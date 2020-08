U Rusiji primijećen modernizirani "Patrulj" za jedinice vojne policije (FOTO)

Russia Beyond Hrvatska

Automobil specijalne namjene "Patrulj" osigurava zaštitu osobnog sastava od streljačkog streljiva i mina. On je namijenjen za izvođenje operacija prilikom patroliranja, izviđanja i transporta manje taktičke formacije ranga odjeljenja. Oklopno sredstvo je napravljeno na bazi ratnih iskustava, prije svega kada se govori o operacijama u urbanim zonama. Vozilo se može opremiti vatrenim modulom (krov vozila) koji predstavlja daljinski upravljanu borbenu stanicu DUBS, kao i drugim vrstama vojne i specijalne opreme.

Korpus vozila se sastoji od varenog oklopa, koji je integriran na šasiju kamiona KaMAZ-43502 (pogon 4×4). Bazična zaštita vozila je u rangu četvrte klase po standardu GOST R-50963, što osigurava zaštitu posade i glavnih agregata na vozilu od streljiva 7,62 mm. Na bazičnu oklopnu zaštitu je moguće postaviti dodatni sloj oklopa koji "Patrulj" podiže na kategoriju 6A klase. Prema informacijama ruskih medija, protuminska zaštita ima sposobnost izdržati nagaz na standardnu minu ili improvizirano minsko-eksplozivno sredstvo ekvivalenta 2 kg TNT-a. Bočne stranice oklopnog automobila su u stanju zaštititi unutrašnjost vozila od eksplozije minsko-eksplozivnog sredstva koje odgovara ekvivalentu 5 kg TNT-a, sa svega dva metra daljine.

Desantno odjeljenje je razmješteno u potpuno oklopljenom segmentu vozila, u njegovom srednjem i zadnjem dijelu. Tu su instalirana i antitraumatska sjedišta koja imaju funkciju amortizacije vanjskih sila koje nastaju uslijed eksplozije mine ili slično, i sprečavanja povređivanja vojnika koji se nalaze u vozilu. Prilikom prijevoza tereta sjedišta se sklapaju. Za ulazak i napuštanje vozila posada i desantno odjeljenje imaju na raspolaganju pet vrata (dva naprijed za posadu i tri u dijelu s desantnim odjeljenjem). Ovo u velikoj mjeri ubrzava ulazak u vozilo i njegovo napuštanje. U zadnjem odsjeku vozila desantno odjeljenje ima osam montiranih puškarnica iz kojih se može direktno djelovati iz vozila. Modifikacija ovog modela omogućava integraciju protiv kumulativnih rešetki na sve otvore koji se nalaze na vozilu.

"Patrulj" je opremljen motorom KaMAZ 740. 625-260. Ovaj motor je u stanju generirati 260 konjskih snaga, što vozilu osigurava ostvarivanje maksimalne brzine na cesti od 100 km/h. Težina vozila iznosi 11 750 kg. Njegova nosivost je 1500 kilograma različitog tereta ili 10 ljudi sa zapovjednikom i vozačem. U koliko se ukaže potreba, "Patrulj" može vući prikolicu težine 5000 kg.

Unatoč velikoj masi, vozilo posjeduje odlične parametre prohodnosti. Ono se može koristiti na svim terenima, uključujući i one koji se nalaze na nadmorskoj visini iznad 4 tisuće metara. "Patrulj" je u stanju bez nekih većih problema savladati rov ili vertikalni zid visine 60 cm. Ekonomična potrošnja goriva mu omogućava savladavanje udaljenosti i do 1000 km s jednim punim rezervoarom. Blindirani automobil je opremljen i hidrauličnim vitlom kojim može vući drugo vozilo težine do 6000 kg. Vozilo je opremljeno suvremenim sustavom klimatizacije koji mu omogućava eksploataciju u ekstremnim meteorološkim uvjetima (temperature u rasponu od -45 +45 stupnjeva Celzija).