Kalašnjikov napravio prvu sačmaricu za iPhone

Koncern Kalašnjikov nedavno je predstavio svoju prvu "pametnu" pušku - MR-155 Ultima s ugrađenim računalom u kundaku i videokamerom na cijevi.



Puška izgledom podsjeća na oružje iz videoigara, futuristička sačmarica s modernim dodacima kao da je stvorena za uništavanje čudovišta iz podzemlja. U kundaku je ugrađeno računalo sa zaslonom, Wi-Fi ruter, Bluetooth, baterija i ostala elektronika.

Predstavnici koncerna Kalašnjikov ističu bez okolišanja da je Ultima namijenjena novim korisnicima koji žele ući u svijet oružja i u rukama imaju elegantnu modernu igračku.



Da, upravo igračku, budući da su za iskusne strijelce ili vojnike ovi dodaci, ugrađeni u kundak prije svega - neugodni, nego li inspirativni. Razlog je jednostavan. Blještavi ekran na suncu s ogromnim brojem informacija koji stvara prepreke ciljničkoj liniji, ne pomaže strijelcu, već ometa.

S druge strane, pametna puška predstavlja prvi korak u budućnost uvođenja informacijskih tehnologija u lako streljačko oružje. Sasvim je blizu dan kada će računalo u pušci moći samo čitati sve informacije na bojnom polju, navoditi oružje na neprijatelja i djelovati zajedno s borcem, ostavljajući mu da on donese odluku, hoće li otvoriti vatru ili ne.

Međutim MR-155 zasada nema ni jednu od tih funkcija, puška nije u stanju na terenu identificirati negativce. Riječ je o oružju za one koji vole otići van grada za vikend na gađanje iz osobnog zadovoljstva.

Što sve može prvo računalo u pametnoj pušci

Postavljanje i sučelje računala nove MP-155 Ultima na neki način podsjeća na mini akcijske kamere. U realnom vremenu možete na pametnom telefonu gledati sve što puška "snima". Pritom zaslon može biti u svojstvu ciljnika, kada se na zaslonu prikaže ciljnička mušica.



U računalu također postoji niz osnovnih funkcija za strijelca, ugrađeni brojač bilježi broj hitaca i pogodaka, vrijeme i brzinu gađanja, broj pogođenih ciljeva. Jednostavnije rečeno, osnovni sklop funkcija neophodnih osobi koja usavršava svoju vještinu gađajući ciljeve na poligonu.

Pritom u računalu postoji ugrađen kompas i GPS modul koji ukazuje na lokaciju puške.



Kada se isprazni baterija puška se može napuniti ili informacija prebaciti na računalo, preko USB konektora s bočne strane.

Kada i gdje se može kupiti

"Baza" puške MP-155 Ultima nije nova. Riječ je poluatuomatskoj glatkocijevnoj pušci kalibra 12/76 koja se odavno dokazala na tržištu.

Dužina kundaka sačmarice iznosi 71 centimetar. Efektivni domet je standardni za glatkocijevnu pušku kalibra 12/76, a to znači oko 50 do 70 metara.



Cijena takve puške u standardnoj opremi bez dodataka u moskovskim trgovinama iznosi oko 500 dolara.



Koncern Kalašnjikov ne otkriva cijenu novog modela. Prema glasinama takva igračka koštat će najmanje 1400 dolara. Jedino što se zna pouzdano je kada će se puška pojaviti na tržištu, a to je u siječnju iduće godine.