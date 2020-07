Američki StormBreaker vs. ruski Drelj: Koja je bomba ubojitija?

Ruska planirajuća aviobomba "Drelj", efektivnog dometa do 30 km, "Armija-2016".

U SAD-u je uspješno realizirano testiranje zrakoplovne bombe mod. GBU-53/B StormBreaker, koja će ući u sastav kompleksa poluautomatskog visokopreciznog oružja Golden Horde. Istovremeno s ovim planovima i ruska je vojka započela s testiranjem svoje planirajuće zrakoplovne bombe "Drelj", koja zahvaljujući snažnom eksplozivnom punjenju može uništiti gotovo cjelokupnu artiljerijsku bateriju.

U daljnjem tekstu ćemo pokušati odgovoriti na pitanje koje zanima većinu zaljubljenika u suvremeno naoružanje. Koja je bomba efikasnija?

Američki GBU-53/B StormBreaker?

Mike Jarrett, zamjenik prvog čovjeka američke korporacije Raytheon Air Warfare Systems (struktura koja je specijalizirana za proizvodnju zrakoplovnih bombi), nazvao je ovaj projekt velikim iskorakom kada je u pitanju ova vrsta naoružanja.

"Mi smatramo da će zrakoplovna bomba SDB II promijeniti pravila igre. Ona se neće oslanjati isključivo na sustav globalnog pozicioniranja, preko kojeg uništava svoje ciljeve. Bomba će biti u stanju samostalno pronaći i uništiti svoju metu", ističe Jarrett.

Puno ime američke zrakoplovne bombe je GBU-53/B StormBreaker. Ova "pametna" bomba je zahvaljujući implementiranom sustavu umjetne inteligencije, koji je integriran s automatskim navođenjem na cilj, sposobna samostalno pronaći zemaljske ciljeve, izvršiti njihovu selekciju i u slučaju njihovog pokušaja "bijega" skrenuti sa svog pravca, ispratiti cilj i potom ga uništiti.

"Sustav navođenja čini modernizirani cilj koji se sastoji od radarskog i infracrvenog senzora. On ima funkciju prepoznavanja cilja i odabira (svoj-tuđi). Cijeli proces izvodi sustav umjetne inteligencije na temelju velike baze učitanih podataka koje su prikupili inženjeri razvojne kompanije", rekao je za naš portal bivši vojni analitičar novinskog lista Izvestija Dmitri Saofonov.

Prema riječima stručnjaka, zrakoplovna bomba StormBreaker se za razliku od ostalih ubojnih sredstava slične klase razlikuje po nizu tehničko-taktičkih karakteristika. Jedan od ključnih segmenata je bitno unapređenje režima rada prilikom primjene ove bombe. Naime, bomba se može navoditi po putanji koja je dugačka 73+ km. Prilikom ulaska u neposrednu zonu gdje se nalazi cilj, aktivira se bojevi režim rada. U ovom modu bomba može samostalno zahvatiti svoju metu i uništiti je bez ikakve asistencije operatora-čovjeka. Pritom bomba može djelovati u uvjetima niske optičke vidljivosti (magla, dim, dan/noć).

Kako se može pročitati iz dostupnog materijala, zrakoplovna bomba StormBreaker nema velike dimenzije. Njezina težina iznosi oko 115 kg. Zahvaljujući ovakvim prednostima, jedan avion može ponijeti veću količinu ovih bombi. Tako, primjerice, američki lovac-bombarder F-15E može na svojim nosačima nositi do 28 ovih bombi, a borbena letjelica pete generacije F-35 do 30 StormBreakera. Amerikanci planiraju u daljnjem razvoju ove bombe istu prilagoditi i za upotrebu na strateškim bombarderima B-52, B-1B i B-2. Procjene su da ovi avioni mogu ponijeti i do 100 ovih bombi.

Istovremeno Rusi aktivno rade na konkurentu ovoj bombi. Njezina šira upotreba u oružanim snagama očekuje se do kraja ove godine.

Ruska zrakoplovna bomba "Drelj"

Po svojoj konstrukciji aviobomba "Drelj" predstavlja kasetno oružje koje se sastoji od 15 elemenata, koji imaju sposobnost razletjeti se na sve strane brzinom i do 3000 m/s. Tom prilikom ovi elementi kao od šale mogu probiti najteža oklopna borbena sredstva, kao što su, primjerice, osnovni borbeni tenkovi.

Ona se terminološki opisuje i kao planirajuća bomba. Ova karakteristika čini bombu daleko jeftinijom od raketnih projektila, jer zahvaljujući specifičnoj aerodinamici nema potrebe za raketnim motorom. Bomba čija masa dostiže 500 kilograma nosi bojevo punjenje od 370 kg, što čini 70% njezine ukupne težine.

Nova aviobomba može biti bačena s udaljenosti od 30 kilometara od cilja. Ona se na njega navodi pomoću sustava globalnog pozicioniranja GLONASS koji projektil navodi na točno zadanu točku (za razliku od neupravljivih gravitacijskih bombi iz prošlog stoljeća, koje, istina, i dalje imaju svoju upotrebnu vrijednost - najbolji primjer je Sirija). Pored toga, aviokonstruktori imaju namjeru bombu opremiti visokoenergetskim motorom, koji će joj omogućiti radikalno povećanje efektivnog dometa prilikom njezine primene.

"Naša bomba se od svog američkog konkurenta razlikuje po većoj razornoj moći. Američka ima veći domet i preciznost, ali je znatno skuplja za proizvodnju. Procjena je da će i naša bomba po efektivnom dometu sustići StormBreaker kada dođe trenutak za njezino usvajanje u naoružanje", ističe Safonov.