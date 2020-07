Na internetu se pojavio potencijalni izgled lakog taktičkog lovca pete generacije MiG-XX (FOTO)

Russia Beyond Hrvatska

Pretpostavka je da ć nova letjelica biti bazirana na lakoj aerodinamičkoj koncepciji višenamjenskog borbenog aviona operativno-taktičke avijacije, sa standardnom dvomotornom shemom. Po svemu sudeći, to bi trebao biti vrlo agilan avion s visokim letno-tehničkim karakteristikama koje bi mu omogućile superiornost u uvjetima zračne bitke.

Ovu zanimljivu fotografiju je napravio međunarodni stručnjak za borbenu avijaciju Petar Butkovski. Na njoj se nalaze osnovni dizajn perspektivnog lakog ruskog lovca 5. generacije i njegova vizualna usporedba s višenamjenskim lovačkim avionom 4++ generacije MiG-35.

Podsjećamo da je u posljednje vrijeme intenzivirana priča o razvoju perspektivne višenamjenske borbene letjelice (laki taktički lovac), koja bi trebala zamijeniti lovačke aparate MiG-29/35. Nedavno se po ovom pitanju oglasio neimenovani izvor iz Objedinjene zrakoplovne korporacije – OAK (dio državne korporacije Rosteh), koji je tom prilikom napomenuo da je krajem prošle godine RSK "MiG" dobila zadatak da započne s radom na projektu lakog taktičkog lovca nove generacije. Ovaj projekt bi se zasnivao na razvoju "dvomotorne lake višenamjenske aerodinamičke koncepcije", koja bi trebala biti završena u razdoblju od narednih pet godina. Ukupna cijena uvodne faze projektnog konstruiranja nove letjelice je, sudeći prema procjeni portala državnih nabava, procijenjena na četiri milijuna ruskih rubalja.

U informativnoj službi Objedinjene zrakoplovne korporacije su pojasnili da inženjerski kapaciteti koje posjeduje korporacija intenzivno rade na novim konceputalnim rješenjima za perspektivne vidove naoružanja, uključujući tu i nove platforme operativno-taktičke avijacije.

"Ovi projekti predstavljaju perspektivni programa rada OKB Suhogo i OKB Mikojana u okviru novoformiranog Diviziona vojne avijacije OAK", napomenuli su u inoformativnoj službi koncerna.

Ruska zrakoplovna industrija u svakom slučaju posjeduje potencijal da u razvoju i proizvodnji borbenih letjelica lake klase bude lider u svijetu. Nažalost, posljednjih 25 godina je potrošeno na beskrajne razgovore je li ruskoj vojsci uopće potreban avion s takvim karakteristikama. Nikako se s riječi nije prelazilo na djela. Za to su vrijeme sve ostale zemlje koje imaju sposobnost proizvodnje suvremenih letjelica samostalno ili u međusobnoj kooperaciji uspjele lansirati nekoliko tipova lakih borbenih aviona. To se prije svega odnosi na Južnu Koreju, Japan, Indiju, Tursku i Tajvan. I u NR Kini su za posljednjih četvrt stoljeća isprojektirane i puštene u proizvodnju tri varijante lakih lovaca. I sve to s motorima ruskog porijekla. Čak su i Sjedinjene Države, koje su tradicionalno vrlo skeptične prema borbenim letjelicama ove klase, aktivno uključene u njihov razvoj.