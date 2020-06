Ruska vojska i spasioci dobivaju novi ekranoplan

Ruski su inženjeri u svibnju 2020. otkrili planove za novi ekranoplan A-050-742D Čajka-2, namijenjen za službu u Ruskoj ratnoj mornarici i Ministarstvu za izvanredne situacije.

Predloženo vozilo je projektirano za širok raspon zadataka, od vojnog transporta do hitnih medicinskih slučajeva. Po riječima dizajnera, ekranoplan može biti prepravljen i za izviđačke misije (ako to poželi kupac u vidu Ministarstva obrane Rusije). Naglašava se da je ekranoplan A-050-742D Čajka-2 još uvijek u fazi dizajna i da još nije "utjelovljen u čeliku".

Dizajn je prilično neobičan te kombinira aerodinamiku dvokrilca s krilima različitog oblika. Donja ravnina letjelice je dobila blagi pomak, dok je gornja izvedena ravno s kraćom duljinom tetive. Rep je izrađen u obliku dvije kobilice s malom komorom i stabilizatorom.

Ekranoplan ima četiri motora: dva startna i dva marševska. Dizajneri namjeravaju u nos trupa letjelice postaviti dva mlazna motora za ubrzanje i polijetanje, kao i dva turbopropelerska motora na bočnim stupovima za sam let.

Novi ekranoplan je dugačak 34,8 metara, ima raspon krila od 25,35 metara i masu uzlijetanja od 54 tone. Može podići do devet tona tereta i krstariti brzinom do 350 km/h.

Maksimalni domet bez dopune gorivom iznosi otprilike 5000 kilometara. Vozilo može slijetati na vodu, uključujući valove visine do pet metara, i letjeti na visini do tri kilometra.

Perspektive

Središnji konstruktorski biro za projektiranje brodova s podvodnim krilima "R. E. Aleksejev" Središnji konstruktorski biro za projektiranje brodova s podvodnim krilima "R. E. Aleksejev"

"Projekt izgleda dobro, no njegova je budućnost u Rusiji dovedena u pitanje zbog krize i pandemije koronavirusa. Prototipovi prethodnog modela Čajka demonstrirani su prije nekoliko godina na sajmu zrakoplovstva i kozmonautike MAKS i vojno-tehničkom forumu Armija u Moskovskoj oblasti, no čak ga ni u boljim vremenima, kada je na raspolaganju bilo više novca, vojska nije kupila", rekao je za Russia Beyond profesor Vadim Kozjulin s Akademije vojnih znanosti.

Prema njegovom mišljenju, ruske oružane snage trenutno nemaju nikakve posebne potrebe za ovim vozilom.

"No ono će definitivno biti zanimljivo kupcima u Latinskoj Americi i Jugoistočnoj Aziji. Vidjet ćemo što će biti nakon pandemije. Prerano je za predviđanja", dodao je stručnjak.