje

Svoje novitete, kada je u pitanju streljačko oružje, predstavio je koncern "Kalašnjikov". Jedan od njih je laki mitraljez RPL-20 kalibra 5,45 mm, automatska puška AK-19 (nova verzija automatske puške AK-12 koja koristi NATO metak kalibra 5,56 mm) i s gadgetima sinkronizirano pametno oružje/puška MR-155 Ultima.

Skoro svake godine poseban interes međunarodnih vojnih delegacija privlači ekspozicija Središnjeg znanstveno-istraživačkog instituta precizne strojogradnje (CNIItočmaš, koji se nalazi u sastavu Rosteha). Ove godine skoro 50% svih prikazanih eksponata ovog instituta predstavljaju novi projekti. Jedan od njih je sportska verzija pištolja "Aspid" i kompaktni "Poloz" u kalibru 9x21 mm, koji su razvijeni na bazi projekta "Udav" (namijenjen opremanju ruske vojske).

Prema riječima načelnika sektora za razvij streljačkog oružja CNIItočmaša Vadima Malinikova, konstrukcija pištolja omogućava laku adaptaciju oružja na različite veličine šake, kao i upotrebu okvira različitog kapaciteta (od 15-23 metka).

Po prvi put je prikazan i pištolj koji je razvijen za specijalne jedinice PSS-2, koji prilikom upotrebe proizvodi minimalnu buku. PSS-2 se u odnosu na raniju verziju PSS-1 (godina proizvodnje 1984.) razlikuje po unapređenju mehanizma za okidanje koji primijenjuje elemente s pištolja SR-1M "Vektor". On koristi novi metak SP-16, koji je je primljen u naoružanje još 2011. godine, a koji ima veću probojnu moć.

Na PSS-2 je dodan laserski obilježivač cilja i taktička baterija, bočni izvlakač spremnika i ergonomska drška. Prilikom paljbe pištolj je praktički nečujan,

Pogled u budućnost

Zanimljivu premijeru na sajmu je imao i egzsoklelet s aktivnom podrškom za zglobove koljena. Radi se o projektu koji su izradili inženjeri NII mehanika, koja je partner CIIItočmaša.

Egzoskelet je napravljen za uspješno savladavanje vrlo neravnog terena i stepenica. Prema informacijama koje su dali razvojni inženjeri, ovaj egzoskelet prilikom hodanja i podizanja smanjuje opterećenje na koljenima za 25%. Svaki korak se registrira pomoću detektora, na temelju kojih se kompletan sustav adaptira na težinu korisnika.

Uslijed manjkavosti mikromotora, koji su vitalno važan dio ove opreme, nije bilo mnogo optimizma prilikom stvaranja efikasnog sustava za podršku borcu. U ovom trenutku se pojavila tehnika koja može nezavisno riješiti ove probleme.

Kada je noga opterećena, u tom se trenutku aktivira sustav koji podržava zglob koljena. Ukoliko se noga pomakne, onda se motor ne aktivira i ne miješa u čitav pokret. Ideja ovog rješenja se sastoji iz toga da mi omogućavamo borcu da radi što god on poželi prilikom kretanja. Na primjer, ukoliko on želi prijeći preko ravnog terena, podrška nije neophodna i egzoskelet postaje pasivan.

Još jedna novina je višenamjenski kompleks "Rat". Samohodno vozilo s borbenim modulom na koji je integriran laser privukao je veliku pažnju zainteresiranih posjetitelja Međunarodnog vojno-tehničkog sajma suvremenog naoružanja i vojne tehnike "Armija-2020". Kompleks "Rat" se bazira na originalnoj oklopnoj šasiji, na kojoj je vidljiv utjecaj inženjera KaMAZ-a.

Osnovna namjena laserkog kompleksa "Rat" je detekcija i klasifikacija bespilotnih letjelica, i njihovo uništenje djelovanjem sustava zasnovanog na mikrovalnom oružju koje vrši efikasnu opstrukciju i pucanje kanala za upravljanje, ali i djelvoanjem laserskog snopa, gdje dolazi do fizičkog oštećenja drona i njegove likvidacije.

U sastav kompleksa "Rat" ulaze oklopno vozilo SBA-70K2, radarsko-opažačka stanica, mikrovalni sustav za onesposobljavanje bespilotne letjelice, kompleks za automatsko raspoznavanje i ometanje telekomunikacijskih kanala za upravljanje bespilotnim letjelicama, laserski sustav za fizičku likvidaciju bespilotne letjelice, optoelektroničke sklopke, jedinstveni sustav borbenog upravljanja s elementima umjetne inteligencije koji osigurava integraciju, obradu i primopredaju podataka.

