Osobni "tetejac" Mihaila Kalašnjikova (VIDEO)

Mihail Kalašnjikov je u ljeto 1942. dobio poluautomatski pištolj TT proizveden 1933. godine. To oružje je pratilo čuvenog konstruktora kroz čitav život.

Videoprilog o ovom pištolju objavio je koncern "Kalašnjikov". Mihail Timofejevič je dobio TT kada je zapovjedništvo Srednjoazijskog vojnog okruga donijelo odluku da konstruktoru povjeri konstruiranje novih modela naoružanja. Pištolj mu je bio potreban za proučavanje i testiranje.

Kalašnjikov je završio svoju službu u oružanim snagama krajem 1945. godine. Poslije toga je u vojsci imao status civila. Trebao je vratiti oružje, no nekako ga je uspio zadržati. Pištolj ga je pratio do kraja života i to potpuno legalno. Sada se oružje čuva u Vojno-povijesnom muzeju artiljerije, inženjerije i veze.