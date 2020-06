Kako nova ruska oklopna tehnika izgleda iz ptičje perspektive? (FOTO)

Na fotografijama koja su napravljene pomoću bespilotne letjelice predstavljeni su duboko modernizirani i perspektivni modeli borbenih vozila pješaštva i osnovnih borbenih tenkova. Na prvoj fotografiji vidimo razlike između doboko moderniziranih osnovnih borbenih tenkova T-72B3 (model iz 2016. godine), T-80BVM i T-90M "Proboj". Na slici se vidi drastična razlika u izgledu kupole duboko moderniziranog tenka T-90M "Proboj" u odnosu na svoje "kolege" s lijeve strane.

Novi život za legendarnu 72-ku

Osnovna snaga duboko moderniziranog tenka T-72B3 je njegova respektabilna sposobnost za izvođenje borbenih zadataka bez obzira na doba dana (dan/noć) u složenim meteorološkim uvjetima. Za to je zadužen višekanalni nišanski sustav Sosna-U koji se sastoji od sustava za automatsko praćenje zahvaćenog cilja i posebnog kanala s termovizijskom kamerom. Moderniziran je osnovni nišan zapovjednika tenka TKN-3MK, dok je vozač dobio noćni dvogled TVN-5. Značajno je unaprijeđen i sustav veze preko instalacije radiostanice R-168-25U-2 Akveduk koja radi u UKV dijapazonu. U kompletu se nalaze dva primopredajna uređaja. Ovaj sustav je u stanju ostvariti stabilnu komunikaciju između svih sudionika na bojnom polju, osiguravajući otvorenu, ali i zaštićenu skrivenu vezu.

Posebno je ojačan stupanj oklopne zaštite dodavanjem ploča s dinamičkom zaštitom Kontakt-5/Relikt i protukumulativnim rešetkama na vitalnim dijelovima tenka.

Možda i najveće unapređenje je ugradnja moderniziranog topa 2A46-M5. Ove topove je proizveo KB AO "Zavod № 9" koji se nalazi u gradu Jekaterinburgu. Modeli tenkovskih topova četvrte i pete varijante modernizacije 2A46M-4 i 2A46M-5 su primljeni u naoružanje 2005. godine, kada je počela njihova ugradnja na operativne tenkove T-80 i T-90 (T-72B3) u cilju zamjene dotadašnjih topova 2A46M (2A46M-1). Ono što najviše karakterizira ovaj top jest mogućnost upotrebe hiperzvučnih potkalibarnih penetratora 3BM-60 "Svinjec-2" izuzetne probojnosti.

U ove tenkove se ugrađuju dve verzije 4-taktnih dizelskih motora s 12 cilindara. Prve varijante tenkova T-72B3 bile su opremljene modelom V-84-1 snage 840 KS, dok se kod posljednje verzije ovog tenka pojavio još jači motor V-92S2F koji generira cijelih 1130 KS. Ovaj motor će postati standard za opremanje tenkova T-72B3.

Kralj niskih temperatura

Osnovne osobine najnovije modernizacije tenka T-80, koja nosi oznaku T-80BVM, jest izvanredno izbalansiran odnos između maksimalne brzine tenka/pokretljivosti i obima njegove oklopne zaštite, koja često može tenk učiniti "tromim" na bojištu. Prema riječima tenkista koji opslužuju T-80BVM, on na asfaltnoj cesti može postići brzinu od impozantnih 87 km/h, dok van cesta može razviti brzinu od 40 km/h. Njegov glavni adut je moćna plinska turbina koja generira gotovo 1200 konjskih snaga, s mogućnostima tehničkog unapređenja koja će rezultirati pogonom koji će imati snagu od 1450 "konja". U cjelini gledano, podignuta je i komfornost posade prilikom same vožnje. Značajno su smanjenji efekti podrhtavanja i vibracija, kakvi su običajeni za ovakve tipove oklopnih grdosija. Sve ovo utječe na veću učinkovitost prilikom gađanja.

Prema riječima ljudi koji upravljaju ovim tipom tenka, T-80 BVM je idealan tenk za upotrebu u arktičkim uvjetima. Hladnoća mu ne može praktički ništa. Nije tako nevažna ni činjenica da umjesto dizelskog goriva ovaj stroj pokreće laki kerozin koji nema problema s kristalizacijom parafina na niskim temperaturama. Ovo gorivo je znatno otpornije na netipične uvjete eksploatacije kakvi se javljaju na sjeveru. Njegovoj plinskoj turbini uopće nije potreban antifriz, dok, recimo, dizelski motori na tenkovima T-72 zahtijevaju i do 90 litara antifirza prilikom rada po surovim zimskim temperaturama, koje često znaju pasti i po nekoliko desetaka stupnjeva ispod nule.