Minijaturna radarska stanica je u stanju otkriti zračne objekte koji imaju radarsku refleksiju ekvivalenta 0,01 m2 na daljini do 3500 metara. Pritom se ovaj objekt može kretati brzinom do 200 km/h. Mikrovalni usmjereni snop može učinkovito opstruirati elektroniku koja se nalazi na dronovima u radijusu do 2500 metara.

Ovaj sustav je u stanju bez prisustva čovjeka osigurati kružno skeniranje zračnog prostora u automatskom režimu rada. Kompleks je u stanju na udaljenosti do 1000 metara detektirati i raspoznati širok spektar telekomunikacijskih kanala koji se nalaze u radnom dijapazonu od 2-6 gigaherca. Ukoliko neprijateljska bespilotna letjelica uspije nekako probiti prednju obrambenu barijeru koja se kreće u rasponu 1,5-2,5 km od vozila, ulazi u zonu efektivnog dometa laserskog oružja koji svojim usmjerenim energetskim snopom zajamčeno uništava letjelicu. Tom prilikom ne dolazi samo do potpune opstrukcije optoelektroničkih uređaja koji se nalaze na letjelici, nego i do fizičkog uništenja samog aparata.

Što se tiče platforme kompleksa "Rat", ona se sastoji od oklopnog vozila na kotačima SBA-70K. Ovo vozilo je u stanju s punim rezervoarom prevaliti udaljenost od 1000 km. Njegova brzina je do 100 km/h, pogon je na svih šest kotača (6x6). Oklopna zaštita vozila jamči obranu od streljačkog oružja do kalibra 7,62 mm. Oklopna kapsula vozila SBA-70K je u stanju izdržati eksploziju nagazne mine ekvivalenta 4 kg TNT-a. Također, ukoliko dođe do oštećenja, pneumatika vozila može prijeći razdaljinu od 50 km i tom prilikom ostvariti vrijednosti brzine kretanja do 50 km/h.

Na sajmu je prikazan još jedan neobičan model vojne tehnike, točnije automatizirani intelektualni sustav zapovijedanja robotima na temelju neuromreže. Razvojna kompanija ovog perspektivnog sustava "Roselektronika" vjeruje da će njihov sustav omogućiti povećanje efikasnosti borbenih sustava za 3-4 puta bez prisustva čoveka.

"Sustav je u stanju upravljati mješovitim jedinicama, koje se sastoje od tradicionalnih sredstva naoružanja i robotiziranih sustava. Na ovaj način se pitanje uvođenja ovog sustava u operativno naoružanje ruske vojske može postaviti već danas, jer smo svjedoci da se već usvajaju robotizirani sustavi vojne namjene, kao što su zemaljske stanice i bespilotne letjelice, udarna sredstva, koja su opremljena suvremenim automatiziranim sustavima upravljanja i navođenja", rekli su na sajmu stručnjaci koji sudjeluju u razvoju ovog projekta.

Poslije detekcije cilja putem sredstava izviđanja (satelit, dron ili radarska stanica), podaci o uočenom objektu se šalju u zapovjedni mobilni punkt. U njemu sustav obrađuje dostavljene informacije i formira naredbu koja se upućuje udarnim borbenim sredstvima (artiljerijsko-raketnim sustavima). Pored vojske, ovaj sustav se može koristiti i u spasilačkim misijama, prilikom gašenja velikih požanja (upravljanje vatrogasnom specijalnom tehnikom), bespilotnim letjelicama za transport i robotiziranim poljoprivrednim strojevima.

Specnazu potreban oklopljeni transporter "Štorm"

Holding "Vertoleti Rossii" (dio Rosteha) je na statičkoj izložbi predstavio jedan od najbolje zaštićenih i borbeno najosposobljenijih vojno-transportnih helikoptera na svijetu koji nosi oznaku Mi-17Š "Štorm".

Paket modernizacije helikoptera, koji nosi oznaku Mi-171Š "Štorm", sastoji se od poboljšanje grupe motora uvećane snage, poboljšane glavne elise helikoptera na kojoj se nalaze lopatice napravljene od kompozita, kao i elise zadnjeg pomoćnog rotora, kao i sustav protuelektronske obrane helikoptera "Prezident-S".

