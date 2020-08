To više nisu stvarčice iz prodavaonice igračaka: Šojgu fasciniran novitetima na forumu "Armija-2020"

Russia Beyond Hrvatska

Ministarstvo obrane RF/Global Look Press

Ministarstvo obrane RF planira do kraja tekuće godine s vojno-industrijskim sektorom sklopiti krupne ugovore o proizvodnji bespilotnih letjelica i robota. To je u ponedeljak priopćio ministar obrane Rusije Sergej Šojgu.

"Ako pitate što me je začudilo, pa čak i jako obradovalo, to je činjenica da smo mi ove godine ostvarili tako veliki napredak u sferi bespilotne avijacije i robotike. O tome se mnogo pričalo i još uvijek se priča. Ali sada je situacija takva da ćemo već krajem godine potpisivati krupne ugovore o isporuci velikih serija <...> Imamo veliki arsenal bespilotne avijacije, oko dvije tisuće različitih sustava", rekao je Šojgu u ponedeljak u emisiji televizije "Zvijezda", odgovarajući na pitanje koji su najznačajniji noviteti na Međunarodnom vojno-tehničkom forumu "Armija-2020".

On je tom prilikom istaknuo da se radi o sustavima naredne generacije, napravljenim uz primjenu "potpuno novih tehnologija".

Ministar je također skrenuo pažnju na impozantne rezultate ruske vojne industrije u sferi robotike. "Sada su napravljeni roboti koji praktički vrše funkciju borca, samo što nisu toliko ranjivi <...> Vidio sam robote koji se montiraju na tešku tehniku, robote koji se bave deminiranjem. To više nisu stvarčice slične igračkama iz prodavaonice, to je ono što danas predstavlja ozbiljnu opasnost, to je ozbiljno oružje", rekao je Šojgu.

On je naglasio da ti roboti "praktički imaju neuronske mreže za upravljanje i elemente umjetne inteligencije". Ministar je također obratio pažnju na proizvode koje vojna industrija pravi za civilnu upotrebu i koji se koriste u medicini, građevini, inženjeriji i drugim, prvenstveno građanskim sferama.

"Ja ne mogu opisati svih 28 000 raznih modela predstavljenih na forumu. Ako je od toga samo 10% najsuvremenija i najnovija tehnika koja se tek uvodi, onda je to opet 2800 modela. Predugo bi trajalo da se sve to opiše, najbolje je otići i pogledati", istaknuo je Šojgu.