Zašto Rusija modernizira najveće helikoptere na svijetu: Superteški transporter Mi-26T2V

Projekt modernizacije bazične verzije helikoptera na standard Mi-26T2V je uključen u strateški dokument Ministarstva obrane Rusije, koji planira opremanje ruske vojske novim sredstvima do 2027. godine. U ovom trenutku vojska ima namjeru nabaviti do 10 moderniziranih letjelica. Prvi serijski model moderniziranog helikoptera Mi-26T2V je dužan isporučiti se Zračno-svemirskim snagama ruske vojske do kraja 2021. godine.