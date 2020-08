Mi-28N s novim tipom lopatica "za velike brzine" ušao u fazu testiranja

Russia Beyond Hrvatska

"Lopatice novog oblika se u ovom trenutku testiraju u tvorničkim uvjetima, na helikopterima Mi-28N", kratko su rekli u informativnoj službi državne korporacije Rosteh, prenosi internetski portal RG.

Središnji aerodinamički institut Žukovskog i OKB Mil pokrenuli su prije dvije godine niz projekata u cilju povećanja maksimalne i krstareće brzine borbenih helikoptera (maks. do 400 km/h). Nove lopatice glavnog rotora smanjuju negativne aerodinamičke efekte koji se događaju kod klasičnog tipa lopatica, pri velikim brzinama.

Zamjena lopatica na glavnom rotoru helikoptera omogućava povećanje tehničko-taktičkih sposobnosti letjelice kada je u pitanju maksimalna brzina. Ovo je svojevremeno objavio i ruski internetski portal TASS.

Podsjećamo da ja prošle godine u operativne helikopterske jedinice ruske vojske počela ulaziti modernizirana verzija udarnog helikoptera Mi-28NM, kod koje je primijenjen paket modernizacije nastao na temelju borbenog iskustva letjelice Mi-28N na tlu Sirije. Modernizirana letjelica je dobila novi motor, a također i avioniku s najsuvremenijim napadno-navigacijiskim sustavom koji ima sposobnost suradnje s izviđačkim i udarnim bespilotnim letjelicama. Ono što je posebno zanimljivo jest ozbiljno tehničko unapređenje upravljačkih funkcija na helikopteru. Naime, inženjeri su konstruirali sustav dvostrukih komandi, što drastično povećava stupanj preživljavanja ukoliko dođe do ranjavanja jednog od članova posade. U odnosu na bazičnu verziju "Noćnog lovca" dvostruko je povećana zona otkrivanja ciljeva te su poboljšane manavarske sposobnosti letjelice, integriran je snažniji motor i dodano visokoprecizno naoružanje povećanog dometa. Ova letjelica za razliku od bazičnih modela ima bolje performanse kada je u pitanju krstareća i maksimalna brzina. Letjelica je dodatno oklopljena, što je povećalo njezinu težinu. Sve ove tehničke izmjene omogućavaju moderniziranom helikopteru Mi-28NM rješavanje širokog spektra zadataka, od operacija zračnog izviđanja pa sve do uništenja zemaljskih i zračnih ciljeva. Ruska vojska planira do kraja 2027. godine nabaviti 98 moderniziranih udarnih helikoptera Mi-28NM.