Napravljen automat "Kalašnjikov" za streljivo NATO-a

🔥Новинка! Экспериментальный автомат АК-19. ⠀ Применяемый патрон — 5.56 NATO. Длина ствола — 415 мм. Шаг нарезов — 178 мм. Масса — 3,350 г. ⠀ ✅ Облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой. ✅ Новое исполнение целика. ✅ Щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя. ⠀ Гости военно-технического форума «Армия-2020» смогут первыми оценить новинку «Калашникова». Мероприятие пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот». Дни массового посещения для всех желающих: 27-29 августа. ⠀ Приходите в демоцентр Концерна «Калашников», чтобы увидеть АК-19 своими глазами. #КалашниковНаАрмии2020