Potpuno novi borbeni stroj za frontalni proboj

Prva demonstracija perspektivnog osnovnog borbenog tenka T-90M dogodila se u rujnu prošle godine. Inženjeri kompanije "Uralvagnozavod" su uspjeli maksimalno povećati borbenu kvalitetu tenka integracijom nove i duboko modernizirane opreme na najvažnije dijelove tenka, kao i elektronske agregate. T-90M je po mnogobrojnim tehničko-taktičkim karakteristikama potpuno novi tenk: redizajnirana je kupola tenka, integriran novi automatizirani sustav za upravljanje vatrom koji je efikasan u svim meteorološkim i vremenskim uvjetima (dan/noć), modernizirano je osnovno oruđe tenka-top, primijenjen sustav oklopne zaštite tenka posljednje generacije "Relikt". Pored toga, tenk je dobio i vrlo kvalitetan sustav za klimatizaciju, koji će u međuvremenu postati obavezna oprema novih i moderniziranih oklopnih borbenih vozila.

Kada se govori o tenku T-90M, možda i najveće unapređenje u odnosu na bazičnu verziju tenka T-90A je pretrpjela njegova oklopna zaštita, Prema pojedinim izvorima, tenk T-90M teži gotovo 50 tona. Zahvaljujući novom motoru koji razvija 1130 konjskih snaga, on može dostići brzinske parametre koji su ga krasili. Pri tome ovaj motor funkcionira u granicama ekonomičnosti, jer s jednim punjenjem rezervoara može prijeći udaljenost od 550 km. Na tenk je ugrađen i modernizirani top u kal. 125 mm koji može upotrebljavati streljivo povećane probojnosti. Kao i kod ranijih verzija, ovaj top pored granata može ispaljivati i vođene protutenkovske rakete.

Smrt za neprijatelja kako na kopnu, tako i u zraku

Borbeno vozilo "Derivacija-PVO" je namijenjeno uništavanju širokog spektra ciljeva, uključujući zračne ciljeve, lakooklopljenu borbenu tehniku, a također i živu silu neprijatelja koja je skrivena iza različitog tipa prepreka. U njegov sastav ulazi modernizirana gusjenična borbena platforma razvijena na bazi oklopnog borbenog vozila pješaštva BMP-3, na koji je uklopljen modul naoružan topom u kalibru 57 mm. Ovaj top se odlikuje izuzetno visokim balističkim performansama.

Topovi visoke balistike u kal. 57 mm su nešto potpuno novo, i to ne samo u ruskim, nego i u globalnim razmjerima. Konkretno, radi se o topu "A-220M" kalibra 57 mm, koji je dio robotizirane kupole koju u kompletu proizvodi čuveni ruski biro "CNII Burevestnik". Očekuje se da ovaj top za tri puta po daljini i za gotovo šest puta po visini premaši efektivni domet automatskog topa 2A72, što je zaista radikalan pomak. Pri tome bi on imao borbenu brzinu gađanja do 120 granata u minuti (2A72 - 330 gr/min), ali i daleko veće efekte vatre na cilju. Na primjer, potkalibarna granata kalibra 57×348 mm SR ispaljena iz ovog topa moći će kao od šale "prostrijeliti" i najteža oklopna borbena vozila pješaštva, kakav je npr. njemački Schützenpanzer Puma. Pretpostavke su da će novo streljivo na daljinama većim od 1500 metara imati sposobnost da probije homogenu pancirnu ploču debljine i do 150 mm. Posebno se naglašava i paralelni razvoj specijalnih tipova streljiva, koji će se naći zajedno sa standardnim granatama u kal. 57 mm, kao što su rasprskavajuće-obilježavajuća granata OR-218U i probojna BR-281U.

