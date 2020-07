Ruski ratni brodovi dobivaju nove artiljerijske module opremljene topovima visoke balistike AU-220M

Brodski modul AU-220M se može integrirati na borbene čamce i brodove manjeg deplasmana, prenosi internetski portal RG.

Kako je prenio generalni direktor Znanstveno-istraživačkog instituta CNII "Burevestnik" Georgij Zakamennih, stručnjaci su pozitivno odgovorili na mogućnost upotrebe ovog topa u jedinicama ruske ratne mornarice, točnije na brodskim platformama.

Tehničko-taktičke karakteristike topa AU-220M

Topovi visoke balistike u kal. 57 mm su nešto potpuno novo, i to ne samo u ruskim, nego i u svjetskim razmjerima kada je u pitanju opremanje oklopne borbene tehnike. Konkretno, radi se o topu "A-220M" kalibra 57 mm, koji je dio robotizirane kupole koju u kompletu proizvodi čuveni ruski biro "CNII Burevestnik". Očekuje se da će ovaj top za tri puta po daljini i za gotovo šest puta po visini premašiti efektivni domet automatskog topa 2A72, što je zaista radikalan pomak. Pri tome bi on imao borbenu brzinu gađanja do 120 granata u minuti (2A72-330 gr/min), ali i daleko veće efekte vatre na cilju. Na primjer, potkalibarna granata kalibra 57×348 mm SR ispaljena iz ovog topa moći će kao od šale "prostrijeliti" i najteža oklopna borbena vozila pješaštva, kakvo je, primjerice, njemački BVP Schützenpanzer Puma. Pretpostavke su da će novo streljivo na udaljenostima većim od 1500 metara imati sposobnost probiti homogenu pancirnu ploču debljine i do 150 mm.

Posebno se naglašava i paralelni razvoj specijalnih tipova streljiva, koji će se naći zajedno sa standardnim granatama u kal. 57 mm, kao što su rasprskavajuće-obilježavajuća granata OR-218U i probojna BR-281U.