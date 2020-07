Švedski stručnjaci zabrinuti zbog iznenadne pojave divovske podmornice 949A "Antej" u Baltičkom moru

Russia Beyond Hrvatska

Nuklearna napadna podmornica klase 949A "Antej" (NATO kodifikacija Oscar-II) naoružana je, između ostalog, i torpedima koja nose atomske bojeve glave. Njihova snaga se kreće u rasponu od 15-200 kilotona i uglavnom se primijenjuju u borbi protiv drugih podmornica, ali i velikih površinskih objekata (raketne krstarice, razarači, udarne pomorske grupe koje predvode nosači aviona i sl.).

Ovo "podvodno čudovište" je dugačko 154 metra, a pogone ga dva nuklearna reaktora koja ga mogu potjerati do brzine od 30 čvorova. Maksimalna širina podmornice iznosi 18,2 metra, a ukupni deplasman dostiže 14 700 tona/23 860 tona pod vodom. Usporedbe radi, najveća podmornica švedske mornarice dugačka je svega 60 metara i pogoni je dizel-električni pogon, prenosi internetski portal inosmi.ru.

"Radi se o ogromnom podvodnom objektu koji nije pogodan za veličinu akvatorija Baltičkog mora. Ovakve podmornice je vrlo lako pratiti", smatra švedski stručnjak.

Međutim, ako je tako, što onda ova podmornica uopće radi u vodama Baltičkog mora?

"U ovom trenutku ja nemam odgovor na to pitanje. Ostaje nam vidjeti. Moguće je da će u perspektivi biti održane neke vojne vježbe (u narednih nekoliko tjedana). U svakom slučaju, u Baltičko more je uplovilo jedno vrlo moćno borbeno sredstvo", ističe Niklas Granholm.

Nuklearna torpeda

Poznato je da napadne podmornice ove klase mogu nositi 24 krstareće rakete velikog dometa koje su opremljene nuklearnim bojevim glavama. Međutim, švedski stručnjak s Instituta za obrambena istraživanja upozorava da bi u njihovom arsenalu mogla biti i nuklearna torpeda.

Najslabija bojeva glava koju nose ova torpeda su ekvivalneta 15 kilotona, što je usporedivo s eksplozijom atomske bombe prilikom uništenje japanskog grada Hirošime. Međutim, ova torpeda mogu nositi atomske bojeve glave koje produciraju snagu eksplozije od 200 kilotona, što je 12-13 puta snažnije od spomenute eksplozije.

"Generalno, radi se o bojevim glavama koje su prilično velike. Točnije, postoje dva tipa ovih bojevih glava. Manji i veći. Prvi tip je namijenjen za borbu protiv podmornica uvjetnog neprijatelja, dok je drugi tip namijenjen za borbu protiv velikih ratnih brodova. Krstareće rakete su namijenjene za borbu protiv američkih nosača aviona koji posjeduju široku zonu djelovanja", ističe švedski stručnjak.

Demonstracija vojne moći

Prema mišljenju Niklasa Granholma, ovaj tip podmornice se savršeno uklapa u novu rusku koncepciju upotrebe njezinih pomorskih snaga.

"Rusija na ovaj način demonstrira svoju vojnu moć. Ove podmornice se uvode na vojne vježbe na kojima izvode manevre i potom se brzo vraćaju u svoje baze. Konkretno, ovaj tip podmornice je konstruiran za realizaciju operacija na prostoru Sjevernog Atlantika i Barentsovog mora. Njezin osnovni zadatak je obrana glavnih udarnih nuklearnih snaga strateške namjene koje se nalaze na sjevernom pravcu", smatra švedski stručnjak.

Ne treba uopće ni zamisliti kakve bi se razorne posljedice mogle dogoditi ukoliko bi kojim slučajem došlo do velike havarije na ovim izuzetno opasnim podvodnim objektima. Naime, na podmornicama ove klase su registrirani česti incidenti koji su uglavnom lakše prirode, no koji su vrlo opasni, s obzirom na to da se radi o sredstvu koje je "načičkano" torpedima i raketama koje nose atomske bojeve glave, i koje povrh svega pogone dva nuklearna reaktora.

Najpoznatiji incident s "Antejima" dogodio se prije 20 godina, kada je napadna podmornica "Kursk" potonula uslijed neplanirane eksplozije torpeda koji se nalazio u spremniku podmornice. Tom prilikom su poginuli i svi članovi posade koji su zajedno s njom potonuli na morsko dno.

"Ukoliko se na nuklearnoj podmornici koja je naoružana torpedima s atomskim oružjem dogodi velika havarija, to bi mogao biti veliki problem", upozorava prvi čovjek istraživačkog sektora Instituta za obrambena istraživanja Niklas Granholm.

Inače, ruska vojna industrija je na bazi podmornica klase 949A "Antej" (NATO kodifikacija Oscar-II) razvila projekt njihove modernizacije, koji se prije svega tiče ozbiljnog unapređenja njezinog udarnog potencijala. Pun paket modernizacije je već prošla napadna podmornica ove klase koja nosi oznaku K-186 "Omsk" (Tihooceanska flota).

Prema pisanju ruskog internetskog portala Rambler, modernizirana podmornica "Omsk" će umjesto 24 rakete P-700 "Granit" nositi modernije protubrodske supersonične rakete P-800 "Oniks" i to u broju od 72 komada. Nije isključeno da će ovaj raketonosac biti naoružan i podmorničkom verzijom subsonične krstareće rakete "Kalibr" dometa 2500 km.