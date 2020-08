Iznenađenje na sajmu "Armija-2020": Rusi prikazali laser "Rat" za borbu s dronovima kamikazama

Samohodno vozilo s borbenim modulom na koji je integriran laser privukao je veliku pažnju zainteresiranih posjetitelja Međunarodnog vojno-tehničkog sajma suvremenog naoružanja i vojne tehnike "Armija-2020". Kompleks "Rat" se bazira na originalnoj oklopnoj šasiji, na kojoj je vidljiv utjecaj inženjera KaMAZ-a, piše RG.

Osnovna namjena laserskog kompleksa "Rat" je detekcija i klasifikacija bespilotnih letjelica i njihovo uništenje djelovanjem sustava zasnovanog na mikrovalnom oružju, koje vrši učinkovitu opstrukciju i pucanje kanala za upravljanje, ali i djelovanjem laserskog snopa, gdje dolazi do fizičkog oštećenja drona i njegove likvidacije.

U sastav kompleksa "Rat" ulaze oklopno vozilo SBA-70K2, radarsko-opažačka stanica, mikrovalni sustav za onesposobljavanje bespilotne letjelice, kompleks za automatsko raspoznavanje i ometanje telekomunikacijskih kanala za upravljanje bespilotnim letjelicama, laserski sustav za fizičku likvidaciju bespilotne letjelice, optoelektroničke sklopke, jedinstveni sustav borbenog upravljanja s elementima umjetne inteligencije koji osigurava integraciju, obradu i primopredaju podataka.

Minijaturna radarska stanica je u stanju otkriti zračne objekte koji imaju radarsku refleksiju ekvivalenta 0,01 m2 na daljini do 3500 metara. Pritom se ovaj objekt može kretati brzinom do 200 km/h. Mikrovalni usmjereni snop može učinkovito opstruirati elektroniku koja se nalazi na dronovima u radijusu do 2500 metara.

Ovaj sustav je u stanju bez prisustva čovjeka osigurati kružno skeniranje zračnog prostora u automatskom režimu rada. Kompleks je u stanju na udaljenosti do 1000 metara detektirati i raspoznati širok spektar telekomunikacijskih kanala koji se nalaze u radnom dijapazonu od 2-6 gigaherca. Ukoliko neprijateljska bespilotna letjelica uspije nekako probiti prednju obrambenu barijeru koja se kreće u rasponu 1,5-2,5 km od vozila, ulazi u zonu efektivnog dometa laserskog oružja koji svojim usmjerenim energetskim snopom zajamčeno uništava letjelicu. Tom prilikom ne dolazi samo do potpune opstrukcije optoelektroničkih uređaja koji se nalaze na letjelici, nego i do fizičkog uništenja samog aparata.

Što se tiče platforme komplesa "Rat", ona se sastoji od oklopnog vozila na kotačima SBA-70K. Ovo vozilo je u stanju s punim rezervoarom prevaliti udaljenost od 1000 km. Njegova brzina je do 100 km/h, pogon je na svih šest kotača (6x6). Oklopna zaštita vozila jamči obranu od streljačkog oružja do kalibra 7,62 mm. Oklopna kapsula vozila SBA-70K je u stanju izdržati eksploziju nagazne mine ekvivalenta 4 kg TNT-a. Također, ukoliko dođe do oštećenja, pneumatika vozila može prijeći razdaljinu od 50 km i tom prilikom ostvariti vrijednosti brzine kretanja do 50 km/h.