Poboljšana oklopna zaštita za pouzdanu borbenu platformu

BMP-3 je rusko amfibijsko borbeno vozilo pješaštva, koje je direktni nasljednik BMP-1 i BMP-2. Uvedeno je u naoružanje sovjetske vojske još 1987. godine, kada je prvi put i prikazano u javnosti. Njegova osnovna namjena je borba protiv širokog spektra kopnenih ciljeva (ž/s + oklopna vozila), uključujući tu i borbu protiv letećih objekata. U osnovnoj konfiguraciji BMP-3 je naoružan topovima 2A70 u kal. 100 mm koji je spregnut s automatskim topom 2A42 u kalibru 30 mm. Od pomoćnog naoružanja tu se nalaze još i tri PKT u kal. 7,62 mm. U posljednje vreme se eksperimentira s ugradnjom suvremene kupole "Epoha", kao i novog topa izvanrednih tehničko-taktičkih karakteristika AU-220 u kalibru od respektabilnih 57 mm. Također, ruski konstruktori rade na varijantama vozila na kojima će biti dodane ploče s reaktivnim oklopom i navarene protukumulativne rešetke na vitalnim dijelovima sredstva.

Višenamjenski oklopnjak nove generacije

"Kurganec-25" predstavlja perspektivnu višenamjensku gusjeničnu platformu srednje klase koju je razvila državna korporacija Rosteh. Radi se o vozilu koje je napravljeno u modularnoj konstrukciji, što omogućava razvoj čitave palete vozila na osnovnoj platformi (vozila različite namjene), kao i njihov jednostavniji remont. Na platofrmi "Kurganec-25" ruska vojna industrija planira razvoj različitih vidova borbenih vozila, kao što su standardno borbeno vozilo pješaštva, oklopni transporter, ali i protutenkovsko samohodno vozilo koje je naoružano standardnim tenkovskim topom kalibra 125 mm.

Na platformi osnovnih varijanti ovog vozila nalazi se besposadni daljinsko-upravljani borbeni modul "Bumerag-BM", koji je naoružan automatskim topom 2A42 kalibra 30 mm, koji ima borbeni komplet od 500 granata, spregnutim mitraljezom PKTM kalibra 7,62 mm s borbenim kompletom od 2000 metaka i dva dvostruka lansera s bočnih strana kupole koji su opremljeni s četiri vođene rakete "Kornet".

Vozilo će imati izuzetno snažnu oklopnu zaštitu koja će se sastojati od najsuvremenijih sustava pasivne i aktivne zaštite ("Malahit" i "Afganit"). Masa "Kurganeca" je procijenjena na 25 tona.

Paket "Berežok" produžava životni vijek vremešnom BMP-2

Sam projekt duboke modernizacije osnovnog borbenog vozila pješaštva BMP-2 je ponio ime "Berežok" (šifra B05Ja01). Vozilo je zadržalo klasičnu shemu naružanja kao kod osnovne verzije BMP-2 (automatski top 2A42 kal. 30 mm, spregnut s mitraljezom PKT kal. 7,62 mm), ali je cijeli paket ozbiljno proširen dodavanjem automatskog bacača granata AGS-17 "Plamja" u kal. 30 mm i, posebno, lansirnih modula s laserski navođenim protutenkovskim raketama izuzetnih tehničko-taktičkih sposobnosti "Kornet". Pri tome, operator koji upravlja raketama cijeli posao obavlja iz unutrašnjosti oklopnog vozila, za razliku od bazične verzije gdje je morao izaći izvan vozila prilikom lansiranja rakete, na taj se način izlagajući neprijateljskoj vatri.

Svoje rakete operator navodi na cilj pomoću dvokanalnog optoelektroničkog nišanskog uređaja koji se sastoji iz televizijskog i termovizijskog kanala, laserskog daljinomjera, uređaja za automatsko praćenje cilja i aparature za upravljanje raketom. Što se konkretno tiče modernizirane verzije BMP-2M "Berežok", na njegovim bočnim stranama se nalaze dva oklopljena transportno-lansirna kontejnera u kojem se nalaze po dvije rakete "Kornet".

Mehanizirana četa naoružana vozilima BMP-2M "Berežok" sposobna je istovremeno lansirati više od 50 raketa tipa "Kornet" i na taj način uništiti gotovo cijeli neprijateljski tenkovski bataljun sastavljen od osnovnih borbenih tenkova tipa "Abrams" ili "Leopard". Pretpostavka je da će modernizirani BMP-2M opremljen kupolom "Berežok" za 3-4 x biti efikasniji od postojećih verzija ovog vozila. Dakle, jedan modernizirani BMP-2M "Berežok" će u praksi vrijediti kao četiri standardna BMP-2, tj. 500 moderniziranih BMP-2M će vrijediti kao 1600-2000 sadašnjih BMP-2!