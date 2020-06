Rusija objavila dokument u kojem se precizira upotreba strateškog nuklearnog naoružanja

Sredinom lipnja ove godine predsjednik Rusije, Vladimir Putin je utvrdio "Osnove državne politike u sektoru nuklearnog odvraćanja". Dokument obuhvata sve slučajeve potencijalne primjene nuklearnog oružja od strane Moskve, u situacijama koje može prouzrokovati kriza međunarodnih razmjera. Treba napomenuti, da je tekst "nuklearne doktrine Ruske Federacije" (kako nazivaju ovaj dokument) po prvi put javno objavljen.



Puni tekst je dostupan na službenoj stranici Kremlja.

U kakvim situacijama će Rusija upotrijebiti svoj nuklearni arsenal?

Moskva naglašava da njena nuklearna doktrina pre svega ima obrambeni karakter.



"Rusija nuklearno oružje vidi kao sredstvo odvraćanja, koje se primjenjuje samo u krajnjoj nuždi. Rusija poduzima sve neophodne mjere kako bi smanjila nuklearnu opasnost i relaksirala odnose između država, u cilju spriječavanja ratnog sukoba, uključujući tu i nuklearni sukob" – ističe se u novoj nuklearnoj doktrini.



Tom prilikom u dokumentu se navode specifične situacije koje mogu biti izazvane međunarodnim tenzijama što može prerasti u oružani sukob. U sljedećih šest tačoka Rusija precizno navodi situacije koje mogu dovesti do upotrebe ruskog nuklearnog arsenala.



Prvo - to je nakupljanje neprijateljskih snaga na granicama Ruske Federacije i njenih saveznika (kopno i more) koji se sastoje od grupiranih napadnih snaga, koje u svom sastavu posjeduju sredstva koje mogu transportirati i upotrijebiti nuklearno oružje.



Drugo - razmještanje na teritoriju država koje Ruska Federacija smatra potencijalnim neprijateljem - sustava i sredstava proturaketne obrane, krstarećih i balističkih raketa kratkog i srednjeg dometa, visokopreciznog konvencionalnog i hiperzvučnog naoružanja, udarnih bespilotnih letjelica i oružja koje emitira usmjerenu energiju.



Treće - proizvodnja i razmještanje svemirskih objekata koji mogu obavljati zadatke proturaketne obrane, kao i satelite opremljene uradnim/napadnim sustavima u zemljinu orbitu.



Četvrto - postojanje nuklearnog naoružanja (ili drugih oblika oružja za masovno uništenje) u oružanim formacijama država, koje može biti upotrijebljeno protiv Ruske Federacije ili njenih saveznika, uključujući i sredstva za transport takvih vrsta naoružanja.



Peto - nekontrolirano širenje nuklearnog oružja, postojanje sredstava za njegov transport, tehnologiju izrade i postrojenja za njegovu proizvodnju.



Šesto - razmještanje udarnih nuklearnih sredstava i kapaciteta za njihov transport na teritorijama država koje ne posjeduju nuklearno oružje.



Moskva je u ovom dokumentu također navela i dodatne situacije, u kojima se neće sudržavati "krajnjih mjera".



To se prvenstveno odnosi na prijem provjerenih informacija o lansiranju balističkih raketa, koje su usmjerene na teritorij Ruske Federacije i njenih saveznika, a također i situacijama primjene nuklearnog ili drugog oružja masovnog uništenja od strane neprijatelja, s kojim bi bila zahvaćena teritorija Ruske Federacije ili teritorija njenih saveznika.



Osim toga, Raketna vojska strateške namjene (RVSN) će upotrijebiti svoje udarne kapacitete i prilikom napada neprijatelja na kritično važne državne i vojne objekte na tlu Ruske Federacije, čije uništenje može dovesti do operativnih problema koji su vezani za organizaciju uzvratnog nuklearnog udara, a također i u slučaju agresije s primjenom konvencionalnog oružja, koje ugrožava opstanak Rusije kao države.

Ocjena vojnih stručnjaka

Novi dokument predstavlja samu suštinu svega onoga što je u posljednjih nekoliko godina govorio predsjednik Ruske Federacije, Vladimir Putin i najviši vojni rukovoditelji.



"Sve što je ranije bilo priopćavano u zasebnim istupima, sada je objedinjeno i podignuto na razinu strategije nacionalne sigurnosti. Mi otvoreno govorimo o svojim namjerama, tako da Zapad slobodno može zaboraviti na teoriju zavjere po kojoj Rusiju isključivo zanima "eskalacija (misli se na sukob međunarodnih razmjera) zarad vlastite deeskalacije"- rekao je za internet portal Russia Beyond, glavni urednik časopisa "Arsenal Domovine", Viktor Murahovski.



Prema njegovim riječima, objavljivanje temelja strateške nuklearne doktrine će izvršiti pritisak na međunarodne partnere da produže sporazum o smanjenju ofanzivnog naoružanja (SNV-3), gdje njegov rok važenja traje još samo godinu dana, nakon čega će Rusija i Sjedinjene Američke Države moći povećavati svoje nuklearni potencijal, bez ikakvih ograničenja.



U ovom trenutku Rusija i SAD su potpisali ugovor sa kojim se vlastiti nuklearni arsenal i količina raspoloživih bojevih glava ograničava na 1550 jedinica, dok se količina njihovih nosača (interkontinentalne balističke rakete kopnenog baziranja, interkontinentalne balističke rakete morskog baziranja i strateški bombarderi) ograničava na 700 jedinica.

Kakve nuklearne potencijale posjeduje Rusija

Suglasno informacijama s kojima raspolaže stranica "Strateško nuklearno naoružanje Rusije", u ovom trenutku u operativnom naoružanju ruske vojske se nalaze sljedeća sredstva:

46 teških raketa R-36M2 (SS-18);

2 hiperzvučna kompleksa "Avangard" (raketa UR-100NUTTH, SS-19 Mod 4);

45 samohodnih kopnenih raketnih sustava "Topolj" (SS-25);

60 stacionarnih sustava sa raketama "Topolj-M" s baziranjem u silosima (SS-27);

18 samohodnih kopnenih sustava "Topolj-M" (SS-27);

135 mobilnih i 14 stacionarnih (silosnih) sustava opremljeni raketama RS-24 "Jars".

Od navedenih raketa planirana je zamjena zastarjelih sustava koji su vezani za sovjetsku epohu kao što su IBR R-36M2 i "Topolj". Njih će zameniti suvremene rakete "Jars", koje će biti stacionarnog baziranja kao što je to bio slučaj sa starim projektilima (IBR R-36M2) ili projektilima na samohodnim platformama "točkašima" (IBR "Topolj").