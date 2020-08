Bjelorusija i Rusija potpisale niz ugovora o nabavi ruskog naoružanja

Russia Beyond Hrvatska

Ugovorima je precizirano opremanje bjeloruske vojske oklopnim borbenim transporterima BTR-82A i desantno-jurišnim helikopterima Mi-35M. Pravu poslasticu predstavlja potpisivanje plana zajedničke suradnje s koncernom "Almaz-Antej", koji predviđa isporuku najsuvremenijih ruskih PZO/PRO sustava jedinicama bjeloruske vojske do kraja 2025. godine.

Minsk i Moskva su potpisali ugovore oko nabave, remonta i održavanje suvremene vojne tehnike, prenosi internetski portal gazeta.ru, pozivajući se na informacije iz Ministarstva obrane Bjelorusije.

Konkretno, potpisan je ugovor oko nabave dva bataljuna borbenih oklopnih transportera BTR-82A, kao i prvog kontigenta koji će se sastojati od četiri desantno-jurišna helikoptera Mi-35M.

Pored toga, bjeloruska vojska i koncern "Almaz-Antej" su potpisali plan zajedničke suradnje kada je u pitanju nabava najsuvremenijih sustava protuzračne i proturaketne obrane u razdoblju od 2021. do 2025. godine.

BTR-82A predstavlja duboku modifikaciju oklopnog transportera BTR-80 koje bjeloruska vojska ima u svom naoružanju. Probni modeli ovog vozila su napravljeni 2009. godine. Oklopni transporter je četiri godine kasnije usvojen u naoružanje ruske vojske. Masa vozila iznosi 15 400 kilograma. Ovaj transporter je sposoban prevoziti do 10 vojnika s punom borbenom opremom. Opremljen je dizelskim motorom koji generira 300 konjskih snaga. Zahvaljujući ovome, ali i oslanjanju na kotače, BTR-82A na cesti može dostići brzinu i do 100 km/h. Prilikom savladavanja vodenih prepreka, "osamdesetdvojka" plovi brzinom do 9 km/h. S punim rezervoarima ovaj oklopni transporter može savladati put u dužini 600 km.

Naoružan je automatskim topom 2A72 kal. 30 mm s kojim je spregnut mitraljez u kal. 7,62 mm. Maksimalna brzina paljbe koju ostvaruje ovaj top je oko 300 granata u minuti. Energija granate omogućava efektivnu borbu protiv žive sile neprijatelja na daljinama i do 4000 metara, kao i lakooklopljene borbene tehnike do 2000 metara. Pancirna potkalibarna granata "Kerner" u kal. 30x165 mm može probiti homogenu čeličnu ploču debljine 30 mm koja je naslonjena pod kutom od 60 stupnjeva, s daljine od 1000 metara. Modernizirane varijante ovog transportera (BTR-82AT) mogu biti naoružane i protutenkovskim vođenim raketama "Kornet".

Mi-35M predstavlja duboku modernizaciju udarnog helikoptera Mi-24V/VP s ciljem unapređenja letno-tehničkih i eksploatacijskih karakteristika letjelice, kao i značajnog unapređenja napadno-navigacijskog kompleksa koji može koristiti proširen asortiman ubojnog tereta. Ova modifikacija je dobila oznaku Mi-24VM (eksportna verzija Mi-35M).

Helikopter karakterizira savršenija struktura helikopterske elise koja se dobila upotrebom specijalnih kompozitnih materijala na bazi fiberglasa/stakloplastike, a koja je primijenjena i u slučaju udarnog helikoptera novije generacije Mi-28N. Zatim, značajno je unaprijeđen i proširen asortiman visokopreciznog naoružanja, kao i napadno-navigacijski kompleks. Ovi tehnološki postupci su osigurali i produženje eksploatacijskog roka upotrebe helikoptera na razdoblje i do 15 godina.

Primijenjeni tehnološki postupci u izradi Mi-24VM (Mi-35M) u ukupnom zbroju povećavaju učinkovitost same letjelice za čak 2x u odnosu na njegovog prethodnika Mi-24/Mi-25 i njegove brojne verzije.