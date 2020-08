Ruski konstruktori povećali deplasman nosača helikoptera klase 23900 na 30+ tisuća tona?

Dva ruska univerzalna desantna broda (rus. skr. UDK), čija je izgradnja započela u brodogradilištu "Zaliv" na Krimu, po modificiranom će projektu moći nositi 16 udarnih palubnih helikoptera, uključujući i udarne palubne bespilotne letjelice. Prema novom projektu, ukupan deplasman univerzalnog nosača helikoptera će premašiti 30 000 tona, priopćili su internetskom portalu TASS izvori iz ruske vojne industrije.

"Tehničko- taktičke karakteristike broda su se značajno izmijenile tijekom faze njegovog projektiranja. Deplasman broda je uvećan na preko 30 000 tona (ranije je projektirana težina iznosila 25 000 tona). Na palubi broda će se nalaziti 16 helikoptera široke nomenklature, ali i izviđačke i udarne bespilotne letjelice. Na brodu će se moći transportirati do 1000 pripadnika mornaričkog pješaštva s kompletnim naoružanjem i opremom", rekao je za ovaj internetski portal njegov sugovornik iz brodograđevinske kompanije.

On tom prilikom nije precizirao o kakvim će se konkretno bespilotnim letjelicama raditi. Prema riječima ovog izvora, svaki univerzalni desantni brod će u svojim dokovima nositi do četiri desantna čamca. On je napomenuo da će ruska vojska svoj prvi univerzalni desantni brod (nosač helikoptera) dobiti do kraja 2025. godine, dok će drugi biti izgrađen do kraja 2027. godine.

Ministarstvo obrane Rusije je u svibnju potpisalo ugovor o izgradnji dva univerzalna desantna broda čija vrijednost iznosi 100 milijardi rubalja. U prvi mah se pretpostavljalo da će jedan univerzalni desantni brod imati deplasman od 25 000 tona te da će se na njemu moći prevoziti do 900 vojnika i 20 teških helikoptera.

Nešto više o klasi UDK-23900

Univerzalni desantni brodovi, poznati kao nosači helikoptera, namijenjeni su za prijevoz teške grupe helikoptera različite namjene (na jednom "Mistralu" - do 16 helikoptera; na američkom nosaču helikoptera klase "Wasp" - više od 30 helikoptera), kao i za prijevoz grupe od nekoliko stotina, pa do više od 1000 pripadnika mornaričkog pješaštva s naoružanjem i opremom. Ovi brodovi u svom sastavu imaju desantne čamce koji na sebi mogu prevoziti pripadnike mornaričkog pješaštva, kao i oklopno-borbenu tehniku.

Prva dva ruska univerzalna desantna broda ("Ivan Rogov" i "Mitrofan Moskalenko") grade se u brodogradilištu "Zaliv" koje se nalazi na Krimu. Njihova izgradnja je započela 20. srpnja ove godine. Brodovi se rade po projektu 23900 koji su napravili inženjeri Zelenodoljskog PKB.