Inženjeri holdinga "Vertoleti Rossii" su posebnu pažnju posvetili unapređenju oklopne zaštite letjelice. Nisu samo ojačani dijelovi helikoptera gdje se nalaze pilotska posada i čvorišta glavnih agregata/sustava, nego i desantni odsjek koji je predviđen za pripadnike desantnog pješaštva, ali i za različite vrste tereta (buggy "Čaborz"). Dvoje bočnih kliznih vrata koja se nalaze s obje strane letjelice, kao i rampa na njezinom zadnjem dijelu, značajno ubrzavaju mobilnost desantnog pješaštva (ulazak i izlazak), što je od velike važnosti prilikom izvođenja operacije helikopterskog desanta.

Pored toga, na helikopteru je primijenjen usavršen paket naoružanja koji se sastoji od teških mitraljeza kalibra 12,7 mm i novih tipova vođenog raketnog naoružanja. Na helikopteru je integriran novi optoelektronički kompleks OPS-24N-1L koji je dio napadno-navigacijskog sustava helikoptera.

Na statičkom dijelu izložbe je predstavljen i model moderniziranih borbenih helikoptera Mi-35P, koji se počeo serijski proizvoditi. Kako je priopćila informativna služba holdinga "Vertoleti Rossii", unaprijeđena verzija Mi-35P se može efikasno primijeniti u borbi protiv neprijateljskih oklopno-mehanizovanih snaga, ali se također može koristiti i kao sredstvo desanta – za prijevoz od osam pripadnika specijalnih jedinica u punoj ratnoj opremi. Pored toga, ovaj helikopter ima funkciju u obavljanju sanitarnih i transportnih zadataka. Modernizirani helikopter će dobiti novi kompleks za upravljanje vatrom pomoću kojeg će se navoditi suvremena ubojna sredstva, kao i optoelektronički sustav.

"Mi ćemo ove helikoptere osposobiti da koriste suvremene vođene rakete 'Ataka' ili 'Vihor'", prenio je riječi prvog čovjeka holdinga "Helikopteri Rusije" internetski portal Vzgljad. On je dodao da će paket modernizacije Mi-35P povećati njihov rok eksploatacije. Poslije remonta će njihov životni vijek biti produžen na 45 godina. Na ovaj način se opravdava svaki rubalj uložen u modernizaciju ovih letjelica.

"Značajno je poboljšana upravljivost helikoptera, a optimiziran je i njegov ubojni arsenal. Mi-35P se može jednako uspješno primijeniti i u brdsko-planinskom području, u uvjetima visokih temperatura i atmosferi s visokim postotkom vlage, danju i noću", priopćila je informativna služba holdinga, a prenio internetski portal RG.

Pored toga, posjetitelji su mogli vidjeti novi tip lopatica za glavnu elisu helikoptera s karakterističnim vrhom u obliku sječiva. Središnji aerodinamički institut Žukovskog i OKB Mil pokrenuli su prije dvije godine niz projekata u cilju povećanja maksimalne i krstareće brzine borbenih helikoptera (maks. do 400 km/h). Nove lopatice glavnog rotora smanjuju negativne aerodinamičke efekte koji se događaju kod klasičnog tipa lopatica, pri velikim brzinama. Zamjena lopatica na glavnom rotoru helikoptera omogućava povećanje tehničko-taktičkih sposobnosti letjelice kada je u pitanju maksimalna brzina. Ovo je svojevremeno objavio i ruski internetski portal TASS. Prva letjelica na kojoj će biti isproban novi tip lopatica bit će duboko modernizirani udarni helikopter Mi-28NM.

Obrana od virusa

Pored najšire lepeze naoružanja i vojne tehnike, državni koncern Rosteh je dio svoj programa posvetio i borbi protiv pandemije koronavirusa. Na ekspoziciji su se mogli vidjeti termovizijski uređaji, različita medicinska oprema, a također i senzori za detekciju koronavirusa u zraku.

Ovo tehničko rješenje je na forumu po prvi put demonstrirao holding "Švabe". Automatski kompleks detekcije patogenih bioloških agenasa "Detektor-BIO" je napravljen u suradnji s NIC za epidemiologiju i mikrobiologiju ruskog Ministarstva zdravstva i Krasnogorskog zavoda S. A. Zvereva.

Tehnika je namijenjena za detekciju bakterija, virusa i drugih toksina, uključujući i COVID-19. On može istvoremeno identificirati 86 markera različitih infektivnih bolesti. Analiza kontanimiranog prostora traje od 10 do 30 minuta, ovisno o koncentraciji patogena i drugim faktorima. Uređaj ima veliku autonomiju rada. Posebno je pogodan za opremanje zatvorenih prostora gdje se masovno okupljaju ljudi, kao što su aerodromi, autobusne i željezničke stanice, podzemna željeznica i sl. Uređaj je već uspješno završilo državna testiranja i očekuje se njegova serijska proizvodnja.